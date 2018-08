Terorism de stat antiromânesc

În vreme ce dosarul premeditării, de către regimul Dragnea, a provocărilor şi violenţelor menite să reducă, să mutileze şi să discrediteze protestul anticleptocratic al românilor se îngroaşă mult, pe zi ce trece, umplându-se cu indicii de ilegalităţi şi terorism, o chestiune esenţială rămâne de clarificat.

E vorba de o absenţă alarmantă. Una care intrigă în sine şi ar trebui, totodată, să işte atenţia şi pentru că n-a deşteptat până acum curiozităţi legitime. Unde a fost, în tot acest răstimp, brigada antitero a SRI? Şi de ce nu-i uimeşte pe mulţi faptul că această brigadă, menită să-i apere pe români de terorism, nu i-a protejat de terorism la 10 august?

Conform legii, propriei definiţii şi paginii sale, Serviciul Român de Informații este "autoritate naţională în prevenirea şi combaterea terorismului. Este o responsabilitate complexă, care necesită măsuri şi acţiuni concertate: culegerea de informaţii, analiza multisursă, monitorizarea, intervenţia anti/contrateroristă, cooperarea cu instituţiile şi autorităţile publice care fac parte din Sistemul Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului (SNPCT), precum şi cu partenerii internaționali..."

Misiunea SRI este, pe scurt, protejarea României "de ameninţarea teroristă, identificarea şi eliminarea "vulnerabilităţilor şi factorilor de risc", dejucarea "intenţiilor şi planurilor entităţilor teroriste şi, nu în ultimul rând, împiedicarea importului de terorism..."

În Piaţa Victoriei însă, la 10 august, nici urmă de brigadă antitero. Şi unde a fost preşedintele timp de trei zile? Şeful statului, să nu uităm, nu e sau nu ar trebui să fie cantitate neglijabilă. Preşedintele nu este doar ales direct de cetăţeni şi, deci, înzestrat cu o legitimitate deplină, depăşind-o net pe a guvernanţilor actuali, aleşi cu toţii indirect, chiar dacă cei din urmă nu s-ar fi autodecredibilizat în ultimul an şi jumătate. Iohannis e şi liderul CSAT. Or, ce noimă are un pompos numit Consiliu Suprem de Apărare a Ţării, dacă nu apără ţara? Dacă n-o apără de terorism?

Aceste întrebări nu mi se par academice în condiţiile în care statul este condus de facto de inşi iresponsabili ca Liviu Dragnea. Care se arată cuprins, parcă, de accesele psihotice ale unui delir de urmărire, manifestat în elucubraţii de asasinat eşuat şi de conspiraţii sorosiste. Şi care alimentează un perpetuu discurs al urii xenofobe şi antioccidentale, între altele şi prin acuzele halucinante de nazism la adresa preşedintelui şi a minorităţii germane, proferate de oamenii săi.

De pildă, de senatorul PSD Liviu Pop-Genunche. Acest tip de discurs elimină orice şansă rezonabilă de recredibilizare a ţării, de ajutor, de mediere şi de reaşezare pe făgaş raţional a raporturilor interne, instituţionale româneşti şi a celor externe, în conformitate cu interesele reale ale României.

În aceste condiţii e lesne de anticipat că poporul e, sau pare a fi, la cheremul oricărei recidive teroriste, potenţial mai sângeroase decât violenţele comise de jandarmi la 10 august, asupra unor protestatari demonstrând în covârşitoarea lor majoritate paşnic în favoarea independenţei justiţiei, a statului de drept, a luptei împotriva corupţiei.

N-ar fi fost normal ca Serviciul Român de Informaţii, care posedă o Brigadă Antiteroristă şi care ar fi trebuit să deţină şi informaţii privind intenţiile celor ce au terorizat sute de mii de români paşnici, să intervină să-i apere pe cetăţenii ţării de ceea ce pare a fi terorismul de stat dezlănţuit asupra lor?

Dar această brigadă antitero a strălucit prin absenţă. La fel au strălucit şi preşedintele şi primul ministru, care, odată revenit, a agravat nefăcutele autorităţilor nesolicitând imperativ demisia ministrului de interne. Ceea ce întăreşte impresia că susţine suspecţi şi criminali, iar nu pe cetăţeni.

