Salvatorul din Mariupol și povestea oamenilor simpli care au salvat mii de vieţi

Mulți dintre voluntarii care i s-au alăturat în misiunea de salvare nu s-au mai întors de la Mariupol.

Abia după ce a trecut de ultimul punct de control l-a cuprins teama. Mihail Purișev trecuse de avanpostul armatei ucrainene când și-a dat seama că, de fapt, se află în zona de luptă. „Dintr-o dată am avut în fața ochilor toată ororarea războiului“, își amintește bărbatul. A trecut pe lângă străzi minate, tancuri arse și sate bombardate. „Aveam două Biblii în buzunarele de la piept, m-am rugat și am cerut iertare pentru păcatele mele, dar frica n-a dispărut.“ Se întâmpla pe data de 8 martie. Bătălia pentru oraș începuse, cădeau bombe. Iar Mihail a intrat cu mașina în mijlocul infernului.

Mihail Purișev este un om de afaceri din Kiev originar din Mariupol – orașul în care, înainte de război, avea un club. Când au început ostilitățile a decis să intre cu mașina în Mariupol. „Știam că se duc lupte și că nimeni nu se încumetă să intre în oraș. Dar angajații mei erau acolo.“ El și prietenii lui au pus bani împreună, au cumpărat un microbuz roșu și el singur a pornit spre Mariupol. „Nu mi-a fost greu să mă hotărăsc. Nu știam ce mă așteaptă.“

"Ca un foc de tabără"

Microbuzul lui Mihail Purişev

Cu microbuzul său roșu, Purișev a evacuat peste o sută de persoane din orașul asediat. Posibil să fi fost chiar două sute de oameni. Nu știe, n-a numărat. Drumul trecea printr-o zonă bombardată constant. „De la depărtare, orașul Mariupol arăta ca un foc de tabără uriaș. La ultima mea călătorie focul se stinsese. A rămas doar scrum“ spune el.

Îl întâlnim pe Mihail în apropierea locuinței sale, într-un cartier nou din Kiev. Locuințe pentru clasa de mijloc, spații verzi bine întreținute și straturi de flori. Bărbatul apare în microbuzul său roșu pe care scrie cu alb „voluntarul”. Mașina este ciuruită de gloanțe și schije. A intrat de mai multe ori cu ea în Mariupol. Ducea acolo provizii și se întoarcea de acolo cu oameni. Printr-o minune nimeni nu a fost rănit.

Refugiu în club

La începutul lunii martie, când Mihail a intrat prima oară în Mariupol, situația deja era gravă. În primele zile ale războiului, trupele ruse au înconjurat metropola. Ucrainenii au apărat orașul, dar atacurile soseau din trei părți. Nu existau linii de aprovizionare, iar acordurile de încetare temporară a focului, în scopul evacuării civililor, nu au fost respectate. Cine voia să părăsească orașul își risca viața. Cine rămânea, la fel.

Mihai Purişev salvează vieţi

Mihail avea un club de agrement cu restaurant, ringuri de dans, săli de karaoke și jocuri la subsolul unei clădiri de birouri. „Evo Game Club" servește acum ca buncăr. La începutul lunii martie, când a ajuns el la Mariupol, în încăperile clubului se adăposteau 160 de oameni. În următoarele zile și săptămâni au fost mai mulți. „Am luat la noi mai ales familiile cu copii și femeile însărcinate“, povestește el. Angajații clubului au luat inițiativă pentru a le crea, cât de cât, niște condiții oamenilor refugiați acolo.

„Ne-am organizat. Am avut oameni care să găsească hrană și apă și să le aducă. Exista și un grătar pe care puteam să facem mâncare. Glumeam spunând că locuim într-un buncăr de cinci stele.“ Mândria i se citește pe chip. Zâmbește ușor, iar tonul vocii devine moale. Ne arată o înregistrare video în care se zăresc zeci de oameni, strânși în grupulețe. Doar focul le luminează chipurile. „Cum e atmosfera?" îi întreabă Mihail.“E o atmosferă grozavă aici!“ răspunde cineva din grup.

