Tentativă de acaparare a Curții Constituționale la Chișinău

Asta deși, conform articolului 137 din Constituție, „judecătorii Curţii Constituţionale sunt inamovibili pe durata mandatului, independenţi şi se supun numai Constituţiei”.

Susținătorii PAS au venit în fața CC, la apelul formațiunii de a apăra Curtea Constituțională de ceea ce liderul formațiunii, Igor Grosu, a numit „acapararea instituțiilor statului”. „Va urma o perioadă grea, dar nu vom ceda”, a menționat Grosu.

Nu recunosc avizul CC, care permite dizolvarea Parlamentului

Tot vineri, deputații PSRM-Șor au votat o declarație „privind caracterul captiv al Curții Constituționale” urmare a avizului CC din 15 aprilie 2021 privind constatarea circumstanțelor ce justifică dizolvarea actualului Parlament de către șefa statului. Prin această declarație, socialiștii și partenerii lor de coaliție anunță, în numele Parlamentului, nerecunoașterea deciziei Curții Constituționale care permite dizolvarea legislativului și exprimă vot de neîncredere pentru trei judecători constituționali care au votat avizul: Domnica Manole, Nicolae Roșca și Liuba Șova.

Reacția majorității parlamentare PSRM-Șor vine la o zi după ce Curtea Constituțională a anunțat că va examina, săptămâna viitoare, sesizarea deputaților PAS vizând legalitatea instituirii stării de urgență în perioada 1 aprilie – 31 mai. Starea de urgență instituită de coaliția PSRM-Șor este singurul impediment în calea dizolvării imediate a Parlamentului de către șefa statului, Maia Sandu.

Litvinenco: „Socialiștii au ieșit din albia constituționalității”

Deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, a menționat că hotărârea din 16 august 2019, prin care este anulată numirea Domnicăi Manole în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale, „este o prostie”, deoarece mandatul judecătorilor Curţii Constituţionale poate fi retras doar prin decizia Curţii Constituţionale, Parlamentul neavând nicio atribuţie în acest sens: „Este încă o dovadă clară că socialiştii sunt inadecvaţi şi, prin ceea ce fac, au ieşit din albia constituţionalităţii şi a legalităţii”, a comentat Litvinenco.

Președinta Curții Constituționale din Republica Moldova, Domnica Manole, se simte în pericol

Judecătorii Curții Constituționale au luat act de hotărârea Parlamentului privind „adoptarea declarației cu privire la recunoașterea caracterului captiv al Curții Constituționale”. Potrivit unui comunicat al Curții, judecătorii CC constată caracterul exclusiv politic al acestei hotărâri. „Potrivit articolului 121 (1) din Regulamentul Parlamentului, asemenea acte ale Parlamentului produc doar efecte politice. Judecătorii Curții respectă dreptul la libertatea de exprimare politică al parlamentarilor, însă reiterează că asemenea declaraţii prejudiciază statul de drept, imaginea Curții Constituționale și periclitează implementarea unei veritabile culturi a constituționalismului în Republica Moldova”.

Tănase: Este o imixtiune nepermisă în activitatea Curții Constituționale

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, susține că declarația socialiștilor, votată în Parlament, privind declararea caracterului captiv al CC este una politică și trebuie „trată ca atare”. Totodată, Tănase consideră că revocarea președintei CC, Domnica Manole, de către Parlament reprezintă „imixtiune nepermisă în activitatea Curții Constituționale”, iar atacurile asupra Înaltei Curți, după avizul din 15 aprilie privind circumstanțele dizolvării Legislativului, sunt „incompatibile cu valorile statului de drept”. Mai mult, potrivit lui Tănase, „nici Constituția, nici Legea cu privire la Curtea Constituțională nu prevăd o procedură de revizuire a votului pentru numirea unui judecător constituțional. O astfel de procedură nici nu poate fi prevăzută. Dacă s-ar admite posibilitatea revenirii, după o perioadă, la voturile exprimate pentru adoptarea unor hotărâri de numire a judecătorilor constituționali, reieșind din interese politice sau personale de moment, ar fi fost compromisă independența CC, autoritatea legislativă a statului și securitatea raporturilor juridice”.

Șeful Delegației UE: „Este un atac clar împotriva Constituției”

La scurt timp după votarea acelor acte vizând Curtea Constituțională în Parlament, majoritatea PSRM-Șor l-a desemnat, fără concurs, pe Boris Lupașcu în funcția de judecător la Curtea Constituțională, iar acesta a reușit deja să depună și jurământul de la tribuna Parlamentului în lipsa președintelui Maia Sandu și a reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii, așa cum prevede legea. Șefa statului și membrii CSM au refuzat să vină la ședință.

