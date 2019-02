Siguranţa cibernetică europeană este ameninţată

Cât de bine este pregătită Europa în faţa unor posibile atacuri cibernetice la adresa infrastructurii ei? Tema a fost abordată de specialişti, înainte de debutul Conferinţei de Securitate de la München, în cadrul întrunirii dedicate siguranţei cibernetice. Concluzia este îngrijorătoare. Oliver Rolofs, organizator al întrunirii, critică situaţia din Germania: "Nu avem nicio autoritate pentru siguranţă cibernetică. Avem nevoie de un organism central pentru securitatea virtuală. Avem nevoie de o autoritate care să combine toate sistemele de apărare."

La fel vede situaţia şi Marina Kaljurand. Ea este şefa Comisiei Globale pentru Stabilitate Spaţiului Virtual (Global Commission on the Stability of Cyberspace), o comisie de experţi care se ocupă de siguranţa digitală la nivel mondial. "Politicienii conştientizează acum mai mult decât în urmă cu 10 ani pericolele", a declarat Kaljurand pentru Deutsche Welle, "dar cred că nu ne putem declara mulţumiţi de situaţia din nicio ţară."

Fosta şefa a diplomaţiei din Estonia, Kaljurand ştie foarte bine despre ce vorbeşte. După ce, în 2007, Rusia a atacat numeroase domenii virtuale guvernamentale din această ţară, Estonia însăşi a simulat atacuri pentru a-şi verifica nivelul de pregătire. "Toţi miniştrii au luat parte la acţiuni", spune Kaljurand, "indiferent dacă era vorba despre Ministerul de Externe, al Culturii, Educaţiei sau alt resort. Fiecare ministru răspunde de un anumit sector dar este, în paralel, şi ministru pentru IT."

Complexitate periculoasă

Experţii întruniţi la München avertizează mai ales asupra economiei extrem de complexe, digitalizate. Bruce Schneier este autorul cărţii "Click Here to Kill Everybody" ("Apasă aici pentru a-i ucide pe toţi"). Astăzi, spune el, poţi manipula sistemul de operare al macaralelor sau frigiderelor şi un singur click poate afecta un întreg sistem de siguranţă.

Bruce Schneier

Cât de mult trebuie să îşi apere Germania spaţiul cibernetic propriu? S-a discutat mult în ultimele săptămâni despre implicarea experţilor chinezi de la Huawei în noua reţea 5G. Legăturile concernului cu guvernul chinez şi posibile "portiţe de contact" ale firmei cu infrastructuri dubioase au întărit temerile germanilor.

Cât de sigură este Europa?

Mulţi specialişti sunt de părere că Europa a rămas mult în urmă la acest capitol. În raportul referitor la situaţia actuală, experţii Conferinţei de Securitate de la München avertizează asupra majorării bugetului destinat inteligenţei artificiale de către guvernul american de la 11,5 miliarde in 2017 la 38 de miliarde în 2018.

Dar Patryk Pawlak de la Institutul European pentru Studii de Securitate susţine că aceste cifre nu au nicio relevanţă. "Joaca cu cifrele ne poate induce în eroare", declară pentru Deutsche Welle expertul în siguranţă energetică. "Credem că Europa a rămas mult în urmă din simplul motiv că nu putem aduna cifrele din toate statele membre."

Mai mult, Pawlak atrage atenţia asupra unui plan al Comisiei Europene din care reiese că Bruxellesul planifică să aloce, în următorii 10 ani, 20 de miliarde pentru inteligenţă artificială. Deşi reprezintă doar jumătate din bugetul alocat de Washington, pentru Europa este un urias pas înainte.

"Putem deveni şi mai buni?", întreabă Marina Kaljurand şi tot ea răspune: "Evident, dar eu nu pot confirma că UE este rămasă în urmă."

Alegerile europene în pericol

Plenul Parlamentului European

Cel mai posibil şi apropiat atac cibernetic ar putea viza alegerile euro-parlamentare din luna mai. "Mijloacele de acţiune ale agresorilor ar putea depăşi cu mult posibilităţile noastre de apărare a infrastructurii şi sistemelor democrate" crede Pawlak. "Am constatat că există o legătură strânsă între campaniile de dezinformare şi campaniile online îndreptate împotriva unor anumiţi candidaţi; de exemplu, încercări de a intra pe serverele unor partide sau candidaţi. Informaţiile astfel obţinute ar putea fi folosite pentru a dăuna imaginii unor anumiţi politicieni aflaţi în cursă."

Andreas Könen,şeful departamentul pentru siguranţă cibernetică şi IT din cadrul Ministerului federal de Interne, are un punct de vedere similar: "Mai sunt multe de făcut. După experienţele din SUA şi Franţa ne-am pregătit mai intens pentru alegerile parlamentare din Germania. Am învăţat ceva din aceste experienţe, pentru a proteja alegerile europene. Nu trebuie să observăm doar modul în care se votează, ci să analizăm şi modul în care este centralizat rezultatul."

Pawlak spune că UE aşteaptă mai devreme sau mai târziu un atac cibernetic. "Dar mult mai periculoase vor fi atacurile asupra angajaţilor politicienilor sau asupra politicienilor înşişi, care nu se află în primele rânduri, pentru a obţine accesul în întregul sistem virtual." Un singur click pe un link sau deschiderea unui document ataşat şi deja poate fi prea târziu, mai avertizează Pawlak.

Atacurile cibernetice sunt periculoase pentru că devin vizibile atunci când este deja prea târziu.