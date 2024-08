Solingen: "Am vrut doar să petrecem. Apoi a venit moartea"

Urma să fie o mega petrecere timp de mai multe zile, continuând apoi în tot restul anului. Un "Festival al diversităţii", cu muzică, standuri cu băuturi şi mâncare şi, desigur, cu foarte multă voie bună. În mod excepţional magazinele aveau să fie deschise chiar şi duminica. O raritate în Germania.

Celebra coregrafă germană Pina Bausch în 1995, la Avignon Imagine: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/Getty Images

Solingen, supranumit "Oraşul lamelor" ("Klingenstadt" în limba germană), vestit pentru cuţitele sau foarfecele de excepţie şi celebrii săi fii ai oraşului, între care coregrafa Pina Bausch şi fostul preşedinte federal Walter Scheel, s-a pregătit din timp pentru a oferi localnicilor un program cât mai bogat, divers şi atrăgător. Căci nu în fiecare zi oraşul împlineşte 650 de ani de la prima sa atestare documentară. Aşteptaţi erau, potrivit presei locale, peste 750.000 de vizitatori.

Cu voie bună, muzică şi petreceri a şi început vineri mult aşteptata serbare. Numai că n-a ţinut mult. Mai precis doar până la ora 21.40, când s-a produs acel moment al groazei. Un bărbat i-a atacat rapid cu cuţitul pe cei din jurul său - la voia întâmplării, dar cu precizie, în zona gâtului, pentru a produce cât mai multe victime. Doi bărbaţi şi o femeie au fost ucişi, alte opt persoane fiind rănite, între care patru grav. O adevărată baie de sânge. Cei care au asistat la aceste scene teribile, şocaţi, speriaţi şi îndureraţi au primit ajutor şi consiliere psihologică din partea unor medici, pastori şi psihologi. Un pastor ne-a povestit că până în orele dimineţii a stat de vorbă şi s-a rugat cu cei afectaţi.

A doua zi dimineaţa, la câteva ore după sângerosul atentat, am fost în oraş. Am găsit străzi aproape pustii şi asta într-o zi de sâmbătă. Peste tot maşini de poliţie, privirile vigilente ale forţelor de ordine şi drumuri închise. Până şi centrul comercial "Hofgarten", arhiplin în mod normal, era mai mult gol. Am văzut oameni profund îngânduraţi, dar şi alţii care-şi vedeau, aparent cel puţin, de treabă. Am stat de vorbă cu câţiva comercianţi şi clienţi, care mi-au povestit cât de şocaţi sunt încă după cele petrecute. Va mai dura sigur zile sau luni, pentru cei care au fost de faţă poate şi ani dacă nu o viaţă, până ce aceste imagini teribile se vor fi stins de pe retină. În apropierea locului în care oameni nevinovaţi, veniţi doar să serbeze, au fost ucişi cu sânge rece şi din ură, sunt depuse buchete de flori şi lumânări. Pe o bucată de carton stă scris: "Am vrut doar să petrecem. Apoi a venit moartea".