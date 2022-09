Spotmedia.ro: Cum și-a tăiat Putin craca de sub picioare

O întâlnire ciudată a stabilit traiectoria destinului miliardarului Berezovski și a viceprimarului Putin, ultimul ucigându-și binefăcătorul în 2013 printr-o operațiune a serviciilor secrete.

Boris Berezovski avea o problemă birocratică în Sankt Petersburg. Era iarna anului 1994 și multimilionarul rus, care preluase distribuitorul unic al automobilelor Lada după prăbușirea URSS, avea documente blocate la primăria orașului.

De curând, Berezovski devenise dealer Mercedes pentru întreaga Rusie și cumpărase un teren pe care urma să construiască un mare show-room pentru marca germană.

Berezovski a aflat că rezolvarea problemei se află la Vladimir Putin, viceprimar al orașului la acea vreme.

Magnatul l-a rugat pe Iuli Dubov, directorul general al Lugovaz, compania prin care vindea automobile, să-l invite pe viceprimar la masă și să-i ceară un preț pentru aprobarea documentelor de construcție.

“Când a intrat în restaurant, scuturându-se de zăpadă, Dubov a văzut doi bărbați în costume gri, stând la bar… Bărbatul mai scund, care s-a prezentat Vladimir Vladimirovici, era slab și sfios, cu gesturi reținute, purtând o cravată sobră… Celălalt bărbat, care a fost prezentat ca fiind secretarul lui Putin, Igor Secin, stătea în poziție de drepți lângă el, cu o geantă diplomat într-o mână și un telefon mobil mare, cu antenă, în cealaltă”, a scris jurnalista Heidi Blake, în cartea sa “Din Rusia, cu sânge”.

Perechea “ciudat de austeră” a rămas în picioare în timp ce așteptau să fie aranjată masa.

Toate eforturile lui Dubov de a face conversație au fost întâmpinate de o tăcere rece, a scris jurnalista britanică.

“Directorul a explicat că Logovaz plătise pentru terenul unde avea să fie noul centru Mercedes și lucrările la clădire erau aproape gata, dar conducerea orașului nu-i elibera avizele de construcție. Putea viceprimarul să-i ajute? Dă-mi un minut, a zis Putin”, a relatat Heidi Blake.

Oficialul a luat telefonul de la secretarul său, a lungit antena și s-a dus la o fereastră. Când a revenit, i-a spus lui Dubov că toate documentele sunt gata și au fost trimise către biroul său, a scris jurnalista britanică în cartea “Din Rusia, cu sânge”.

“Cum rămâne cu masa?, a întrebat Dubov. Credeam că vin aici să iau prânzul, a răspuns Putin, dar se pare că am venit doar să rezolv unele dintre problemele tale de afaceri. Din moment ce am făcut deja asta, nu mai are rost să pierdem vremea mâncând și vorbind”, a descris jurnalista britanică scena în urma căreia Berezovski se apropie de fostul spion KGB, ajuns viceprimar, și decide să-l promoveze spre cercul de putere al lui Boris Elțîn, președintele Rusiei de atunci.

Propaganda mai ieftină ca modernizarea armatei

Episodul, pe lângă faptul că stabilește destinul atât al lui Berezovski, cât și al lui Putin, ultimul ucigându-și binefăcătorul în 2013 printr-o operațiune a serviciilor secrete, prezintă și natura tranzacțională și corupția președintelui rus.

Vladimir Putin a ajuns la putere, s-a menținut peste 20 de ani la conducere și a pornit un război, folosindu-și exclusiv abilitățile de a face afaceri, de a oferi servicii pentru ca mai târziu să aibă o pârghie asupra celui care a beneficiat de “bunătatea lui”.

În urma unei anchete desfășurate de agențiile de informații ale SUA se arată că, începând cu 2014, Kremlinul a cheltuit cel puțin 300 de milioane de dolari “pentru partidele politice străine și candidații din peste 20 de țări în încercarea de a modela evenimentele politice care se petreceau dincolo de granițele Rusiei”, se arată într-un articol publicat de Washington Post.

Raportul nu aduce nimic nou.

Se știa și s-a mai demonstrat că Vladimir Putin a dezvoltat o mașinărie de propagandă, dar și un sistem de corupere a politicienilor.

Semnalul dat de raport are o puternică dimensiune diplomatică, alertând liderii partidelor populiste și extremiste din Europa și America de Sud că există dovezi ale colaborării lor, pe sub masă, cu Putin.

Puterea Rusiei, o mare minciună

Investigația mai arată de ce e mai avantajos pentru un regim cleptocrat să dezvolte un sistem de propagandă decât un sistem economic care poate susține o armată profesionistă.

Răspunsul simplu: pentru că e mult mai ieftin.

Putin și asociații săi au preferat să deturneze banii cetățenilor și să creeze o mare minciună cu puterea Rusiei, cu armata și bogățiile ei.

A fost mult mai ieftin să controleze mass-media și să facă parade militare decât să dezvolte o țară în beneficiul celor care trăiesc acolo.

Un tanc Abrams M1 costă 7 milioane de dolari, iar un avion F-35, de ultimă generație, în jur de 100 de milioane de dolari.

Pentru ungerea politicienilor străini, Putin a cheltuit doar 300 de milioane de dolari, în opt ani, banii pentru 43 de tancuri sau trei avioane.

