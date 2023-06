Să fii puternic și să-i faci și pe alții mai puternici

O mică localitate turistică la nord de Barcelona la începutul verii în 2023. Mai bine de 40 de membri ai comunității Sinti și Roma, printre care și refugiați din Ucraina, participă aici într-un "spațiu protejat" la un simpozion în care este vorba de depășirea și vindecarea traumelor, de autoîmputernicire și autoafirmare.

Manifestarea are o temă centrală, după cum ne-a declarat cofondatoarea asociației Save Space și co-organizatoare a simpozionului, Roxanna-Lorainne Witt: "Cine întărește acele persoane care sunt puternice pentru noi toți? Cum sunt sprijiniți asemenea oameni exemplari pentru a se autoîmputernici, în condițiile în care ei înșiși sunt adesea nevoiți să lucreze fără perspective și structuri sustenabile?" În acest sens, sunt cu totul subestimate adesea experiențe considerate complet normale - cum ar fi să vezi o dată în viață marea.

Autoafirmarea este relevantă, crede Roxanna-Lorraine Witt. Pentru că majoritatea celor prezenți la simpozionul din Spania lucrează voluntar pentru consolidarea dezvoltării democrației și implicării civice în Germania. Simultan, ei se confruntă în continuare în munca lor cu rasismul, violența împotriva membrilor comunității Sinti și Roma și marginalizarea.

De la stânga la dreapta: Janine-Christine Rutkowski, fondatoarea inițiativei "Mame Sinti puternice", Dezsö Máté, sociolog, Demetrio Gómez, activist pentru drepturile omului, Kelly Cavalcanti, psiholog Imagine: Save Space eV

Invitați la simpozion sunt mai ales oameni care au fost multiplu afectați de discriminare: părinți singuri, persoane din comunitatea LGBTQ sau adulți cu dizabilități fizice sau psihice. Aceste grupuri-țintă sunt avute cu precădere în vedere de asociația Save Space , înființată în 2021 la Köln. Cofondatoarea Amdrita Jakupi explică: "Scopul nostru este să prezentăm și să consolidăm intersecționalitatea, incluziunea, activitatea educațională, vindecarea. Vrem să le oferim celor discriminați o platformă de exprimare și să-i facem vizibili."

Amdrita Jakupi este recunoscătoare pentru susținerea oferită acestui simpozion de autoafirmare de către Fundația EVZ (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft - Amintire, Responsabilitate și Viitor). Astfel de inițiative sunt foarte importante, deoarece "persoanele care suferă de pe urma discriminării pe mai multe niveluri și care se angajează simultan social sunt de asemenea suprasolicitate." De aceea, ele ar avea nevoie de o susținere activă în munca lor.

Romii în Europa To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Un aspect important al simpozionului este abordarea temei "Sănătatea mintală și traumele transgeneraționale". În workshop-ul "Letter to our ancestors" se redactează scrisori personale și emoționale adresate propriilor strămoși. Cat Jugravu este un performance artist activ în comunitatea Queer.

"Când am scris scrisoarea am perceput tristețe - și o durere care nu este a mea. Și pe care nu am știut cum să o explic. Abia după aceea am înțeles că a fost vorba de o traumă transgenerațională nevindecată. Simultan, am resimțit bucurie, euforie chiar, atunci când mi-am dat seama că, împreună cu colegi și oameni pe care îi apreciez, am reușit să recuperăm amintirile înaintașilor noștri. Este dovada vie că strămoșii noștri nu s-au jertfit degeaba, pentru că noi continuăm să existăm, să luptăm și devenim pe zi ce trece tot mai puternici. Suntem intersecționali, suntem oameni frumoși și ne ocupăm locul care ni se cuvine în societate", a spus Cat Jugravu în dialog cu DW.

O nouă generație de activiști a apărut în primplan odată cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei - una care își abordează propriile traume în timp ce-i ajută pe alții. Trei tinere femei care înainte de război au trăit în Ucraina au participat la acest simpozion datorită ajutorului oferit de ERIAC (European Roma Institute for Arts and Culture) .

De la stânga la dreapta: Maria Bogdan, sociolog, Izaura Drima, psiholog, Natalia Tomenko, ARCA, Diana Hryhorychenko, psiholog, Cat Jugravu, performance artist Imagine: Save Space eV

Toate trei sunt artiste și activiste ale organizației de tineret ARCA, o asociație de sprijinire a culturii rome în Ucraina. Izaura Drima este psiholog și lucrează în prezent la București cu copii refugiați din Ucraina. De ce mai ales cu copii?

"Doream demult să schimb situația oamenilor din comunitatea noastră. Și etnicii romi trebuie să fie priviți drept oameni serioși și bine pregătiți, mândri de identitatea lor. Vreau să fiu un exemplu pentru generația tânără", spune Izaura Drima.

Organizația ARCA este foarte activă și în Germania. Împreună cu Consiliul Central al Comunității Sinti și Roma din Germania și cu Roma Women Fund Ukraine "Chiricli", ea organizează conferința "Roma As Integral Part of Society of Ukraine" (Roma ca parte integrală a societății ucrainene), care are loc miercuri (14.06.2023) la Berlin.