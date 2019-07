Sunt gările germane sigure?

Cum poate fi îmbunătățită siguranța pasagerilor în gări? Este o întrebare, pe care și-o pun momentan politicienii și specialiștii, după moartea unui copil de opt ani, care a fost împins în fața trenului de un necunoscut, în gara din Frankfurt pe Main. Politicianul SPD, Martin Burkert, a vorbit, într-un interviu din publicația Bild, despre prea puțină supraveghere în gările germane. În plus, spune acesta, ar trebui să fie prezenți mai mulți polițiști în gări. Deputatul liberal (FDP), Torsten Herbst, a declarat pentru aceeași publicație că ”o supraveghere video mai focusată și personal suplimentar de securitate în gări” ar ridica nivelul de siguranță.

Limitarea accesului

Jörg Radek, președintele adjunct al sindicatului Poliției, îi contrazice parțial pe politicieni. El consideră că mai multă poliție în gări nu ar putea preveni astfel de ”crime abominabile”. Radek pledează însă pentru ”limitarea pasagerilor în gări prin metode tehnice, până la sosirea și oprirea trenurilor”. Astfel de măsuri au fost luate deja pe anumite peroane din Londra.

Societatea germană de căi ferate, Deutsche Bahn, se gândește la accesul limitat pe peroane numai pe baza biletelor de călătorie. Dar acest lucru ar crea cozi, iar implementarea tehnică ar costa sute de mii de euro. Și asociația călătorilor, ”Pro Bahn”, e de părere că o astfel de măsură ar fi ”aproape imposibil de pus în aplicare din punct de vedere logistic”.

Gara din Frankfurt: un polițist depune flori la locul incidentului

"Niciodată aproape de șine"

Valerie Wilms, reprezentanta ecologiștilor germani pe probleme de trafic, le recomandă călătorilor să nu aștepte niciodată aproape de șine. ”Dacă toată lumea respectă regulile, măsurile acestea ajung, pentru a avea gări sigure”, a declarat Wilms tot pentru publicația Bild.

Luni, un bărbat a împins fără un motiv cunoscut, deocamdată, un copil de 8 ani și pe mama acestuia în fața unui tren de mare viteză, care tocmai intra în gara din Frankfurt. Copilul și-a pierdut viața, mama a supraviețuit. Un alt bărbat, împins și el de același om, a reușit să se salveze.

Prezumtivul făptaș, un bărbat de 40 de ani din Eritreea, care trăia în Elveția din 2006, nu a cooperat până acum cu poliția. Conform procuraturii, urma să fie dus marți în fața judecătorului. Poliția caută și alți martori prin intermediul Twitter.

Ministrul de Interne Seehofer se consultă cu forțele de securitate

Ministrul federal de Interne, Horst Seehofer, și-a interupt concediul. ”În contextul mai multor crime grave în ultima perioadă”, se consultă la Berlin cu șefii autorităților de securitate. Rezultatele dezbaterilor vor fi prezentate într-o conferință de presă.

Gara din Voerde: lumânări și flori la locul incidentului

La data de 20 iulie, o altă mamă de 34 de ani a fost împinsă în fața trenului, în orașul Voerde, din landul Renania de Nord-Vestfalia. Suspectul, în vârstă de 28 de ani, este arestat și cercetat pentru crimă. Martorii au povestit că bărbatul s-a apropiat de victimă și a împins-o pe șine fără să-i adreseze în prealabil niciun cuvânt. Nici în acest caz, făptașul și femeia ucisă nu se cunoșteau. Poliția a reușit să-l prindă cu ajutorul unui cetățean irakian care l-a imobilizat.

În ianuarie, într-o stație de metrou din Nürnberg, și-au pierdut viața doi tineri de 16 ani. În urma unei altercații, doi dintre ei i-au împins pe ceilalți în fața metroului.

Oricine putea fi victimă

Dar ce îl poate determina pe un om să atace din senin un necunoscut? Nu este ceva neobișnuit, spune psihologul criminalist Rudolf Egg, la televiziunea publică germană. Motivul nu trebuie să aibă neapărat legătură cu victima.

Egg vorbește, așadar, despre o victimă ”aleatorie”. Crima are legătură mai mult cu personalitatea și cu starea de moment a făptașului. ”Când cineva are chef de ucis sau vrea să demonstreze violență, pentru a se elibera de ceva din interiorul lui, poate și acesta să fie un motiv”. Încă nu se știe dacă făptașul de la Frankfurt era bolnav psihic sau dacă era sub influența drogurilor. Orice trecător ar fi putut să fie afectat. Cu siguranță luând în considerare această informație, pasagerii vor păstra de acum înainte și mai multă distanță față de șine, în gări.