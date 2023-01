Stradivari şi Guarneri: Cele mai scumpe viori din lume

Un sunet strălucitor, supraomenesc, unic şi inimitabil. Legendarul lutier italian Antonio Stradivari ştia în secolul al XVIII-lea cum poate fi fermecată lumea muzicală cu sunete de vioară. Astăzi atât solista germană Anne-Sophie Mutter cât şi "regele muzicii de salon", olandezul André Rieu, sunt nedespărţiţi de viorile lor Stradivarius.

În lume s-au păstrat aproximativ 1000 de viori construite de Stradivari. Anne Sophie Mutter posedă chiar două dintre ele. Una este "Emiliani", construită în 1703 iar cealaltă este "Lord Dunn-Raven", construită în 1710. Instrumentele poartă adesea numele foştilor lor proprietari sau a unor instrumentişti virtuozi din trecut, care au cântat pe ele. Preţul unei astfel de viori variază între 3 şi 16 milioane de euro, dar nu există o limită superioară.

Anne-Sophie Mutter nu se dezlipeşte niciodată de vioara ei Stradivarius

În timpul pandemiei de coronavirus, André Rieu a fost îngrijorat de viitorul ansamblului său "Johann-Strauß-Orchester", şi s-a gândit în 2021 să-şi vândă preţiosul instrument, pentru a-şi putea plăti instrumentiştii. Dar nu s-a ajuns la asta. În zilele de sărbătoare el concertează iarăşi. De Crăciun a avut un program intitulat "Christmas with André".

Guarneri del Gesù: cele mai scumpe viori din lume

Cea mai scumpă vioară din lume a fost pentru multă vreme Stradivariusul "Lady Blunt". Dar după anul 2010 au fost vândute la licitaţie unele viori ale lutierului Guiseppe Guarneri del Gesù, cu 16 şi peste 18 milioane de euro. Între timp astfel de instrumente costă chiar şi mai mult, şi cumpărătorii vor să rămână adesea anonimi. În lume există doar aproximativ 200 de viori construite de Giuseppe Guarneri, care a trăit între anii 1698 -1744, şi faptul că sunt mai puţine le ridică preţul.

Violonistul germano-american Augustin Hadelich cântă din 2020 pe o vioară Guarneri care i-a fost împrumutată. "Vioara m-a fascinat cu sunetul ei. Am ştiut imediat că vreau să cânt pe ea", a mărturisit Hadelich pentru DW. "Sunetul este mai rotund şi mai cald. Mai ales pe corzile grave vioara sună mai plin. Aşa ceva nu se întâlneşte la multe viori."

Instrumente scumpe împrumutate pe termen limitat

Numeroşi violonişti celebri dar şi tineri talentaţi dornici de afirmare primesc şansa să cânte pe instrumente valoroase, pe care le împrumută. Astfel, violoncelista rusă Anastasia Kobekina cântă pe un violoncel Stradivarius, făcut în anul 1698, care i-a fost împrumutat de o fundaţie din Elveţia.

Tânăra violoncelistă Anastasia Kobekina cântă pe un instrument Stradivarius

Tânăra violonistă María Dueñas, care a semnat în 2022 un contract de exclusivitate cu prestigioasa casă de discuri Deutsche Grammophon, este elogiată pentru virtuozitatea şi pentru maturitatea ei artistică. Aceasta a făcut ca unii să vrea să-i împrumute instrumente. Fundaţia Deutsche Stiftung Musikleben i-a pus la dispoziţie o vioară construită de Nicolò Gagliano. Ea cântă de asemenea pe un instrument Guarneri del Gesù, construit în 1736, care i-a fost împrumutat de Nippon Music Foundation, din subordinea Ministerului japonez al Educaţiei, Culturii, Sportului, Ştiinţei şi Tehnologiei, care are cea mai mare colecţie de viori Stradivarius.

Antonio Stradivari (1648-1737)

Cum se poate procura un instrument preţios?

