Szabolcs Dull: "Campania împotriva mea e ridicolă şi înspăimântătoare"

Szabolcs Dull, în vârstă de 36 de ani, a studiat franceză şi ştiinţele comunicării la Universitatea Eötvös-Lorand din Budapesta. A lucrat ca ziarist, între altele, pentru postul public Kossuth Rádió şi pentru portalele de ştiri Origo şi Index. Din 2019 a fost redactor-şef al Index. În prezent, Dull îşi continuă la Budapesta studiile de drept.

DW: Domnule Dull, aţi fost concediat săptămâna trecută din funcţia de redactor-şef al Index, cea mai mare şi mai citită platformă media din Ungaria. A fost aceasta o surpriză pentru dumneavoastră?

Szabolcs Dull: Forma în care am fost concediat a fost în orice caz o surpriză, fiindcă directorul Fundaţiei Index, şeful meu, László Bodolai, m-a invitat într-un loc în afara redacţiei, pentru a discuta, după cum mi-a spus, despre o chestiune de afaceri. Când am ajuns acolo, mi-a înmânat fulgerător actul de demitere. Nu a fost o surpriză procesul care a culminat cu demiterea, fiindcă în ultimele săptămâni existaseră destule fricţiuni fiindcă am luat public apărarea independenţei redacţiei, care era supusă atacurilor.

De câţiva ani între coproprietarii Index se numără oameni de afaceri apropiaţi ai guvernului. În acest context, era previzibil că se va întâmpla ceva de acest gen?

Într-adevăr, în ultimii ani şi-au făcut apariţia oligarhi, oameni de afaceri apropiaţi ai guvernului, care au cumpărat acţiuni la Indamedia, firma de publicitate a Index. De aceea redacţia era neliniştită. De aceea, în urmă cu mai bine de doi ani am pus două condiţii foarte clare: independenţa redacţiei privind conţinutul editorial trebuie menţinută. A doua: nu este permisă imixtiunea din afară în componenţa redacţiei. Săptămânile trecute au existat încercări de încălcare a celei de-a doua condiţii. A fost aşa-numitul plan de externalizare, potrivit căruia urma ca majoritatea redacţiei să fie împărţită pe diverse firme externe. Aceasta ar fi însemnat sfârşitul nostru.

"A fost linia roşie"

Când aţi aflat de planul de externalizare, aţi mutat aşa-numitul barometru de independenţă al Index de pe poziţia independent pe poziţia ameninţat. A fost un gest îndreptăţit şi înţelept?

Felul în care se simţea redacţia decidea poziţia barometrului. Noi aşa am perceput, că suntem în primejdie. De aceea am mutat indicatorul barometrului de pe poziţia verde pe cea galbenă. Am dorit astfel să transmitem un puternic semnal public. Anterior îi spusesem în repetate rânduri directorului fundaţiei că nu suntem de acord cu planul de externalizare.

A fost o decizie corectă să demisioneze aproape întreaga redacţie după ce aţi fost demis dumneavoastră şi directorul nu a dat curs solicitării redacţiei de a vă reangaja?

Când am adus la cunoştinţa redacţiei că am fost demis, mi-am rugat colegii să apere Index ca pe un simbol al libertăţii presei ungare şi să-şi continue activitatea. Dar se vede că redacţia a apreciat că nu mai are cum s-o facă. Pe mine m-a surprins unitatea redacţiei în această chestiune şi, desigur, m-a emoţionat profund.

Aproape întreaga redacţie a Index a demisionat după concedierea redactorului-şef

Un redactor a scris ulterior că s-a avut de ales între o hemoragie tăcută şi o moarte demnă. Cum comentaţi această afirmaţie?

Este o formulare bună. Eu cred că redacţia aşa a simţit, că pe viitor va trebui să facă tot mai multe compromisuri şi concesii. Ar fi trebuit şi să înghită concedierea redactorului-şef, care şi-a ridicat vocea pentru independenţa ei. Se vede că cei mai mulţi dintre redactori nu au vrut asta. Aceasta a fost pentru ei linia roşie.

