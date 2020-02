Tăcere în cazul românului împușcat de un extremist de dreapta la Hanau

Nu putea fi doar o coincidență: în seara atentatului de la Hanau, părinții lui Viorel i-au recunoscut mașina la locul crimei, în imaginile difuzate pe toate canalele TV. Automobilul era găurit de gloanțe, parbrizul – acoperit cu o folie aurie. În plus, la acea oră, băiatul de 23 de ani s-ar fi întors deja de la lucru. Terifiați, părinții au sunat la poliție. Abia peste 24 de ore, autoritățile germane au confirmat public identitatea tânărului ucis.

DW a aflat aceste detalii de la Erich Mocanu, cunoscut al familiei victimei și co-fondatorul Organizației AEBS pentru drepturile cetățenilor. Mocanu se află în contact permanent cu familia, care dorește să rămână departe de presă.

"Era să leșin"

În seara atacului terorist de la Hanau, în care extremistul de dreapta Tobias R. a împușcat mortal 9 persoane, Mocanu a fost primul care a vorbit în mediile sociale despre faptul că una dintre victime este originară din România. Autoritățile germane confirmaseră numărul victimelor, faptul că atacatorul și mama acestuia au fost și ei ulterior găsiți morți, cât și identitatea câtorva persoane ucise. Nimic despre Vili Viorel Păun.

"Am căutat peste tot, am dat telefoane, nu s-a vorbit în presă, nu s-a vorbit niciunde", spune Mocanu. "Tatăl copilului m-a contactat pe Facebook și mi-a spus: 'Vino repede la Hanau, copilul meu e împușcat!' Nu mi-am dat seama despre ce este vorba. L-am sunat și când am auzit, era să leșin."

Extremistul de dreapta Tobias R. a împușcat 9 oameni în două locații diferite ale orașului din landul german Hessa

Speculații în loc de informații

În lipsa informațiilor oficiale detaliate, speculațiile au început să curgă în presă și pe Facebook. Timp de o noapte și o zi, nimeni nu a știut exact dacă un cetățean român a fost implicat în atentatul terorist. Acasă, familia vedea îngrozită, în mod repetat, la fiecare buletin de știri, imaginile cu mașina tânărului, rămasă încă la fața locului. Nimeni nu putea să le spună părinților unde este Viorel: nici spitalele din zonă, nici poliția.

"Lucra la o firmă de curierat. Se pare că, în drum spre casă, s-a oprit la un chioșc să-și cumpere ceva. Și acolo, ucigașul l-a împușcat", a declarat Mocanu pentru DW.

Redacția DW în limba română a contactat pe 20 februarie în nenumărate rânduri atât poliția, cât și procuratura germană. Nici reprezentanțele diplomatice și consulare ale României în Germania nu puteau confirma decesul unui cetățean român. Într-un final, la aproximativ 24 de ore de la atacul armat, ceea ce văzuseră părinții nu era, într-adevăr, o coincidență: Ministerul Afacerilor Externe din România a informat că autoritățile germane confirmaseră moartea lui Viorel Păun.

În toată Germania au avut loc proteste împotriva extremismului de dreapta, în urma atentatului de la Hanau

Mulți s-au întrebat de ce autoritățile au întârziat atât de mult să ofere informații despre tânărul român ucis la Hanau. "Doar avea actele de identitate asupra sa, se vedea numărul mașinii, înmatriculată în Germania. Nu înțeleg!", spune Mocanu.

Ajutor financiar din partea Germaniei și României

Joi, familia va transporta corpul neînsuflețit al tânărului înapoi în România. Erich Mocanu povestește că părinții lui Viorel nu au aflat nici în prezent, la o săptămână după incidentul tragic, circumstanțele exacte ale morții tânărului. "La fel ca toate celelalte victime, vor primi despăgubiri din partea landului Hessa. Iar statul român plătește transportul înapoi în țară", a aflat Mocanu de la părinții băiatului. Ministerul român de Externe s-a ocupat de organizarea repatrierii defunctului.

Viorel Păun va fi înmormântat în locul său natal, localitatea Singureni, din județul Giurgiu, la sfârșitul săptămânii.