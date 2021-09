Situaţia din UE: patru probleme persistente

Câteva căi de protecţia mediul - la îndemâna oricui

Să aruncăm mai puţină mâncare

Ştiaţi că aproape o treime din alimentele care se produc într-un an ajung la gunoi? Am putea încerca să aruncăm mai puţine alimente dacă, de exemplu, am folosi resturile, atâta timp cât sunt încă bune, combinându-le în noi feluri de mâncare. Sau producând din resturi vegetale propriul nostru compost, ca îngrăşământ natural pentru grădină - în locul celui chimic.