Saltul cuantic al Chinei - made in Heidelberg

Cea mai veche universitate din Germania cercetează de 20 de ani fizica cuantică împreună cu o universitate de elită din China. Dar aceasta are legături cu armata. Acum întreg programul este luat sub lupă.

În februarie 2022 NATO se interesează de Universitatea Heidelberg. Mai exact, cea mai veche universitate din Germania devine tema unui curs online al SACT. Acestea sunt iniţialele 'Supreme Allied Commander Transformation', structura de comandă a NATO, care se ocupă de viitoare strategii de război.

Cursul virtual al SACT s-a ocupat o oră întreagă de succesul Chinei în cercetarea cuantică. Şi aici vine vorba şi de Heidelberg, care este de decenii partener de cercetare al unei universităţi de elită din China, care are legături cu industria de armament.

Deja în 2019 compania de securitate "Strider" din SUA calificase Universitatea Heidelberg drept "probabil cel mai important partener străin aflat în spatele progresului rapid al Chinei în domeniul tehnologiilor cuantice cu folosinţă duală". Tehnologiile cu folosinţă duală pot fi folosite atât civil cât şi militar.

Deja de pe acum profităm în viaţa de zi cu zi de rezultatele cercetării cuantice, atunci când folosim telefonul mobil sau navigatorul. Probabil că viitoarele tehnologii cuantice vor schimba şi mai mult lumea decât a făcut-o internetul.

Împreună cu centrul de investigaţii CORRECTIV Deutsche Welle a reconstituit cazul Heidelberg.

Om de ştiinţă înzestrat, cu multiple contacte

Totul a început în 2003, când fizicianul cuantic chinez Pan Jian-Wei şi-a format la Universitatea Heidelberg propria sa echipă de cercetare. Are o reputaţie excelentă, este copleşit cu premii şi primeşte fonduri de cercetare în valoare de milioane.

În timpul celor cinci ani petrecuţi la Heidelberg Pan a întreţinut contacte strânse cu Alma Mater a sa, University of Science and Technology of China, prescurtat USTC. De acolo a recrutat tineri cercetători promiţători. Şi ei au primit la Heidelberg fonduri de cercetare din surse de stimulare germane şi europene.

În Heidelberg se află cea mai veche universitate din Germania Imagine: Stefan Czimmek/DW

În 2008 Pan s-a întors la USTC. El nu şi-a luat cu el doar ucenicii ci şi laboratorul şi proiectele. Şi asta în contextul în care UE tocmai aprobase grupului de cercetare de la Heidelberg noi granturi în valoare de 1,4 milioane de euro.

Un german la USTC

Strânsa legătură dintre cele două universităţi a rămas în funcţiune. Pan trimite în Germania noi talente, care apoi se reîntorc la USTC. În 2011 cele două părţi au semnat şi un acord oficial privind schimburile academice. Astfel de cooperări erau dorite pe atunci în Germania şi politic şi economic. China este o ţară importantă ca partener comercial.

Fizicianul de la Universitatea Heidelberg Matthias Weidemüller a fost unul din puţinii cercetători din vest care a acceptat în 2013 oferta de a face cercetări la USTC în cadrul programului 1000 de talente, finanţat de statul chinez.

Weidemüller spune că s-a străduit să obţină condiţii-cadru foarte clare. "Mie nu-mi spune nimeni ce să cercetez". Toate rezultatele au fost publicate complet deschis şi în laboratorul său avea oricine acces. Independenţa şi transparenţa sunt importante pentru el.

Până astăzi Weidemüller este profesor onorific la USTC. Exact la fel ca şi Pan la Universitatea Heidelberg. Dar condiţiile-cadru politice s-au modificat dramatic. Nu doar din pricina Covid.

Un partener devenit rival

Astăzi China a devenit dintr-un partener un "rival de sistem" pentru Germania, care este tot mai conştient de puterea sa. În culise, guvernul federal dezbate de luni de zile noua sa strategie pentru China.

La nivel internaţional, China şi SUA sunt în competiţie pentru locul întâi în domeniul tehnologiilor cuantice. În China "fuziunea militaro-civilă" este doctrină de stat. Totul trebuie să slujească şi securităţii naţionale. Până în 2049 guvernul de la Beijing şi-a propus să aibă cea mai modernă armată din lume.

Cea mai avansată cercetare cuantică este comunicarea cuantică. În context este vorba despre securitatea datelor, despre schimbul cifrat de informaţii, care nu poate fi interceptat. Din punct de vedere militar este ceva extrem de interesant.

Time 100

China este lider mondial în materie de comunicaţii cuantice - graţie lui Pan Jian-Wei. În 2018 revista americană 'Time' l-a ales pe extraordinarul cercetător cuantic printre cele 100 de personalităţi care exercită cea mai mare influenţă în lume. Un an mai târziu, firma de securitate 'Strider' din SUA a comunicat public că Pan are legături cu firme chineze producătoare de armament.

