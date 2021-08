Se prefigurează un nou format regional cu o Moldovă transformată în prim plan

Parada militară și alte festivități programate au fost amânate cu câteva ore, pentru că, din cauza ceții, aeronavele președinților României și Ucrainei nu au putut ateriza la Chișinău. Iohannis și Zelenski urmau să participe inclusiv la depunerea de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare din Chișinău, dar, în cele din urmă, ceremonia s-a desfășurat doar cu participarea președintei Maia Sandu și a președintelui Poloniei, Andrezj Duda. Klaus Iohannis și Vladimir Zelenski au ajuns la Chișinău în timpul paradei militare.

Parada militară de la Chișinău, la serbarea a 30 de ani de independență

Ulterior, Maia Sandu, Klaus Iohannis, Vladimir Zelenski și Andrezj Duda au mers pe jos, împreună, la Președinție, fiind aplaudați de mulțimea adunată pe marginea drumului. Este prima dată când Moldova își sărbătorește independența cu participarea președinților țărilor vecine, până acum acest lucru fiind imposibil din cauza ostilității decidenților politici pro-ruși de la Chișinău.

Maia Sandu: Vom merge cu pași fermi spre integrarea în UE

În discursul rostit în Piața Marii Adunări Naționale, președinta Maia Sandu a încercat să încurajeze cetățenii și a promis că noua guvernare va reconstrui Moldova din temelii: „Societatea s-a maturizat. Astăzi noi decidem drumul spre următorii 30 de ani și-l vom începe cu reclădirea statului. Vă invit să lucrăm împreună, să facem echipă între stat și cetățeni. Avem oportunitatea de a pune umărul cu toții. Vom începe de la temelie. Noi nu avem resurse naturale, energetice, dar avem oameni muncitori și talentați. Oamenii sunt bogăția Moldovei! Vom crea condiții pentru revenirea celor plecați. Celor din diasporă le spun: știu cât de mult vă pasă de țara noastră. Gândiți-vă ce lucruri mari am fi putut realiza dacă eram cu toții acasă”.

Cea mai mare realizare a moldovenilor în cei 30 de ani de independență este, în opinia Maiei Sandu, faptul că nu au permis niciunui regim autoritar să prindă rădăcini: „Oricât de greu ne-a fost, Moldova a rămas o țară democratică. Moldovenii au respins dictatura, nu au permis nimănui să le fure libertatea”, a remarcat șefa statului.

Potrivit ei, locul Republicii Moldova este în familia statelor europene: „Integrarea europeană este calea cea mai firească de dezvoltare pentru țara noastră - o cale ce va aduce prosperitate și securitate cetățenilor. Vom merge cu pași fermi pe această cale”, a reiterat Maia Sandu.

Maia Sandu și Andrezj Duda au depus o coroană de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare de la Chișinău

Andrezj Duda: UE trebuie să deschidă ușa aderării pentru Republica Moldova

Cei patru șefi de state au discutat despre securitatea regională iar la conferința de presă comună președintele Poloniei, Andrezj Duda, a vorbit tranșant despre necesitatea deschiderii de către UE a ușilor de aderare pentru țări precum Republica Moldova și Ucraina. „Vom face tot posibilul ca Republica Moldova să se apropie cât mai repede de Uniunea Europeană. De fiecare data când mă întâlnesc cu șefi de stat spun că ieșirea Marii Britanii din UE nu înseamnă destrămarea acesteia. În UE este loc pentru țările care doresc aderarea și, împreună cu alți președinți, vorbim despre sprijinul ce trebuie acordat Republicii Moldova. Rezultatul recentelor alegeri din Moldova au demonstrat că această țară a revenit pe calea cea a dreaptă”, a declarat Duda.

În context, unii experți de pe cele două maluri ale Prutului au sesizat că se conturează un format „2+2” de conlucrare și sprijin - între două state membre UE (România și Polonia) și alte două state care au semnat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană (Moldova și Ucraina).

„Republica Moldova își dorește să devină un factor de stabilitate pentru această regiune, care se confruntă cu probleme complexe. Vom fi un promotor al dialogului și păcii, al soluțiilor diplomatice, al compromisului pașnic în interesul oamenilor. Vom avea o politică externă pro-activă și previzibilă, vom participa constructiv și înțelept în dialogul global. Avem ce oferi lumii. Cu decență și fermitate, ne vom apăra valorile și interesele noastre naționale”, a menționat vineri Maia Sandu.

Vladimir Zelenski: Dezvoltarea nu poate fi asigurată fără securitate și stabilitate

„Astăzi ne-am întâlnit între prieteni și parteneri și am discutat aspecte ce țin de securitate și interacțiune”, a remarcat, la rândul său, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, aflat pentru prima dată la Chișinău. „Felicitări pentru țara dumneavoastră frumoasă și poporului frumos al Republicii Moldova. Sărbătoriți 30 de ani de independență în condiții de securitate deloc ușoare. Să aveți putere și rezistență iar independența să dureze mii de ani. Dar dezvoltarea nu poate fi asigurată fără securitate și stabilitate”, a remarcat Zelenski.

Klaus Iohannis: Am acționat pentru ca Moldova să rămână prioritate a UE

Președintele României, Klaus Iohannis, a reconfirmat sprijinul total al României pentru reformele asumate de noua guvernare de la Chișinău și a vorbit despre oportunitatea valorificării momentului politic. „În toată această perioadă România a fost cel mai apropiat și cel mai sincer prieten al Republicii Moldova. Am onorat de fiecare dată, în mod consecvent, angajamentele asumate în beneficiul direct al cetățenilor Republicii Moldova. Am depus mereu eforturi consistente pentru a veni în sprijinul dezvoltării și modernizării Republicii Moldova și am acționat pentru a menține Moldova ca prioritate pe agenda Uniunii Europene”, a spus liderul de la Cotroceni.

Cu mesaje de felicitare pentru Moldova au venit și secretarul de stat american, Antony Blinken, Ambasada SUA de la Chișinău și Delegația UE în Republica Moldova. Statele Unite au anunțat că vor continua să sprijine o Moldovă democratică și suverană iar Uniunea Europeană a promis că va rămâne aproape de dorințele și necesitățile moldovenilor. Federația Rusă nu a transmis niciun mesaj de felicitare autorităților de la Chișinău cu ocazia aniversării a 30 de ani de la proclamarea independenței.