Abia după evenimentele de la 10 august, Ovidiu Grosu, autointitulat "organizator" al mitingului din Piata Victoriei, un ins care a instigat la violenţe, a început să fie cercetat de DIICOT, conform Legii 535 pe 2004, pentru "instigare la infracţiuni de terorism". De ce instigările sale, prezumtiv teroriste, n-au determinat SRI să se activeze în Piaţă?

Vor obiecta unii cu privire la definirea, ca terorism, a celor petrecute la 10 august în Piaţa Victoriei şi împrejurimi. Resping categoric aceste obiecţii.

Le anulează indiciile furnizate, în ceea ce s-a numit ”săptămâna patimilor”, care a precedat mitingul Diasporei, de politicieni şi provocatori cu declaraţii instigatoare şi diversioniste difuzate insistent de televizuinile de ştiri arondate.

Le invalidează incapacitatea jandarmeriei de a-şi explica în mod coerent faptele de violenţă nejustificată, armamentul şi echipamentul, toate ilegale, precum şi acţiunile operative.

Le dezintegrează tentativele regimului de cucerire a opiniei publice prin manipulare mediatică televizată.

Le destructurează, în fine acțiunile de „pedepsire” și răzbunare jandarminerească pentru adversitatea faţă de cleptocraţia dragniotă a românilor protestatari şi obiectivului politic ale celei din urmă, reprezentat de schimbarea preşedintelui Iohannis şi a sistemului democratic, prin înlocuirea lui cu un regim autoritar de tip Putin sau Erdogan.

Mă întreb unde au fost şi ce-au făcut Serviciul Român de Informaţii şi Comunitatea Naţională de Informaţii din cadrul CSAT? Le-au scăpat oare, serviciilor secrete, toate aceste indicii? Nu mai apără ele valorile constituţionale? Au crezut poate că trebuie să se ţină deoparte, ca să nu exacerbeze conflictul? N-au vrut oare să-i rişte şefului SRI, Hellvig, cariera?

Mă întreb cum s-ar fi comportat în Piaţa Victoriei jandarmii dacă ştiau că pulanele şi uneltele lor de gazare ar putea antrena, odată folosite împotriva unor cetăţeni paşnici, nu doar anchete ale procuraturii militare ci o intervenţie în forţă a brigăzii antiteroriste a SRI?

Mă mai întreb pentru ce-şi încasează oare agenţii, totuşi numeroşi, ai acestui serviciu intern de informaţii, scoşi în mod regretabil din urmărirea marilor corupţi, uriaşele salarii şi beneficii, sporurile şi pensiile timpurii? Am văzut brigada antitero exhibând deviza "Patrie şi onoare". Mă tem că e în pericol ca nonintervenţionismul ei s-o transforme în "patrie şi oroare".

În fine, o întrebare legitimă vizează acţiunile preşedintelui Iohannis. N-ar fi trebuit el să decreteze starea de urgenţă sau de asediu în noaptea în care au fost gazaţi şi maltrataţi românii şi străinii din Piaţă şi împrejurimi? N-ar fi trebuit arestaţi vinovaţii? De ce continuă ei să fie în funcţii?

Şi de ce statele aliate nu-şi manifestă clar şi net şi vehement dezaprobarea, deşi destabilizarea României prin acţiunile regimului Dragnea şi ale partidului său stat le afectează clar şi masiv interesele, satisfăcându-le pe ale Kremlinului?

Am doar nedumeriri şi angoase, nu şi răspunsuri bune la toate aceste întrebări. Dar nimic nu-mi pare mai îngrijorător decât răstimpul celor două săptămâni scurse de la evenimentele din Piaţă, fără ca terorismul antiromânesc al jandarmilor, favorizat de lipsa de reacţie a instituţiilor având misiunea de a apăra ţara, să fi fost tematizat şi dezbătut adecvat de presă şi de clasă politică. În acest context mitingul de susţinere a jandarmilor, o manifestare fără egal şi precedent în istorie, nu e altceva decât o nouă documentare a longevităţii sinistrei "democraţii" originale, marca PSD.