Tatăl lui Julian Assange: "Este un luptător adevărat - ca și mine"

John Shipton, tatăl lui Julian Assange, s-a referit la Berlin la situația faimosului său fiu. Shipton l-a vizitat pe Julian Assange, pe 1 octombrie, în închisoarea londoneză Belmarsh. "Pentru mine este incredibil că acest intelectual cu o voință de fier, această ființă caldă, dulce, se află acum într-o zonă de detenție de maximă siguranță." Shipton crede că regimul de detenție este nejustificat și critică sistemul.

Julian Assange este izolat între 22 și 23 de ore pe zi, nu are acces nici la sala de sport, nici la computer, a povestit Shipton. Pe lună nu are dreptul decât la două ore de vizită, care ar fi "extrem de valoroase" pentru el. Dat fiind că în aceste două ore sunt calculate și discuțiile cu avocatul, atunci Julian Assange nu are nicio posibilitate de a se pregăti "adecvat" pentru procesul din luna februarie. Prin urmare nu se poate vorbi despre un proces just. Assange a fost condamnat în mai 2019 la 50 de săptămâni de detenție.

"Care pe care" nu e soluția

John Shipton, tatal lui Julian Assange

John Shipton declară că el nu luptă doar pentru fiul său, ci, în general, pentru dreptate și libertate. El le solicită germanilor să recunoască și să se implice, "în interes propriu", în respectarea convențiilor internaționale și a drepturilor și libertăților. Libertatea presei, de opinie ca și protecția față de expluzările injuste sunt esențiale și pentru cetățenii germani. O luptă de genul "care pe care" nu reprezintă o soluție.

Shipton s-a întâlnit la Berlin cu parlamentara Partidului Stângii Sevim Dagdelen. Politiciana îi consideră pe Julian Assange, ca și pe Edward Snowden și Chelsea Manning ca fiind "disidenții secolului 21". Dagdelen solicită guvernului federal să se implice în cazul Assange. "Apărarea libertății lui Julian Assange reprezintă însăși lupta pentru apărarea libertății."

Stânga solicită sprijin guvernamental pentru Assange

Dagdelen consideră ca este "nociv" faptul că în Europa "un jurnalist este deținut în condiții insuportabile". Referindu-se la documentele publicate pe Wikileaks, politiciana germană mai spune: "Nu cel care prezintă crimele de război trebuie condamnat, ci făptașii și cei responsabili." Și tatăl lui Assange, Shipton, invocă utilitatea informațiilor publicate pe platforma fiului său.

Heike Hansel, Sevim Dagdelen (Mitte),Ana Miranda - parlamentarele Stângii solicitând eliberarea lui Julian Assange

Referindu-se la actuala stare a fiului său, Shipton a dezvăluit că, în inchisoarea londoneză, Assange a slăbit 15 kg și se află în zona cu persoane bolnave a centrului de detenție. În majoritatea timpului, el răspunde scrisorilor de încurajare, citește sau "stă cu ochii pe pereți". Nici el și nici fiul său nu renunță la ideea eliberării lui Assange: "Este un luptător adevărat - ca și mine".

Shipton mai speră ca, pe lângă presiunile politice și din partea opiniei publice, schimbarea guvernului din Marea Britanie să fie benefică. Atât Jeremy Corbyn, cât și ministra de interne a cabinetului din umbră, Diane Abbott, susțin eliberarea lui Assange și resping trimiterea lui în SUA. În SUA, Assange a fost deja condamnat la închisoare pe viață, acuzat fiind de spionaj și înaltă trădare. Și asociațiile jurnaliștilor germani solicită eliberarea lui Assange.