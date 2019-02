"A răspuns clar și convingător tuturor întrebărilor care au apărut, infirmând toate știrile false care au circulat”, este de părere eurodeputatul liberal (PPE) Siegfried Mureșan. ”S-a văzut un candidat care nu fugea de întrebări, ci căuta să le răspundă cu substanță. Asta într-adevăr a impresionat europarlamentarii, care au văzut un candidat care nu are nimic de ascuns și vrea să răspundă până la ultimul detaliu. Nu are o problemă de credibilitate, dimpotrivă, este considerată foarte bine pregătită pentru această poziție. ”.

Siegfried Mureșan:”Faptul că Guvernul țării noastre nu este credibil și nu o ajută, dimpotrivă, îi face un deserviciu.”

Mureșan nu crede că propaganda PSD poate să aibă un efect pentru Laura Codruța Kövesi, "dar faptul că Guvernul țării noastre nu este credibil și nu o ajută, dimpotrivă, îi face un deserviciu.”

Despre candidatul francez, principalul adversar al procurorului român, Mureșan spune că ”este susținut de Guvernul Franței cu toată influența, puterea și capacitatea de negociere pe care Franța o are. Doar acesta este avantajul candidatului francez. Doamna Kövesi are două mari avantaje: experiența combaterii corupției la nivel înalt, pe care francezul nu o are, este un procuror de provincie care nu are experiență la acest nivel, cu cazuri de asemenea complexitate. În plus, doamna Kövesi are capacitatea dovedită de a lucra sub presiune și de a face față și de a rezista unui atac complex cum a fost cel din ultimele săptămâni din partea majorității politice de acasă, de a rezista stresului și presiunii mediatice și politice majore”.