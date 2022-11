"Schimbul inelelor": cronica ezitărilor germane

Luni în şir politica germană pentru Ucraina a avut un motto: "schimbul inelelor" - un sinonim pentru ezitările Berlinului. Ideea a fost următoarea: Germania livrează anumite arme, mai ales tancuri şi alte arme grele, dar nu Ucrainei, ci unor parteneri din NATO. Aceştia la rândul lor livrează Ucrainei arme din stocurile lor mai vechi. Cu următorul folos: Germania evită astfel controversata temă de a livra sau nu Ucrainei armament greu, dar manifestă solidaritate cu ţara atacată. În plus, contribuie la modernizarea armamentului deţinut de parteneri ai săi din NATO, preponderent din Europa Centrală şi de Est.

La mai bine de o jumătate de an de când a apărut ideea "schimbului inelelor", în jurul ei s-a aşternut liniştea. La început nu a funcţionat, mai târziu a funcţionat în unele cazuri, dar preponderent dificil. Polonia a respins ideea întru totul, în cazul Greciei a durat câteva luni până s-au convenit detaliile. Între timp au fost perfectate cu succes unele afaceri, altele sunt încă în faza de execuţie.

Ideea "schimbului inelelor" îi aparţine: Christine Lambrecht, ministra germană a Apărării

A venit timpul pentru un bilanţ intermediar. Ajută "schimbul inelelor" Ucraina? Ce beneficiu aduce el membrilor NATO implicaţi? Mai are ideea viitor? Şi, mai ales, întăreşte impresia că Germania nu preia un rol de frunte la sprijinirea Ucrainei, deşi este principala forţă economică din Europa? DW a chestionat pe acest subiect reprezentanţi guvernamentali ai ţărilor implicate şi o serie de experţi independenţi.

Polonia: ofertă neatractivă

Polonia se numără printre principalii susţinători ai armatei ucrainene. Ucraina a primit de la vecinul său din vest, între altele, mai bine de 250 de tancuri mai vechi de fabricaţie sovietică. Aceasta a produs o breşă considerabilă în arsenalul polonez. Un "schimb al inelelor" cu Germania ar fi fost o soluţie pentru completarea rezervelor. Dar nu s-a ajuns la asta nici până azi. La cererea DW, Ministerul polonez al Apărării a comunicat că nici nu există tratative cu Berlinul în acest sens.

Tanc Leopard 2 A4 în timpul unei manevre militare

Iniţial, Germania se oferise să livreze Poloniei 20 de tancuri tip Leopard-2A4, dar care ar ajunge în stare de funcţiune abia în termen de aproximativ un an. În plus, Germania s-a mai declarat dispusă să livreze 100 de tancuri vechi, tip Leopard-1A5 sau transportoare blindate folosite de tip Marder. "Guvernul polonez nu a fost satisfăcut de această ofertă", a declarat Iustina Gotkowska, expertă în cadrul Centrului de Studii Estice de la Varşovia (OSW). "În primul rând, Polonia a vrut să primească un întreg batalion, deci 44 de tancuri. În al doilea rând, voia tancuri de ultimă generaţie. Armata poloneză se află într-un proces accelerat de modernizare şi nu crede că are sens să investească în tehnică de luptă învechită"

Germania nu-şi foloseşte potenţialul

În prezent, Polonia achiziţionează sute de tancuri ultramoderne de tip Abrams din SUA. În iulie 2022, Ministerul polonez al Apărării a semnat în plus un acord cu Coreea de Sud vizând livrarea a 180 de tancuri moderne de tip K2. Germania, ca partener de cooperare în domeniul tancurilor, a alunecat în fundal, a explicat Gotkowska. Ea crede că Germania oferă Ucrainei un sprijin militar cu mult sub posibilităţile sale.

Polonia a cumpărat tancuri Abrams din SUA

Cehia, Slovacia, Slovenia sunt mulţumite

Şi Cehia, Slovacia şi, într-o mai mică măsură, Slovenia se numără între statele UE care oferă un ajutor militar considerabil Ucrainei. Slovacia a livrat deja în primăvara acestui an Kievului un sistem de apărare antiaeriană. În schimb, a primit din Germania şi Olanda un sistem de apărare antiaeriană de tip Patriot. Vara trecută, Bratislava a livrat vecinului din est 30 de tancuri iar Praga a livrat Ucrainei 40 de tancuri. În schimb, Slovacia primeşte 15 şi Cehia 14 tancuri Leopard din Germania. Slovenia a livrat la rândul ei Ucrainei 28 de tancuri în octombrie, urmând să primească 43 de transportoare militare din Germania.

Transportoare Marder pentru Grecia

În cazul Greciei a durat câteva luni, dar acum "schimbul inelelor" este în plină desfăşurare. În total armata elenă va primi 40 de transportoare blindate de tip Marder din Germania. Unele din ele au fost deja livrate. În schimbul lor, Grecia va livra Ucrainei 40 de tancuri mai vechi, de fabricaţie sovietică.

Transportor Marder la o paradă militară din Salonic

Transportoarele Marder livrate sunt deja folosite la graniţa eleno-turcă. "Forţele noastre armate apreciază că TAB-urile sunt acolo cel mai utile", a declarat premierul Kyriakos Mitsotakis în cadrul unei conferinţe de presă comune cu cancelarul german Olaf Scholz, desfăşurate în octombrie la Atena. Frontiera de pe râul Evros, în estul Greciei, face titluri în presa internaţională din pricina respingerii ilegale a unor migranţi şi a ameninţărilor Ankarei la adresa integrităţii teritoriale a Greciei.

Îşi schimbă Germania strategia?

Poiticianul social-democrat, preşedinte al Societăţii germane pentru Politică de Securitate (GSP), Hans-Peter Bartels vede "schimbul inelelor" ca pe o "fază pasageră a politicii germane, în care se afirmă dorinţa de a nu livra armament Ucrainei". Între timp, această politică se schimbă treptat, fiindcă Germania a livrat deja Ucrainei lansatoare de rachete şi artilerie grea, după cum a evidenţiat Bartels pentru DW. "Scepticismul de ieri a devenit un 'poate' azi iar mâine vom spune 'suntem mândri de asta'. Poziţia cunoaşte modificări pe măsură ce războiul continuă."

Tun autopropulsat german, tip Panzerhaubitze 2000, livrat Ucrainei

Dar Bartels nu crede că "schimbul inelelor" este un ajutor militar real pentru Ucraina. Aceasta fiindcă în ultimele luni s-a demonstrat că armamentul vestic este mult mai eficient decât cel vechi, de fabricaţie sovietică. Şi argumentul că militarii ucraineni nu ştiu să folosească armamentul din vest devine tot mai slab, fiindcă ei au fost instruiţi să-l folosească, a mai declarat Bartels.

Şi politologul slovac Milan Nic, expert în cadrul Societăţii Germane pentru Politică Excternă (DGAP), vede "schimbul inelelor" ca pe o trecere spre o posibilă nouă politică de securitate germană, nu doar în raport cu Ucraina. "Conducerile ţărilor din Europa Centrală şi de Est s-au împăcat de mai mult timp cu ideea că Germania nu este o putere de frunte în Europa. Cu toate acestea, îmi pot închipui că Germania va intra într-o altă epocă, devenind un jucător care contribuie la întărirea flancului estic al NATO şi UE", a declarat el pentru DW.