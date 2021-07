Siegfried Mureșan: La Chișinău avem acum o majoritate transparentă, care își dorește modernizarea R. Moldova

La scurt timp după anunțarea rezultatelor, Moscova a anunțat că va „consolida factorul transnistrean”, dacă noul guvern al Republicii Moldova va opta pentru o direcție antirusă. Ce impact va avea acest scrutin asupra politicii externe a țării și care sunt speranțele legate de viitoarea guvernare? Despre aceste teme am discutat cu eurodeputatul Siegfried Mureșan, care s-a aflat într-o misiune de observator la recentele alegeri din R. Moldova.

DW: Ați participat în cadrul Misiunii Parlamentului European de observare a alegerilor parlamentare anticipate din Republica Moldova. Care sunt constatările? Cum a fost această campanie?

Siegfried Mureșan: Primul și cel mai important lucru este că aceste alegeri au fost libere, democratice și au respectat toate standardele europene și internaționale, dar și legislația din R. Moldova. Noi, Misiunea de Observare a Parlamentului European, am monitorizat aceste alegeri în toate colțurile țării. Am fost în nord, în centru și în sudul țării, în capitală și în mediul rural iar eu am monitorizat inclusiv pe ambele maluri ale Nistrului. Nu am observat incidente semnificative iar procesul electoral s-a desfășurat în condiții foarte bune.

Sigur că avem și niște concluzii privind îmbunătățirea campaniei electorale și a procesului de pregătire a alegerilor pentru viitor. În primul rând, transparentizarea mass-media și accesul în egală măsură al tuturor candidaților politici de o manieră obiectivă și echilibrată la canalele de comunicare în masă. În al doilea rând, transparentizarea finanțării partidelor politice. Și, în al treilea rând, îmbunătățirea procesului de organizare în diasporă. Am văzut în continuare cozi mari în diasporă și știm cu toții că R. Moldova este o țară cu o pondere semnificativă a populației care trăiește în afara granițelor sale. Și este foarte important ca toți cetățenii R. Moldova, indiferent de locul unde se află în ziua alegerilor, să poată vota și, de aceea, e clar că la organizarea alegerilor în diasporă lucrurile pot fi în continuare îmbunătățite.

De asemenea, inconsecvențele privind transportul persoanelor din zona transnistreană ar trebui clarificate din punct de vedere legislativ, astfel încât procesul electoral să nu poată fi influențat. Acestea sunt lucruri care trebuie îmbunătățite pe termen lung, evaluarea misiunii noastre este că aceste alegeri au fost libere, democratice iar acesta este un parlament legitim, ales ca urmare a unor alegeri corecte și sperăm să intre în funcție cât de repede.

DW: Rezultatele alegerilor arătă că în viitorul Parlament va exista o majoritate parlamentară. Ce importanță va avea aceasta pentru R. Moldova? Cum a fost văzută victoria PAS la Bruxelles?

S.M.: În primul rând este foarte bine că aceste alegeri parlamentare au avut loc. Relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova au fost afectate în ultimii ani de faptul că în Parlamentul de la Chișinău nu a existat o majoritate clară, transparentă, care să susțină legitim rezultatele din alegeri și într-un mod transparent un Guvern. Mai mult decât atât, nu am avut guverne care să-și dorească cu adevărat modernizarea R. Moldova în ultimii ani, cu excepția acelor puține luni în care dna Maia Sandu a fost prim-ministru.

A fost o perioadă în care s-au recuperat multe din decalajele R. Moldova, dar, evident, acele luni au fost prea puține, deoarece în rest am avut guverne care au încercat să țină R. Moldova pe loc. Au fost guverne susținute din păcate de o majoritate parlamentară netransparentă, care am văzut că s-a opus inclusiv acestor alegeri parlamentare anticipate, au atacat statul de drept, inclusiv instituții de stat. De ce este foarte bine că aceste alegeri au avut loc? Pentru că avem acum claritate, o majoritate transparentă, care să susțină un guvern reformist, care să-și dorească modernizarea R. Moldova.

Noi am dorit mereu să ajutăm cetățenii R. Moldova și, din păcate, guvernele au fost un obstacol în această cale. E foarte bine că acum va exista un guvern dispus să își respecte angajamentele. Cât de multe lucruri poate R. Moldova obține pe plan internațional când este condusă de oameni politici credibili dovedește pachetul de 600 de milioane de euro asistență economică pus la dispoziție de Comisia Europeană (CE). Acest pachet a luat ființă ca urmare a colaborării extrem de strânse dintre președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și președinta R. Moldova, Maia Sandu. Acest pachet este dovada încrederii și a deschiderii de care Maia Sandu se bucură pe plan european și R. Moldova este singura țară din afara UE care a primit din partea Comisiei Europene un astfel de pachet de redresare economică, exact la fel ca pachetele de redresare pentru cele 27 de state membre ale UE. Deci, e clar că împreună vom putea face și mai multe lucruri în perioada următoare.

DW: Care sunt condiționalitățile pentru acest pachet de 600 milioane?

S. M.: Acest pachet este unul de investiții. Vor veni fonduri europene pentru modernizarea instituțiilor publice, reformarea justiției, modernizarea școlilor, a spitalelor, a infrastructurii. Evident, aceste investiții sunt condiționate de reforme. Deci, este un pachet de investiții și reforme care merg mână în mână, fiindcă e clar că sistemele publice din R. Moldova pot fi foarte mult modernizate și reformate în interesul cetățeanului în perioada următoare.

DW: În cazul în care vor exista derapaje în viitorul parlament de la Chișinău, UE va reacționa la fel de dur ca și în anii precedenți?

S.M.: Uniunea Europeană acționează întotdeauna pe baza unor criterii obiective. Poziția UE este aceeași, indiferent de cine guvernează țările cu care colaborăm. Evident că atunci când oamenii politici de la nivel național sunt serioși și conduc țara în interesul cetățeanului și beneficiile de la nivel european sunt mult mai mari. Sigur că UE așteaptă reforme în continuare, dar suntem încântați că avem o guvernare care să ne fie partener în reformarea R. Moldova și nu un guvern care să își dorească o țară slabă, captivă, pe care oamenii politici, așa cum au făcut în trecut, să o folosească după propriul lor interes.

DW: Rusia a reacționat dur la rezultatele alegerilor. Vor fi și în continuare presiuni din partea Moscovei? Se teme Rusia că după aceste alegeri va pierde controlul asupra Chișinăului?

S.M.: Noi suntem preocupați de modernizarea R. Moldova și de întărirea și îmbunătățirea relațiilor dintre UE și R. Moldova. Știm că acesta este interesul cetățenilor. Știm că mai multe schimburi economice înseamnă investiții în R. Moldova, locuri de muncă noi, o creștere a nivelului salariilor. Știm că exporturile din R. Moldova spre UE facilitează locuri de muncă și vor putea duce la creșterea nivelului de trai în perioada următoare. Noi o să ne concentrăm pe lucrurile bune pe care le putem face împreună.