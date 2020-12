SpotMedia.ro: PSD poate câștiga alegerile dacă prezența e sub 35%

În urmă cu patru ani, PSD câștiga alegerile parlamentare cu un scor neverosimil, 45%, iar Liviu Dragnea devenea cel mai influent om politic din România, deși fusese condamnat cu suspendare într-un dosar de furt de voturi și era cercetat pentru corupție.

Duminică, alegătorii sunt chemați la urne pentru a decide componența noului Parlament, care va avea un impact major asupra cetățenilor, votanți sau nevotanți, pentru următorii patru ani.

Aceste alegeri se desfășoară în mijlocul unei crize sanitare și economice care a dat omenirea peste cap.

Mai mult de 55% dintre români consideră că alegerile parlamentare trebuie amânate, conform barometrului de opinie IMAS/EuropaFM, 40,9%, considerând că e un lucru bun că acestea au loc.

Cel mai probabil, prezența la vot va fi mult mai mică, sub cea de la alegerile locale din 27 septembrie.

Al doilea val al epidemiei va descuraja într-o bună măsură prezența la urne. Întrebarea care se pune este: cine va sta acasă?

Conform ultimului sondaj de opinie dat publicității, PNL va câștiga confruntarea electorală cu 28,5%, fiind urmat de PSD cu 23,6% și USR-PLUS cu 18%.

O prezență mai redusă ca la alegerile locale

Sondajul realizat de IMAS/EuropaFM are o marjă de eroare de +/-3%, iar realizarea lui s-a lovit de aceleași necunoscute pe care le-au întâmpinat toți sociologii care au analizat opțiunile de vot.

E foarte greu de prezis prezența din cauza impactului epidemiei de coronavirus.

“Noi am făcut analize de prezență la urne între 31% și 40%”, a declarat pentru SpotMedia.ro sociologul Vladimir Ionaș, Avangarde. În seara zilei de 6 decembrie va fi realizat un singur exit-poll la ieșirea de la urne de către agențiile Avangarde-CURS, acesta fiind difuzat la ora 21.00.

“Cu cât prezența va fi mai redusă, cu atât vor fi dezavantajate partidele mici. În mod sigur, din datele noastre, prezența va fi mai mică decât la alegerile locale”, ne-a mai declarat sociologul Vladimir Ionaș.

Cu cât prezența este mai mică la vot, cu atât sunt avantajate partidele mari. De aceea, la o prezență sub 35%, sunt puține șanse ca PMP și Pro România să obțină cele 5 procente necesare pentru a intra în Parlament. Dintre aceste două formațiuni, PMP are mai multe șanse ca Pro România pentru că formațiunea fostului președinte are un electorat urban mai disciplinat și care participă la vot.