Redacţia a scris în luarea ei de poziţie că Index nu mai există sub forma de până acum. Mai există o şansă de salvare a portalului?

O pagină denumită Index va exista în continuare. Dar ceea ce am reprezentat până acum, valorile noastre, independenţa noastră, libertatea noastră, toate acestea s-au încheiat, cu siguranţă.

Guvernul ungar respinge acuzaţia că ar avea vreo legătură cu cele petrecute la Index. Este credibil ce susţine executivul?

Nu cred că este rolul meu să analizez asta. Dar este cert că, după ce am fost concediat, mass media apropiate de guvern au demarat o brutală campanie de denigrare a mea. Nimic din ce se spune nu este adevărat.

"Tavanul a fost coborât "

Sunteţi acuzat că aţi distrus Index cu ajutorul unor politicieni de stânga.

Cu altă ocazie am făcut următorul comentariu la această afirmaţie: eu nu sunt călăul ci sunt victima care a fost decapitată. Am fost demis. Nu mi-am pierdut doar slujba ci şi o bucată importantă din viaţa mea. Campania aceasta are o latură ridicolă şi una înfricoşătoare. Partea ridicolă este că aş fi căzut la înţelegere cu politicieni din opoziţie să distrug Index. Partea înspăimântătoare a campaniei este că portalul Origo, apropiat de guvern, a publicat lista convorbirilor din telefonul meu mobil şi se prevalează de ea în campania pe care o derulează. Adevărul este următorul: eu am lucrat foarte mulţi ani ca ziarist politic şi îi cunosc practic pe toţi politicienii din Ungaria. Cei mai mulţi dintre ei au numărul meu de telefon şi mă tot sună din când în când. Nu am absolut nimic de ascuns şi oricine are dreptul s-o facă, poate vedea lista convorbirilor mele. Dar faptul că aceasta apare ilegal pe un portal apropiat guvernului şi este folosită într-o campanie de presă, este înspăimântător.

Protest la Budapesta împotriva situaţiei de la Index

Ce a însemnat Index pentru Ungaria?

Săptămânile trecute ne-am invitat cititorii să ne scrie ce înseamnă Index pentru ei. Foarte mulţi au scris că Index este pagina pe care o accesează prima în fiecare dimineaţă pentru a se informa. Mulţi au scris de asemenea că, dacă s-ar petrece ceva important în lume, ar deschide Index pentru a afla dedesubturile acelui eveniment.

Comentaori ungari au numit Index ba icoană, ba instituţie, ba formă de viaţă.

Da, este posibil. Noi, în redacţie, am simţit adesea că avem un rol special, atunci când cititorii ne întrebau ce se petrece, de ce şi de ce acum. Un exemplu este criza coronavirus. Conferinţele de presă ale celulei ungare de combatere a crizei au fost urmărite în paginile noastre de un număr de zece ori mai mare de oameni comparativ cu cei care s-au uitat la pagina web a guvernului. Au fost aceleaşi imagini, aceeaşi transmisie în direct, cu diferenţa că le-am difuzat noi. Cred că asta vorbeşte de la sine.

Veţi muta acum barometrul pe poziţia roşie, care însemană "nu mai suntem independenţi"?

Barometrul nu mai are niciun sens fiindcă redacţia a demisionat aproape în întregime. Aşa că este indiferent dacă îl mutăm pe roşu sau nu.

Ce planuri de viitor aveţi? Va exista un nou proiect, împreună cu foştii colaboratori ai Index?

Eu personal am o interdicţie contractuală de a mai lucra în mass media vreme de şase luni. Acum îmi completez studiile de drept. Dar sper foarte mult că foştii mei colegi vor ţine în picioare valorile pe care le-am reprezentat la Index într-un alt proiect jurnalistic.

Mai există libertatea presei în Ungaria?

Este o întrebare la care nu se poate răspunde uşor prin da sau nu. Eu spun mereu că trebuie să ne închipuim libertatea presei ca o cameră în care tavanul urcă şi coboară. Dacă tavanul coboară unii oameni nu mai pot sta în picioare. Acum, tavanul a coborât.