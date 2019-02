Tari ca Romania cad primele: ce e statul Frankenstein si cum tine locul propagandei rusesti - Interviu Ziare.com

De multe ori, insa, cum e cazul Romaniei - pe care regimul politic o transforma intr-un stat Frankestein - fake news-urile sunt creatii de laborator intern si numai norocul ca e membra UE o opreste sa ajunga repede in situatia Venezuelei.



Corneliu Bjola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford si director al Oxford Digital Diplomacy Research Group, este extrem de metodic atunci cand vine vorba despre propaganda digitala si puterea Rusiei de a se amesteca in procesele electorale din Occident: "Societatile occidentale trec prin mari transformari, care au si nu au legatura cu Rusia. Deci in momentul in care tragem concluzia ca Rusia amplifica unele probleme, se creeaza si o imagine de Superman, care nu e foarte corecta".



Pe langa masinaria de propaganda a Kremlinului, mai eficienta azi ca oricand, mai ales pentru ca vulnerabilitatile si faliile societatilor vestice au crescut, au aparut servicii specializate de fake news, incat e greu sa stii unde duc conturile false din Venezuela, extrem de interesate de autonomia catalana, de pilda.



Si peste toate, mai sunt si regimurile politice populiste, inconstiente, de tipul celui de la Bucuresti, care a depasit orice punct de intoarcere si care nu are nevoie de propaganda Moscovei, pentru a degrada situatia sociala.



Corneliu Bjola a venit la Bucuresti pentru a vorbi in cadrul Conferintelor "Despre lumea in care traim", organizate de Fundatia Humanitas Aqua Forte, prilej pentru a-l intalni, in acest interviu acordat Ziare.com.



Corneliu Bjola, suntem in plin Razboi Rece, e campanie electorala in SUA, iar departamentul de masuri active al KGB-ului lanseaza teza ca un nou mandat pentru Reagan inseamna razboi. Dar americanii nu s-au lasat deloc pacaliti si au votat cu Reagan. Nu au cazut in capcana. Cum se face ca decenii mai tarziu - si suntem in ultima campanie pentru alegerile prezidentiale din SUA, capcanele Moscovei par a fi functionat? Evident, nu Moscova a castigat alegerile la Washington, dar i-au convenit rezultatele. Ce s-a schimbat?



Comparatia este foarte buna, arata in ce masura propaganda a devenit mult mai virulenta

in ultimii 30 de ani si ce canale servesc acest lucru mult mai eficient. Mersul putin in spate ne ajuta sa intelegem contextul.



Ancheta Muller este inca in desfasurare si vom afla putin mai multe despre ce a fost online si ce a fost offline. In momentul de fata, patternul, metoda folosita nu este chiar unica - modul in care s-au dus campaniile digitale, prin exploatarea de tensiuni dintr-o societate, deoarece fiecare societate are clivaje politice, economice. Campania digitala apasa pe aceste butoane cat mai mult, amplificand aceste disensiuni.

