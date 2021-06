Summitul G7: În vizită la regină

Într-o seră futuristă ce găzduiește cea mai mare pădure tropicală artificială din lume, regina Elisabeta a Doua a Marii Britanii și președintele american Joe Biden au stat sub un baldachin și au vorbit despre sănătate și protecția speciilor. Regina i-a invitat pe liderii G7, grupul celor mai importante șapte democrații ale lumii, la o excursie în "Eden Project", atracția turistică din Cornwall. La poza de grup obligatorie, regina a glumit, întrebând spre amuzamentul celor prezenți: "Trebuie să zâmbim în obiectiv ca să pară că ne face plăcere să fim aici?"

Fiul reginei și urmașul ei la tronul Marii Britanii, prințul Charles, a vorbit la primirea oaspeților despre importanța protejării naturii, stabilității climei și diversității speciiilor, inclusiv în combaterea și evitarea pandemiilor. "Lupta împotriva acestui patogen groaznic a arătat cât de rapid și decisiv poate acționa comunitatea internațională atunci când se combină factori precum voința politică, simțul acțiunii și mobilizarea opiniei publice", a spus Prince of Wales, în vârstă de 72 de ani. "Am făcut-o în pandemie și trebuie să o facem acum și pentru planeta noastră." De altfel, teme ca politica privind clima și combaterea încălzirii globale se află și pe agenda summitului G7.

Președintele american Biden (78 de ani), premier britanic Johnson (56), Regina Elisabeta (95), președintele francez Macron (43)

Planul G7 pentru sănătatea globală

Delegațiile din SUA, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și Marea Britanie, țara gazdă, dau publicității sâmbătă "Declarația de la Carbis Bay", care stabilește obiectivul de a depăși urmările pandemiei de coronavirus și de a reconstrui o lume mai bună decât înaintea pandemiei. În plus, astfel de pandemii viitoare ar urma să fie evitate. În acest sens, ar fi nevoie de extinderea cercetării, de îmbunătățirea protecției mediului și a sistemelor medicale.

Țările G7, care au consumat deja singure trei sferturi din totalul dozelor de vaccin anti-COVID-19 disponibile, au promis să-și schimbe această abordare, criticată de Națiunile Unite. Membrii G7 vizează donarea a un miliard de doze de vaccin statelor sărace până la sfârșitul anului.

500 de milioane de doze ar urma să livreze SUA, a anunțat președintele Joe Biden. 100 de milioane de doze ar urma să vină din Marea Britanie. Cele două țări nu au exportat până acum aproape niciun fel de vaccin anti-coronavirus. Uniunea Europeană a exportat deja 315 milioane de doze în lumea întreagă, aproximativ jumătate din cantitatea de vaccin produsă în UE. Vor urma alte milioane de doze, prin inițiativa COVAX a ONU.

Poliția din St. Ives le blochează "protestatarilor roșii" drumul spre summitul G7

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat însă într-o videoconferință cu jurnaliștii prezenți la Cornwall că dozele promise nu ar fi suficiente și că ar fi nevoie de un plan global de vaccinare. "Altfel, pandemia amenință să se răspândească în țările în curs de dezvoltare ca un catastrofal incendiu de pădure." Țările G7 sunt de acord că producția de vaccinuri anti-Covid trebuie intensificată.

Protestatarii roșii cer protejarea climei

Summitul a început în Carbis Bay pe fondul protestelor pașnice și pline de fantezie din satul vecin St. Ives. Protestatarii costumați ca politicieni G7, păsări negre sau mesageri roșii ai morții s-au plimbat pe străzile strâmte din stațiunea Cornwall. Pe plajă au cântat și au făcut zgomot.

G7 a fost până acum pentru ea doar un eveniment la TV: Margaret S. urmărește protestele

Localnicii și reporterii prezenți au urmărit spectacolul. "Mă întreb dacă ei pot influența ceva în acest fel. Oamenii ar trebui să se concentreze pe principalele probleme ce trebuie rezolvate", ne-a declarat pensionara Margaret S., care are de pe terasa ei de acasă o vedere fantastică asupra plajei din St. Ives. "De o săptămână nu mai avem voie pe stradă. Totul este izolat, suntem în lockdown", se plânge localnica aflată în zona de securitate a summitului. "Este totuși interesant, desigur. Am văzut la televizor relatări numeroase despre summiturile G7, dar niciodată nu am avut acces la acțiunea din culise."

Semnale multilaterale de la Biden

În spatele gardului de metal înalt de trei metri, care se învecinează cu proprietatea pensionarei cu care am stat de vorbă, discută de vineri de la prânz liderii celor mai industrializate șapte țări ale lumii. Din grup fac parte și reprezentanții UE: președintele Consiliului European Charles Michel și șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Fotografia oficială a summitului G7 pe plaja din Carbis Bay: șapte șefi de stat sau de guvern, alături de doi reprezentanți ai UE

Cel mai important obiectiv al primului summit G7 de acest tip din ultimii doi ani ar fi întărirea statelor democratice în fața autocrațiilor, potrivit unui înalt diplomat american implicat în pregătirea reuniunii. Pentru cancelara Angela Merkel este de aceea deosebit de importantă întâlnirea cu Joe Biden, noul președinte american. "El reprezintă recunoașterea multilateralismului, care ne-a lipsit în ultimii ani", a declarat Angela Merkel la sosirea la hotelul din Carbis Bay. Ea s-a referit astfel la predecesorul lui Biden Donald Trump, care a subminat constant atât G7, cât și alte foruri internaționale.

China, una din temele principale

Joe Biden ar urma să pună bazele unei alianțe a democrațiilor împotriva Chinei, pe care o consideră principala amenințare la adresa valorilor și bunăstării occidentale. Cancelara Merkel și reprezentanții UE atrag însă atenția că statul chinez nu trebuie privit doar ca un rival politic și economic, ci și ca un partener în anumite chestiuni importante. Ar fi nevoie de toată lumea, a spus Merkel: "Vrem să colaborăm mai ales când vine vorba de protecția climei și biodiversitate. Nu vom putea în aceste domenii să găsim soluții fără China."

Poza neoficială a summitului G7 pe plajă: demonstranți mascați în lideri politici critică inacțiunea marilor state industrializate

G7 analizează și o strategie privind Rusia. Diplomații G7 care au pregătit declarația finală a summitului consideră că este nevoie de un răspuns urgent, după mișcările de trupe ruse la granița cu Ucraina și după ultimele represalii împotriva opoziției în Rusia și Belarus.

Boris Johnson, despre "circul" G7

Membrii G7 se pronunță în favoarea reconstrucției economice comune după criza coronavirus și pentru reformarea sistemului fiscal la nivel mondial, prin taxarea mai masivă a marilor concerne multinaționale. "Este o oportunitate bună să vorbim despre lecțiile învățate în pandemie", a declarat premierul britanic Boris Johnson. El a criticat simultan formatul G7. În anii 70, summitul consta de fapt în discuții în format restrâns, departe de ochii lumii. "Acum este un circ mediatic uriaș", le-a spus Johnson reporterilor prezenți.