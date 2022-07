Întregul conţinut media

Spania: La plimbare prin satul cărților

Un sătuc din Castilia nu are brutărie, dar are opt librării. Proiectul demarat în urmă cu 15 ani are scopul de a atrage mai mulți vizitatori în localitatea medievală Urueña. Mai ales la sfârșit de săptămână, turiștii interesați de cultură scotocesc prin rafturi. Fiecare librărie este în sine o mică lume.