În 2018, publicaţia americană "Time" îl include pe cercetătorul chinez Pan Jian-Wei în lista celor mai influenţi 100 de oameni din lume Imagine: Xinhua/IMAGO

Pan a dat asigurări în scris pentru DW şi CORRECTIV că de la întoarcerea sa din Germania "niciunul din proiectele sale nu este sprijinit de armată".

Concomitent, el afirmă: "Chiar dacă anumite tehnologii pot fi folosite militar, aceasta este ceva ce NICIUN om de ştiinţă nu poate controla sau spune în avans". Cuvântul decisiv l-a scris cu majuscule.

"Cred cu tărie că aceste tehnologii care se arată la orizont vor aduce omenirii în cele din urmă avantaje cuprinzătoare", a subliniat Pan.

Activitate la Xinjiang

Dar în cadrul investigaţiei s-a dat rapid de denumirea Quantum CTek. La scurt timp după ce s-a întors de la Heidelberg Pan a fost unul din fondatorii acestui start-up. Până astăzi este cel de-al doilea deţinători de acţiuni, ca mărime, după USTC.

Din 2017 această firmă specializată în comunicare cuantică şi-a deschis o filială la Xinjiang. În această provincie din nord-vestul Chinei trăieşte minoritatea musulmană a uigurilor, care sunt şicanaţi, băgaţi în lagăre de reeducare şi supravegheaţi pas cu pas de guvernul central de la Beijing.

A deschide o filială tocmai într-o astfel de regiune "nu este întâmplător", şi "condamnabil din punct de vedere moral", consideră Yangyang Cheng. Şi această fiziciană cuantică provine din China, a studiat la USTC, dar trăieşte de mai bine de un deceniu în SUA. "Faptul că o companie atât de tânără a avut voie să-şi deschidă acolo o filială sugerează că întreţine contacte foarte strânse cu aparatul de securitate al statului chinez", consideră ea.

Pan Jian-Wei a scris că nu ştie de ce are Quantum CTek o filială în Xinjiang. Din 2011 el "nu mai e implicat în conducerea companiei, este doar deţinător de acţiuni". Compania în sine nu a răspuns întrebărilor noastre.

Sancţiuni din SUA

SUA au sancţionat Quantum CTek în noiembrie 2021. La fel şi marele complex de laboratoare al USTC, unde cercetează şi Matthias Weidemüller. Motivul? Este vorba de unităţi care "sprijină modernizarea militară a Armatei de Eliberare Populară". Sancţiunile sunt menite să împiedice transferul de tehnologie şi cunoştinţe din SUA înspre China.

Prof. Matthias Weidemüller, fizician la Universitatea Heidelberg Imagine: Stefan Czimmek/DW

"Aceasta nu-i poate fi nimănui indiferent", spune Weidemüller, "ar trebui să fii străin de lume". Dar el nu vede nicio legătură cu munca pe care o desfăşoară. "Prin felul în care faci cercetările poţi stabili singur cât de aproape sau de departe eşti de aplicarea rezultatelor". Weidemüller se simte în calitate de cercetător al principiilor fundamentale foarte departe de Quantum CTek.

Dar situaţia politică la nivel mondial creează presiuni. De la începutul anului 2022 există şi la Universitatea Heidelberg un centru al Marelui Stat Major pentru controlul exporturilor, care verifică dacă proiectele internaţionale de cercetare nu pot fi folosite şi în scop militar. Prin USTC Universitatea Heidelberg are un partener care cooperează în domeniul cercetării cuantice şi cu mari concerne chineze de armament şi cu cea mai importantă universitate militară din China (NUDT).

Libertate de cercetare şi responsabilitate ştiinţifică

În prezent cea mai veche universitate din Germania se confruntă cu următoarea dilemă: este permisă cooperarea dacă partenerii de cercetare "sunt apropiaţi de structuri militare, o apropiere pe care din pricina sistemului nici nu o pot evita?" Şi dacă da, cum? Anja Senz a încercat să ofere şi ea un răspuns. Este de profesie sinolog şi face parte din Rectoratul Universităţii Heidelberg, la fel ca şi Matthias Weidemüller.

Anja Senz, sinolog la Universitatea Heidelberg Imagine: Stefan Czimmek/DW

Senz nu vrea să "traseze linii roşii" ci doreşte să analizeze critic "implicaţiile tehnologice". Întrebată direct ce crede despre Pan Jian-Wei, ea a subliniat că trebuie pusă cândva întrebarea: "Ce rol joacă această persoană în acest sistem?"

Prioritatea lui Matthias Weidemüller este nevoia de a cerceta în continuare împreună marile taine ale naturii. El a întrebat: "Să încetăm să avem un schimb de idei la nivel global, legat de aceste chestiuni?"