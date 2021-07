Spotmedia: La final de mandat, ambasadorul Germaniei i-a lăudat pe români

Oficialul spune că românii au fost „foarte deştepţi” în ultimii patru ani şi jumătate, de câte ori a fost cazul să-şi exprime părerile, de la alegerile europarlamentare la referendumul pentru familia tradiţională. „Am simţit mereu că îşi asumă o parte activă în ceea ce se întâmpla şi le-am înţeles motivele”, a spus Cord Meier-Klodt, într-un interviu acordat Digi24.

„Bineînțeles că a fost uneori un drum cu obstacole, dar dacă ne uităm înapoi la acești patru ani și jumătate chiar, de când am avut onoarea și plăcerea să lucrez în această țară, am văzut clar o traiectorie pozitivă. Am început în 2017, într-o perioadă destul de dificilă, când se lupta pentru valorile europene, se făceau eforturi să nu se ajungă la subminarea statului de drept, era și lupta împotriva corupției, nu erau timpuri ușoare.

Dar astăzi avem o altă Românie, un guvern care dorește aceste valori europene, o mare reușită pe care aș vrea să o subliniez sunt alegerile europene din 2019, când un număr uriaș de oameni, mulți dintre ei tineri, cei care au avut pentru prima oară în viața lor dreptul să voteze, au mers să voteze pentru Europa și au transmis acest semnal foarte puternic.

Mă uit în urmă și sunt foarte fericit că văd o traiectorie foarte pozitivă și plec din țară într-un moment în care simt că a reușit să facă foarte multe”, a precizat ambasadorul.

