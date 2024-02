Ce se aşteaptă la festivalul de film Berlinale 2024?

"Small Things Like These" (Lucruri mărunte ca acestea) se intitulează producţia irlandezo-belgiană, sub regia lui Tim Mielants, care deschide joi, 15 ianuarie, festivalul de film Berlinale. În rolurile principale sunt distribuiţi Cillian Murphy, Eileen Walsh, Michelle Fairley şi Emily Watson. Drama este înscrisă oficial în concurs şi tratează problema "Spălătoriilor-Magdalena" din Irlanda. Este vorba de aziluri sub egida Bisericii Catolice, în care "tinere femei decăzute" au fost ţinute în sclavie. Acele aziluri cumplite au existat între anii 1820 şi 1996.

Mai multă diversitate în concurs

20 de filme concurează în acest an pentru trofeele Ursul de Aur şi de Argint. Juriul internaţional care selectează peliculele câştigătoare este condus de laureata premiului Oscar Lupita Nyong'o, de origine mexicană şi keniană. Ea este sprijinită de alţi şase membri ai juriului: actorul şi regizorul Brady Corbet (SUA), regizoarea Ann Hui (Hong Kong, China), regizorul Christian Petzold (Germania), regizorul Albert Serra (Spania), actriţa şi regizoarea Jasmine Trinca (Italia) şi scriitoarea Oksana Zabuzhko (Ukraina). Dat fiind că multe pelicule sunt coproducţii, la concurs iau parte în total 30 de ţări.

Ursul de Aur şi de Argint sunt principalele premii ale Berlinale Imagine: picture-alliance/ dpa

Continentul african, care la ediţia de anul trecut nu a fost deloc reprezentat, participă acum cu trei filme. Regizorul din Mali Abderrahmane Sissako, născut în Mauretania, al cărui film "Timbuktu" a fost nominalizat în 2014 la Oscar, prezintă acum pelicula "Black Tea". În noua sa creaţie este vorba de o tânără din Coasta de Fildeş, care după ce emigrează în Asia se îndrăgosteşte de un chinez mai în vârstă.

Cineasta Meryam Joobeur, născută în Tunisia, participă la concurs cu pelicula de debut "Who Do I Belong To". Este portretul unei mame, care este suprasolicitată de reîntoarcerea fiului ei, un luptător al organizaţiei militante "Statul Islamic în Irak şi Siria", prescurtat ISIS.

Scriitoarea Lavinia Braniște despre filmul "Între Revoluții" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Cineasta franceză Mati Diop, cu rădăcini senegaleze, participă la concurs cu un film documentar. "Dahomey" tratează retrocedarea a 26 de comori regale ale regatului Dahomey către statul Benin. Diop este prima regizoare de culoare care participă la concursul festivalului.

Nepal, Iran şi hipopotamul lui Pablo Escobar

Între punctele culminante se va număra şi primul film nepalez din istoria concursului Berlinale, intitulat "Shambhala" şi regizat de Min Bahadur Bham.

Cineastul sud-coreean Hong Sang-soo, care a câştigat deja de trei ori Ursul de Argint, se află în concurs cu filmul "A Traveler's Needs", având-o în rolul principal pe actriţa Isabelle Huppert. Marea reprezentantă a cinematografiei franceze, care a primit în 2022 premiul pentru întreaga sa carieră, va fi sărbătorită şi în acest an în cadrul festivalului.

Şi duetul de regizori iranieni Maryam Moghadam şi Behtash Sanaeeha participă la concurs cu pelicula lor "My Favorite Cake". Din păcate regimul de la Teheran nu le-a permis să se deplaseze personal la Berlin pentru a asista la premiera mondială a producţiei lor. Cineaştilor "li s-a interzis să călătorească, le-au fost confiscate paşapoartele şi riscă procese în justiţie, care le-ar putea afecta munca de artişti şi de cineaşti", se arată într-o declaraţie a comitetului de organizare a Berlinale.

Secvenţă din filmul "Black Tea" Imagine: Olivier Marceny/Cinéfrance Studios/Archipel 35/Dune Vision

În filmul "Pepe" realizat de Nelson Carlo de los Santos Arias, este vorba de spiritul unui hipopotam adus din Africa în Columbia, pentru a fi ţinut în grădina zoologică a baronului drogurilor Pablo Escobar.

Şi europenii sunt prezenţi în concurs

Germania, Franţa şi Italia sunt puternic reprezentate în concurs. Regizorul german Andreas Dresen participă cu cea mai recentă producţie a sa "Von Hilde, mit Liebe", care tratează istoria adevărată a grupării antinaziste "Rote Kapelle".

Veteranii francezi ai filmului Bruno Dumont şi Olivier Assayas concurează şi ei la un Urs de Aur sau de Argint, la fel ca şi câştigătoarea premiului Camera d'Or la Cannes, Claire Burger.

Invitaţie la dialog în toiul războiului din Gaza

Berlinale este considerat cel mai politizat dintre toate cele trei mari festivaluri europene de film. Directoarea executivă Mariette Rissenbeek şi directorul artistic Carlo Chatrian au anunţat că vor demisiona după ediţia din acest an. Ei au exprimat îngrijorarea că "antisemitismul, resentimentele antimusulmane şi discursul urii se răspândesc în Germania şi la nivel mondial". Cei doi au afirmat de asemenea că îşi doresc să facă posibil "un dialog deschis" despre războiul din Gaza.

Mariette Rissenbeek şi Carlo Chatrian şi-au anunţat retragerea după ediţia Berlinale din acest an Imagine: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Staruri pe covorul roşu

Un festival de film este desigur şi o sărbătoare pentru staruri din toată lumea. Legendarul cineast Martin Scorsese va fi onorat pe 20 februarie cu Ursul de Aur Onorific. Producţia Netflix "Spaceman" va avea la Berlinale premieră iar starurile Adam Sandler şi Carey Mulligan vor fi de faţă. Între actorii americani care mai sunt aşteptaţi la Berlin pe covorul roşu se mai numără Kristen Stewart, Lena Dunham şi Amanda Seyfried. Gala finală cu decernarea Ursului de Aur şi de Argint, va avea loc pe 24 februarie.