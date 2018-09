Suspendarea lui Dodon s-a încheiat. E din nou președinte

Așa a decis cu o zi înainte Curtea Constituțională, (https://www.dw.com/ro/igor-dodon-deconectat-a-patra-oar%C4%83-din-func%C8%9Bia-de-pre%C8%99edinte/a-45616376 ) după ce Dodon a refuzat repetat să semneze formal decretele de învestire a celor doi miniștri.

În cadrul ceremoniei de învestire, atât Andrian Candu, cât și proaspeții miniștri au aruncat săgeți spre președintele Dodon. Șeful Parlamentului s-a întrebat retoric dacă, în general, mai are nevoie Moldova de instituția Președinției: „Fiecare oficial şi demnitar trebuie să respecte legea şi să-şi desfăşoare activitatea în baza competenţelor. E deja a patra oară când se exercită funcţia unui preşedinte prin interimat şi îmi pun întrebarea dacă mai avem nevoie de instituţia Preşedinţiei în situaţia în care Parlamentul şi Guvernul îşi desfăşoară activitatea. Poate nu mai este nevoie să cheltuim bani pe Preşedinţie?”, a spus Candu. El i-a reproșat lui Dodon faptul că „nu a înţeles că, în baza legii, nu are un cuvânt de spus când este vorba despre desemnarea unui ministru şi nu are dreptul să intervină în alegerea premierului”.

Noul ministru al Sănătății îl ironizează pe Dodon

Ministrul învestit al Sănătății, Silvia Radu, i-a transmis șefului statului că-i va explica, atunci când îl va durea capul sau va avea febră, dacă să ia Aspirină sau Paracetamol. „Aspirina este analgezic, pentru dureri de cap, iar Paracetamolul e pentru febră”, și-a etalat noul ministru cunoștințele în domeniul medicinei. Ea a spus că regretă faptul că președintele a refuzat să o învestească în funcție: „Cred că domnul Dodon a încercat să ne arate puțin mușchii prin faptul că a refuzat să semneze decretele de desemnare în funcție, ca să nu zică lumea că este un președinte de decor”, a comentat Silvia Radu. Ea a precizat că premierul i-a propus funcția de ministru, dar a recunoscut că ulterior a mers la PD și a primit girul lui Plahotniuc.

Ministrul nou al Agriculturii, Nicolae Ciubuc, a spus că regretă criticile formulate de președinte la adresa sa. El a recunoscut că a fost investigat de Autoritatea Națională de Integritate, doar că, spune el, nu au fost depistate încălcări. De asemenea, el s-a lăudat cu o „experiență suficientă pentru a aduce lumina și reforme în cadrul ministerului”.

Dodon amenință neputincios

La scurt timp după învestirea celor doi miniștri de către Andrian Candu, președintele Dodon a spus că aceștia nu au nici legitimitate politică, nici morală, nici profesională. El a atenționat că, astfel, a fost creat un nou precedent periculos de sfidare a normelor juridice şi democratice, nu doar pentru Moldova, ci în general, pentru întreaga regiune est-europeană. „Nu am cedat şi nu voi ceda în fața provocărilor și a încercărilor de a fi supus unor presiuni. (...) Aceste jocuri de-a democraţia cu suspendare sau transmitere a împuternicirilor se vor termina în curând, iar cei care participă la astfel de show-uri şi fărădelegi vor fi înlăturați pe termene mult mai îndelungate”, a amenințat Igor Dodon.