Ororile războiului

Corespondentul DW Mathias Bölinger transmite din zonele de conflict din Ucraina

Zile la rând, Mihail a împărțit ajutoare prin oraș și a văzut multă suferință. Aflat pe o stradă, în timp ce tocmai filma, aude un avion. Strigă la oameni să fugă repede în subsol. Cu camera video continuă să filmeze în timp ce se îndreaptă precipitat spre adăpost. Imaginea se întunecă, se aud două bubuituri și copii țipând. Atacul durează două minute. Când iese afară, peste tot e fum. O femeie în vârstă este moartă lângă mașina ei. În imagini se vede cum Mihail și cu nepotul femeii o târăsc de acolo și o așează pe trotuar.

Microbuzul roșu este parcat la intrarea in beci. Probabil, vehiculul a fost un fel de scut care a împiedicat schijele de la grenade să îi rănească pe oamenii refugiați în subsolul parțial deschis. O ușă și parbrizul au căzut. În următorul video Mihail vorbește în fața camerei. Se vede cum își stăpânește cu greu lacrimile. „Să sperăm că Dumnezeu o să-i apere pe copii“, spune el. „Când îi aud țipând mă podidește plânsul."

Urmăriţi videoclipul 18:01 EUROPEO: Violul ca armă de război

Și el are patru copii. Marea lui spaimă este să nu descopere vreun copil printre cadavrele care zac prin oraș. Bombardamentele au făcut multe victime. Multe au rămas la marginea străzilor. Nimeni nu le-a înmormântat fiindcă era prea periculos să petreacă mult timp sub cerul liber. „De câte ori am zărit cadavre la marginea străzii mi-am ferit privirea de teamă să nu văd vreun copil mort acolo. Cred că aș fi fost distrus“, povestește Mihail.

Documente video pe Telegram

Mihail Purișev și-a documentat cu telefonul mobil toate călătoriile făcute la Mariupol: străzile bombardate, viața în buncăr, oamenii disperați înconjurând microbuzul și așteptând la coadă la mâncare. Sunt înregistrări video pe care le-a trimis prietenilor săi din grupul de pe Telegram. Semne de viață dintr-un oraș care dă tot mai puține semne de viață. Conexiune la internet când e, când nu-i. Zile în șir n-a postat nimic.

„Era acolo un loc unde, din când în când, aveam semnal", spune Ievhen Driapohuz, unul dintre angajații săi. Ievhen a petrecut săptămâni întregi în buncăr până când a fost evacuat din Mariupol cu unul din convoaiele lui Mihail.

Civili evacuaţi de Purişev

Omul de afaceri se deplasa în oraș la câteva zile. Totul se petrecea rapid pentru a nu fi nevoit să petreacă mult timp afară. Un drum dura 15 minute. Mama lui se refugiase în străinătate. La un moment dat l-a sunat. „O singură vorbă i-am spus: trăiesc! I-am închis și am fugit înăuntru.“ Fiindcă fiecare minut petrecut afară sporea pericolul de a fi lovit.

Totuși, Mihail pare vesel în înregistrările video pe care le trimitea prietenilor săi. „Treaba mea era să le dau speranță oamenilor“, mărturisește el. „Seara mă copleșeau sentimentele. Mă retrăgeam într-un colț, în buncăr, ca să nu vadă nimeni că Mihail Purișev plânge."

Oameni simpli care salvează vieți

Mihail a intrat de șase ori în Mariupolul lovit de ruși. A dus conserve de carne și legume, medicamente. Pe drumul de întoarcere a transportat oameni. Curând i s-au alăturat și alți voluntari. Un convoi de microbuze albe urma microbuzul roșu pe care Mihail l-a botezat „Voluntarul".

Mulți oameni simpli au scos mii de oameni din metropola incendiată, spune el. Aproximativ 20 dintre voluntarii care i s-au alăturat nu s-au mai întors din călătoria lor la Mariupol. Au trecut peste suprafețe minate, au nimerit într-un schimb de focuri sau i-au prins rușii. „Erau oameni care au spus: cineva trebuie s-o facă! Și, pur și simplu, au pornit la drum. Erau ucraineni, oameni simpli.“