Violoncelistul britanic Sheku Kanneh-Mason, în vârstă de 23 de ani, cântă de mai bine de un an pe un instrument construit de lutierul Matteo Goffriller la anul 1700. Acest constructor veneţian de instrumente era celebru pentru calitatea extraordinară a violoncelelor sale. Sunetul rotund şi plin al instrumentului l-a vrăjit şi pe Kanneh-Mason: "Felul în care cânt s-a schimbat. Am progresat enrorm de când am acest instrument, cu care m-am contopit", a spus el în dialog la DW.

Violoncelul său i-a fost împrumutat de un grup alcătuit din şase sponsori. Înţelegerea a fost pusă la cale de expertul în viori Florian Leonhard, care face comerţ cu cele mai râvnite instrumente ale ultimelor secole. "Se ştie că instrumentele sunt o bună investiţie", a declarat el pentru DW. "Numărul acestor instrumente vechi este limitat, dar noi avem tot mai mulţi care vor să le cumpere în întreaga lume."

Instrumentele sunt şi o investiţie

Cunoscutul violonist britanicDaniel Hope nu are neapărat nevoie de un intermediar pentru a ajunge să cânte pe un instrument valoros. "Într-o zi m-a sunat din senin o doamnă, care a spus că vrea să facă o investiţie", a povestit el pentru DW. L-a rugat să-şi aleagă un instrument, pe care ea să-l cumpere ca investiţie în ceva de valoare, şi pe care el să cânte.

Violonistul Daniel Hope, într-un concert susţinut la Praga în 2020

"Pentru artişti a devenit aproape imposibil să-şi permită astfel de instrumente, pentru că preţurile au explodat", a declarat Hope. De aceea el a ales vioara "Ex-Lipiński", construită de Giuseppe Guarneri del Gesù în 1742, denumită după virtuozul Karol Lipiński, care a trăit în secolul al XIX-lea.

A cântat pe o vioară a lui Mozart

Unele instrumente sunt atât de rare, încât este o bucurie chiar şi numai să ai ocazia să cânţi pe ele, chiar dacă nu sunt Stradivarius sau Guarneri. Violonistul Renaud Capuçon cântă în mod normal pe un Guarneri del Gesù, care i-a aparţinut odinioară marelui violonist Isaac Stern. În 2021 i s-a ivit ocazia să cânte pe o vioară care i-a aparţinut odinioară lui Wolfgang Amadeus Mozart. Vioara a fost construită în atelierul lui Pietro Antonio Dalla Costa, în anul 1764. Instrumentul se află în posesia fundaţiei Stiftung Mozarteum din Salzburg.

Pentru Capuçon nu a fost doar o mare bucurie, ci şi o provocare. "Instrumentele au fost aduse de oameni de la fundaţia din Salzburg, care le ţineau tot timpul la ei, a povestit Capuçon pentru DW. "Dacă voiam să facem o repetiţie trebuia să întrebăm. Deci nu am reuşit să cânt prea mult pe acel instrument, dar a fost o experienţă minunată. Instrumentul are un sunet remarcabil."

Interesaţi de tinere talente

Instrumentele cu coarde trebuie "cântate" pentru a-şi păstra sonoritatea. În cele din urmă preţul unui astfel de instrument nu este stabilit de un lutier sau de proprietar, ci de numele celor care au cântat pe el de-a lungul timpului. "Încerc să mă adresez unor oameni care se gândesc şi la partea emoţională a investiţiei pe care vor s-o facă. Este foarte important ca starurile de mâine să aibă unealta potrivită", a declarat Florian Leonhard.

David Garrett şi vioara sa Guarneri del Gesù

Aşa o şansă a avut şi violonistul David Garrett, care a primit împrumut o vioară Stradivarius la vârstă de 13 ani. A cântat ani buni pe ea. Acum cântă pe o vioară Guarneri del Gesù, pe care i-a împrumutat-o oraşul italian Cremona. Vioara l-a încântat, astfel că a cumpărat-o în septembrie 2022 contra sumei de 3,5 milioane de euro la o licitaţie desfăşurată la Paris.