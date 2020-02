Scenariu exploziv de ratare a anticipatelor. "Textul este deturnat" (Ziare.com)

Pana la urma, vom vedea cat de curand daca intre PSD si PNL (fortat de Klaus Iohannis) a fost intr-adevar un autentic blat pentru anticipate sau caderea guvenrului a pus capat unei convergente de interese, dupa care lupta politica va reincepe in forta.



Un blat de sacrificare a alegerii primarilor in doua tururi si de mentinere a sistemului de alegere a presedintilor de CJ, adica spravietuirea baronilor, in mod evident a fost. Ramane de vazut extinderea lui si testul va fi felul in care PSD va juca in urmatoarea perioada.



In linii mari, presedintele a spus miercuri seara ce intentioneaza: solutia ideala sunt anticipatele, dar este dispus sa dea mandatul unui partid reformist, sigur nu PSD insa, care sa stea in opozitie. Deci, e clar ca se merge pe ideea redesemnarii unui premier PNL care, conform forurilor partidului, nu poate fi decat Ludovic Orban. Ori va fi votat, ori anticipate, ar fi planul.



Marcel Ciolacu a spus deja, la randul sau, ca PSD nu va vota un guvern Orban, a avansat o propunere de premier impreuna cu Victor Ponta, dar s-a aratat destul de sigur si ca nu vor fi anticipate. Cum pot fi acestea conciliate?



Foarte posibil la CCR si cu sanse destul de mari de reusita.



Din start avem o problema, daca vreti, de consecventa politica. O majoritate politica a daramat un guvern care s-a dovedit ramas fara majoritate. Aceasta este singura certitudine. In virtutea acestei certitudini, dupa daramarea guvernului Dancila, PNL, care stransese 240 de voturi, a revendicat guvernarea si a primit-o. Teoretic pe acelasi principiu o revendica si acum partidul care a depus motiunea castigatoare, adica PSD si care a strans 261 de voturi.

Cititi articolul integral pe Ziare.com accesand linkul de mai jos.