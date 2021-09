SpotMedia: Cine vor fi tocilarii cu ochelarii sparți de golani

Liberalii vor să fie golanii care sparg ochelarii tocilarilor de la USR PLUS, pe care să-i blameze pentru tot ce merge prost la guvernare. Nu vor să fie ei tocilarii ai căror ochelari sunt sparți de golanii de la PSD, care-i blamează pentru tot ce merge prost la guvernare, a explicat Barbu Mateescu într-un interviu pentru SpotMedia.ro.

Cât despre PSD, el n-a mai avut doi competitori autentici în Opoziție. PSD va mânca din cadavrul cald al PNL nu singur, în tihnă, ci într-o cursă gastronomică cu AUR și USR PLUS, care-s mult mai tineri și mai agili și care în plus atacă cina din două părți diferite, mai spune Barbu Mateescu.

În percepția publică, așa cum o vedeți dvs sociologic, cine este vinovat pentru această criză politică?

Pe termen scurt cred că vinovatul va fi considerat USR PLUS. Aparatul lor de comunicare e infinitezimal prin comparație cu cel aflat la dispoziția președintelui Iohannis și al PNL. Multe din tezele lor de apărare nu au pătruns în spațiul public așa cum ar fi trebuit.

Cine câștigă, cine pierde în această criză dintre actorii principali, partide și președinte?

Un mod de a răspunde este următorul: unde dorești să fii, ca partid, în 2024?

AUR: în Opoziție, speculând erorile tuturor. Așa este acum.

USR PLUS: în Opoziție, criticând un guvern PNL lent, incapabil să țină pasul cu aspirațiile de modernizare ale din ce în ce mai multor români și tarat de scandalurile inerente unei birocrații proaste.

Dacă s-ar putea ca acel guvern PNL să fie legat strâns de PSD, pentru a avea o confruntare „clasa politică veche și uzată vs. generația mai tânără” ar fi super, dar nu e obligatoriu.

Stai o clipă...

Parafrazând o sintagmă deja faimoasă, Florin Cîțu "trebuie să știe” că USR PLUS într-un fel secret îl iubește. Prin imprudența sa, a pus USR PLUS la startul prezidențialelor din 2024 într-o poziție optimă.

A devansat cu luni și ani un calendar complicat, luni în care USR PLUS ar fi fost asociat cu guvernarea, luni care ar fi trebuit șterse din conștiința publicului de propaganda electorală a USR PLUS. Foarte multă muncă, stres, tensiuni, mesaje – toate au dispărut din desfășurătorul (viitor) al USR PLUS. A făcut Florin toată munca pentru ei. Wow!

Dar să revenim la unde vrea fiecare partid să fie în 2024.

PSD: în Opoziție, criticând o guvernare ineptă. Ideal guvernul are susținere minoritară în Parlament ca PSD să-și poată băga oamenii în locuri de muncă la stat. Deci și cu buzele unse și cu slănina în pod.

Bingo.

PNL: la Putere (deci bani, funcții, salarii pentru membrii de partid) și să te poți lăuda cu ce e bine dar cu niște parteneri fraieri de coaliție (USR PLUS, că alții nu-s) pe care să dai vina pentru tot ce e rău.

Opa!

PNL e singurul vector politic prost plasat. Cîțu i-a băgat în ștreang, strategic vorbind. Acum două săptămâni totul era perfect pentru PNL în vederea lui 2024, iar USR PLUS era singura formațiune politică în ofsaid. Lucrurile s-au inversat.

Nu l-aș putea pune pe Klaus Iohannis pe același plan cu partidele. Nu el plătește consecințele deciziilor lui. Iohannis vrea desigur binele PNL, dar dacă greșește în estimările sale nu asupra lui cade pedeapsa, în 2024 pleacă la Sibiu, un oraș tihnit pe care îl iubește și care îl iubește, iar PNL ... rămâne cu pisicile moarte-n cap.

Ghinion!

Cât de rea este în percepția publică asocierea dintre USR PLUS și AUR?

Aici USR PLUS a avut baftă. Dacă eram în octombrie 2023 lovitura era importantă, se lățea peste alegeri. Încă un motiv să-i mulțumească lui Cîțu că a accelerat lucrurile...

Dar în 3 ani, alte teme devin presante și definitorii.

Pe vot negativ, milioane de fani DNA au optat în mod repetat pentru „premierul de la Grivco”. În 1998, Traian Băsescu n-ar fi putut să meargă pe stradă prin București fără să fie scuipat, era diavolul care distrugea coaliția de guvernare. Presa îl mitralia non-stop. Ei bine, nu trei, ci doi ani mai târziu (!) lumea se călca pe picioare să-l voteze.

Într-un climat mult mai naiv ca acum, votanții PNL și PD au iertat între 2001 și 2004 colaborările parlamentare numeroase cu PRM. Întotdeauna în România calitatea slabă a guvernării spală păcatele Opoziției.

Este viabilă soluția unui guvern minoritar PNL susținut de PSD?

Am încercat o comparație cu 2007-2008. Atunci și PNL, aflat solo la guvernare, și PSD, susținându-l din Opoziție, au câștigat procente, dar asta pe baza unei erodări fulminante a PD, partidul dominant în sondaje. Setul de circumstanțe nu poate fi comparat.

Aspectul inedit este următorul: niciodată PSD n-a mai avut doi competitori autentici în Opoziție. PSD va mânca din cadavrul cald al PNL nu singur, în tihnă, ci într-o cursă gastronomică cu AUR și USR PLUS, care-s mult mai tineri și mai agili și care în plus atacă cina din două părți diferite.

Pentru PNL guvernul minoritar e o problemă. Ca să evite soarta CDR sau PDL, ei au nevoie să dea vina pe cineva pentru tot ce va merge prost. Odată USR PLUS plecat, ei nu pot să dea vina pe PSD, care i-ar susține din parlament, pentru că asta ar înseamna să recunoască că sunt legați de PSD, ceea ce ar roti în timp votanți PNL spre USR PLUS.

De aceea fervoarea cu care liderii PNL imploră USR PLUS să se întoarcă la guvernare. Ei vor să fie golanii care sparg ochelarii tocilarilor de la USR PLUS, pe care să-i blameze pentru tot ce merge prost la guvernare. Nu vor să fie ei tocilarii ai căror ochelari sunt sparți de golanii de la PSD care-i blamează pentru tot ce merge prost la guvernare.

