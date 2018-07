Studiu: Cum gândesc tinerii din Rusia

Tinerii din Rusia nu participă decât rar la acţiuni de protest, dar sunt interesaţi de politică şi bine informaţi despre obiectivele protestelor. Acesta e rezultatul unui studiu al Centrului pentru Europa de Est şi Studii Internaţionale (ZOiS), publicat în limba engleză, cu titlul "Youth in Russia: Outlook on Life and Political Attitudes".

Studiul se bazează pe un sondaj reprezentativ efectuat online în aprilie 2018, după alegerile prezidenţiale din Rusia. Autorii au explicat că sondajul a fost făcut online pentru a fi mai uşor de înţeles pentru tineri şi pentru că le oferă protecţia anonimatului, necesară "într-un mediu politic restrictiv". Au participat aproximativ 2.000 de tineri între 16 şi 34 de ani din 15 oraşe ruseşti.

Mai mult de jumătate (55 la sută) au declarat că sunt interesaţi atât de politica internă cât şi de cea externă, dar numai două procente dintre cei intervievaţi au reuşit să enumere câteva personaje politice din ultimii ani ai spaţiului post-sovietic sau câţiva politicieni importanţi contemporani din Occident. Majoritatea nu au ştiut nici câţi locuitori are Rusia, nici câte ţări sunt în UE.

61 la sută dintre tinerii care au participat la sondaj au spus că au votat la alegerile prezidenţiale din acest an, dintre care 67 la sută au optat în favoarea lui Putin. Studiul reflectă că preşedintele Rusiei se bucură de multă încredere în rândurile tinerilor, în timp ce mass media şi biserica sunt privite cu mai mult scepticism.

Sociologii au constatat că 60 la sută dintre cei chestionaţi au auzit de acţiunile de protest de anul trecut. Ei ştiu că s-a protestat împotriva actualilor guvernanţi, inclusiv Putin, dar şi împotriva corupţiei. Doar cinci la sută au participat însă la demonstraţii.

Nu-i de mirare, spune sociologul Felix Krawatzek: "În regimul represiv rusesc, riscurile sunt mari pentru participanţii la acţiuni de protest. Lumea ştie că poţi fi închis temporar şi că forţele de ordine sunt nemiloase."

Autorii studiului au remarcat o discrepanţă interesantă, din moment ce o treime dintre cei chestionaţi s-au declarat dispuşi să participe la proteste, iar 17 la sută au spus că există protestatari activi în cercul lor de prieteni şi cunoştinţe. "Acest lucru arată că tinerii sunt interesaţi de politică, pentru ei, protestele sunt legitime", spune Felix Krawatzek.

Cu toate acestea, prioritatea tinerilor nu-i politica. "Ei aşteaptă în primul rând de la guvern o îmbunătăţire a nivelului de trai", spune sociologul Krawatzek. Peste jumătate dintre cei intervievaţi au spus că nivelul de trai e cel mia important aspect. Sociologul constată că în această privinţă nu există diferenţe majore între tinerii din Rusia şi Europa.

Nu-i de mirare nici că reţelele de socializare au devenit o sursă importantă de informaţii pentru 30 la sută dintre tinerii ruşi. Pe locul întâi nu e gigantul Facebook, ci Vkontakte, o reţea de socializare rusească, unde se informează 19 la sută. 23 la sută dintre cei chestionaţi au spus că se informează citind alte site-uri în internet. Ziarele nu mai sunt la modă, dar televiziunea rămâne o sursă importantă de informaţii pentru aproape o treime dintre tineri.

În special după "Revoluţia Portocalie" din Ucraina din 2004, în Rusia au fost organizate multe organizaţii de tineret cu obiectivul de a-i influenţa pe membrii acestora în spiritul politicii pro-Kremlin. Astăzi, sociologii constată însă că ele nu mai joacă un rol prea important pentru tineri. Felix Krawatzek subliniază că influenţarea tinerilor s-a schimbat, "a devenit mai subtilă decât recrutarea ofensivă şi agresivă în organizaţiilor de tineret", un aspect important fiind "influenţarea ideologică în şcolile ruseşti".

Sociologii subliniază că tinerii sunt un grup foarte eterogen - nu doar în Rusia. Diferența cea mai importantă față de tineretul occidental e că există o falie între tinerii ruși conservatori, loiali regimului, pentru care contează cel mai mult națiunea, și cei liberali și deschiși, care cred în egalitatea de șanse. În general, sociologul Krawatzek e de părere că valorile multiculturale sunt susținute de ceva mai puțini tineri ruși în comparație cu cei din occident, în timp ce valorile conservatoare, naționale sunt ceva mai importante în Rusia.

Această imagine se schimbă însă dacă un tânăr rus răspunde la o întrebare concretă. Cei mai mulți au fost de acord cu ideea șanselor egale pentru toată lumea și cea a administrației locale - aici există multe asemănări cu tinerii din Occident, consideră Felix Krawatzek.

Autori: Pavel Los / Mikhail Bushuev (das)