Protestului din fața CC i s-au alăturat și deputații Platformei DA, dar și mai mulți lideri politici. Șeful Delegației UE la Chișinău, Peter Michalko, a declarat că ”acțiunile de astăzi din Parlament împotriva Curții Constituționale, inclusiv încercarea de a schimba componența Curții, reprezintă un atac clar împotriva Constituției Republicii Moldova și asupra independenței Curții Constituționale”.

Miercuri, în cadrul unui interviu oferit în exclusivitate DW, președinta CC a Republicii Moldova, Domnica Manole, a declarat că este filată de oameni ciudați, a fost acostată de mai multe ori în trafic și a spus că se simte amenințată. La solicitarea Secretariatului CC, șefa statului, Maia Sandu, i-a oferit Domnicăi Manole pază de stat.

Ambasadorul SUA la Chișinău, Dereck Hogan, a avut o întrevedere cu preşedintele Maia Sandu. Potrivit unui comunicat al Ambasadei, cei doi au discutat „despre ameninţările recente la adresa Curţii Constituţionale şi despre tentativa neconstituţională de a submina Curtea Constituţională prin înlăturarea judecătoarei Domnica Manole şi numirea unui înlocuitor ilegitim”. „Nu doar votul majorităţii parlamentare pentru condamnarea Curţii Constituţionale este ilegitim, această lipsă de respect pentru separarea puterilor este un semnal dramatic pentru viitorul Republicii Moldova”, se arată în reacția Ambasadei SUA.

Imediat după scandalosul vot din Parlament, liderul PSRM Igor Dodon a zburat la Moscova.

Deputatul PAS, Sergiu Litvinenco a anunțat că deja a atacat la Curtea Constituțională cele două decizii votate de majoritatea PSRM-Șor.

Maia Sandu: Nu vom admite ca niște găști de criminali să submineze procesul democratic și să creeze haos în țară

Șefa statului, Maia Sandu, a convocat de urgență Consiliul Suprem de Securitate pentru a fi analizate evenimentele de astăzi din Parlament.

După ședința CSS, Maia Sandu s-a adresat organelor de forță, inclusiv Armatei:

„Ce s-a întâmplat astăzi în clădirea Parlamentului este foarte grav. Parlamentul nu are dreptul să scoată din funcție judecătorii de la Curtea Constituțională. Parlamentul a făcut o tentativă neconstituțională de a numi un alt judecător la CC. Este un atac fără precedent la ordinea constituțională și la independența CC. În cadrul Consiliului Suprem de Securitate am pus în discuție riscul de subminare a ordinii constituționale. Am solicitat de la conducătorii organelor de forță: MAI, Inspectoratul General de Poliție, Inspectoratul Național de Patrulare, Armata Națională să nu se lase antrenați în acțiuni neconstituționale și să nu îndeplinească ordine ilegale. Am solicitat de la Procuratura Generală să investigheze acțiunile de astăzi sub aspectul infracțiunii de uzurpare a puterii de stat, precum și faptele participanților la acest atac asupra ordinii de drept. Am cerut Serviciului de Informații și Securitate să urmărească acțiunile de încercare a subminării ordinii constituționale și să asigure prevenirea destabilizării situației în țară. Cerem Parlamentului să se oprească din aceste derapaje antidemocratice. Cei care comit aceste ilegalități sunt pasibili de pedeapsă. Fac apel la comunitatea internațională să urmărească situația din țara noastră și să ofere tot sprijinul pentru apărarea democrației în fața tentativelor de subminare a instituțiilor statului. Deciziile neconstituționale votate astăzi în Parlament reprezintă subminarea ordinii constituționale și a statului de drept. Nici un atac la adresa CC nu va fi tolerat. Fac apel direct la socialiști – strategia voastră de a arunca țara în haos după alegerile prezidențiale trebuie oprită. Cetățenii nu sunt ostaticii unor politicieni cu orgoliul rănit, care nu se pot dezlipi de fotolii. Suveranitatea aparține cetățenilor. Frăția penalilor folosește metode banditești pentru a prelua controlul asupra instituțiilor statului. Nu le vom permite acest lucru. Decizia de revocare a unui judecător al CC de către Legislativ este ilegală și nulă, iar încercarea de a numi un alt judecător atentează la ordinea constituțională. Socialiștii și deputații lui Șor au trecut de la farsă politică și iresponsabilitate la acțiuni anticonstituționale. Aceste acțiuni trebuie investigate. Fiecare separat. Vreau să accentuez un lucru. Nu vom admite ca niște găști de criminali să submineze procesul democratic și să creeze haos în țară. Suveranitatea aparține poporului”.