TAZ: Ce ne învață Transnistria despre negocieri cu Rusia

Erica Zingher este jurnalista originară din Republica Moldova care semnează articolul din TAZ despre ce se poate învăța de la Transnistria atunci când vine vorba de negocieri cu Rusia. Ea atrage atenția că și după 33 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova de URSS, trupele rusești sunt în continuare staționate în Transnistria separatistă, în ciuda unor numeroase runde de negocieri pentru retragerea acestora.

Mesajul principal al materialului publicat în Die Tageszeitung: Kievul să se așeze la masa negocierilor cu Rusia doar după ce trupele rusești au părăsit Ucraina. Nu înainte - să învețe adică din exemplul Transnistriei, care ne arată că negocierile cu Moscova nu aduc nimic câtă vreme trupele de ocupație ale Rusiei nu au fost retrase.

Autoarea povestește despre verile numeroase petrecute la bunica ei în Transnistria, un teritoriu separatist din Republica Moldova, care deși "și-a declarat independența în 1990, nu a fost niciodată liber". Transnistria este și azi un "stat oligarhic mafiot sub influența Rusiei", după cum notează autoarea materialului din TAZ. Un teritoriu care se remarcă prin sărăcie, opresiune și despotism. Un loc din care tinerii pleacă, pentru că lucrurile merg de la an la an tot mai prost, iar violența serviciului secret transnistrean sporește - scrie Erica Zingher în TAZ.

La un punct de trecere a frontierei între Republica Moldova și Transnistria Imagine: Diana Pop

Ea amintește că Transnistria a rămas și după 33 de ani un conflict înghețat, care ar putea oricând să fie resuscitat. Invadarea Ucrainei de către Rusia la 24 februarie 2022 a trezit însă Vestul la realitate, scrie autoarea articolului din TAZ, după ce acesta, preocupat exclusiv de propria bunăstare, a ignorat decenii întregi interesele țărilor mai mici din estul Europei, tolerând abuzurile Moscovei, pe care ar fi tratat-o cu un fel de iubire romantizată.

Autoarea laudă parcursul european al Republicii Moldova, care în prezent ar avea presă și justiție libere, o societate civilă și care ar fi o democrație, chiar dacă încă în formare. Ea remarcă tentativele masive de destabilizare întreprinse de Rusia, pe fondul referendumului privind aderarea la UE a Moldovei și al alegerilor prezidențiale din această toamnă.

Transnistria rămâne un călcâi al lui Ahile pentru Republica Moldova, iar Ucraina ar trebui să învețe din acest exemplu.