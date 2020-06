Stoltenberg: Prezența SUA în Europa e importantă pentru NATO

DW: Care sunt cele mai mari amenințări privind securitatea, care pot ieși la iveală în această pandemie?

Jens Stoltenberg: Ce s-a văzut deja este că amenițările și provocările dinaintea pandemiei sunt aceleași, amenințările teroriste, consecințele ascensiunii Chinei, o Rusie mai asertivă cu acțiunile ei agresive împotriva Ucrainei sau și faptul că vedem noi amenințări cibernetice. Toate acestea au rămas și pe timp de pandemie. Poate că au devenit provocări și mai mari în vremuri de Corona. De aceea trebuie să investim în continuare în securitatea noastră. Trebuie să ne asigurăm că nu alegem între amenințările la nivelul securității, pe de-o parte, și amenințările la adresa sănătății, pe de altă parte, ci suntem nevoiți să ne confruntăm cu amândouă în același timp.

E evident că avem nevoie de o Alianță Nord-Atlantică puternică în aceste vremuri, spuneți dvs. Dar nu este subminat acest principiu de certuri interne și ceea ce pare a fi urmărirea propriului interes de unii dintre aliați?

Există diferențe între aliații din NATO, ele au existat întotdeauna. Dar NATO este alianța cu cel mai mare succes din toată istoria pentru că am reușit să depășim aceste divergențe și să ne unim în jurul misiunilor noastre centrale de a ne proteja și apăra reciproc.

Nu o facem pentru a provoca un conflict, ci pentru a împiedica războiul, de a preveni conflictul. Atâta timp cât suntem uniți, suntem în siguranță și menținem pacea.

Domnule Stoltenberg, ați vorbit despre provocarea unor conflicte. Săptămâna trecută, președintele SUA a calificat Germania drept "delinquent" (delincventă) pentru că nu atinge obiectivul alocării de 2% din PIB pentru apărare. Ați recurge și dvs. la un astfel de termen?

Eu prețuiesc Germania ca aliat foarte puternic și important. Iar Germania investește actualmente mult mai mult, bugetul pentru apărare a crescut cu 40 la sută în ultimii ani, urmând să crească cu 80 la sută în cursul unui deceniu. Este o creștere semnificativă. Aceasta a contribuit și la suplimentarea cheltuielilor totale pentru apărare ale NATO, care au crescut cu o sută treizeci de miliarde de dolari în cursul ultimilor patru ani. Germania are un rol de leadership în Țările Baltice și Afganistan. Desigur, ne așteptăm ca Germania să facă și mai mult. Și ne așteptăm ca toți aliații să-și îndeplinească promisiunea de a investi 2% din PIB.

Vă așteptați la mai mult leadership din partea Berlinului în aceste vremuri în care conducerea de la Washington nu prea mai crede în multilateralismul militar?

Lumea are nevoie de mai mult leadership german. NATO are nevoie de mai mult leadership german. Cu toții avem nevoie ca Germania să joace un rol și mai important, fiind vorba de cea mai mare economie din Europa. Germania are cel mai mare buget de apărare din Uniunea Europeană, fiind pe locul trei în NATO, după Marea Britanie și SUA.

Așadar, sigur că salutăm leadershipul german. Dar ține de familia NATO și de apartentența la o instituție multilaterală ca NATO. În vremuri nesigure, avem nevoie de instituții multilaterale puternice, spre exemplu, de NATO, iar Germania joacă un rol important în cadrul NATO.

SUA pune în practică amenințările privind retragerea trupelor din Germania. Mai mulți membri ai Congresului s-au adresat președintelui SUA cu solicitarea ca acesta să-și reconsidere poziția. Ei spun că retragerea trupelor americane din Germania ar avantaja Rusia și China. Sunteți de acord cu această avertizare?

Am stat de vorbă cu președintele Trump înainte ca el să-și anunțe intenția de a reduce numărul militarilor americani în Germania cu 9.500. I-am spus că prezența SUA în Europa e importantă pentru NATO. E importantă pentru Europa, dar e și importantă pentru Statele Unite.

Pacea și stabilitatea în Europa contribuie la securitatea Americii de Nord. Trebuie să ne amintim și că prezența SUA în Germania și Europa are obiectivul de a proteja Europa, dar și de a proiecta puterea Statelor Unite dincolo de Europa, înspre Orientul Mijlociu, Africa, Afganistan și alte regiuni.

Așadar, sunt convins că ar trebui să fim împreună, să stăm alături unii de alții. Am avut o întrunire a miniștrilor Apărării din NATO săptămâna trecută, iar ministrul Apărării din SUA, Esper, a declarat că nu a fost luată încă o decizie finală în vederea orizontului temporal și al implemetării planurilor președintelui. Și că SUA se vor consulta cu aliații din NATO, iar Statele Unite rămân angajate în ceea ce privește securitatea europeană.

Din perspectiva dumneavoastră, ar fi cel mai bine ca aceste trupe să rămână în Germania?

Este un aranjament bilateral între Statele Unite și Germania. Ceea ce am văzut în cursul anului trecut a fost că SUA și-au extins prezența în Europa cu mai mulți militari, mai multe exerciții, mai mult echipament. Acum, președintele a anunțat o reducere. Cred că e important să ne consultăm acum și să ne asigurăm că SUA rămân angajate. Și acest lucru e ceea ce a spus ministrul american al Apărării foarte clar la întâlnirea de săptămâna trecută.

Interviul a fost realizat de corespondenta DW Christine Mhundwa.