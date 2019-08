S-a conturat scena pentru Cotroceni

O mana intinsa care spune aceeasi poveste - cea a exceptionalismului romanesc insuficient valorizat acasa, asezat pe configuratii mai degraba sufletesti, decat intelectuale, de felul "oameni buni" - a inchis lista prezidentiabililor si a aratat in tot ridicolul ei ringul pe care Viorica Dancila a oftat usor si a spus o poezie de diva.

E mana actorului Mircea Diaconu, surprins de propria maretie, dar capabil, totusi, sa il inlature pe Tariceanu din arena.

Avem candidatii, si pe cei din prim-plan, si pe cei care vor juca in secundar si au inceput sa se contureze, si povestile care se spun pentru voturi.

Si mana intinsa spune aceeasi poveste

Cel care a inchis lotul concurentilor pentru Cotroceni a fost Mircea Diaconu, care a anuntat o conferinta de presa pentru duminica, la Ateneul Roman. De fapt, a fost o sueta in fata Ateneului, un loc ales anume pentru a face parte din povestea pe care actorul si-o spusese de cateva ori cu cortina trasa.

A fost odata ca niciodata un roman desavarsit de bun si care a fost inzestrat cu darul de a face din tara patrie, una de iubit. Dar ca orice roman bun si inzestrat, si el era un cavaler solitar si mai ales sarac.

Toata lumea stie ca marea isprava se face la lumina lumanarii, in tara in care saracia e o virtute, nu e murdara si greu de indurat.

Acestea fiind trecute in cateva randuri, Mircea Diaconu, pentru ca despre el este vorba, s-a asezat in fata cladirii pe care oamenii au construit-o leu cu leu. Dar si Ateneul Roman a avut un mare protector politic, regal, asa ca si el ar avea nevoie de protectie pentru a strange semnaturi si apoi voturi.

Si mana intinsa a spus povestea (cu marele Iorga in ea) si a obtinut cate ceva: se pare ca si ProRomania si ALDE il vor sprijini pe actor, iar Calin Popescu Tariceanu va mai sta o tura. E o polita isteata platita Vioricai Dancila, pentru ca Diaconu se pozitioneaza in zona nationalist-populista pe care o vrea si premierul.



Ring de box cu poezie

Dramoleta din fata Ateneului nu a intrecut insa in ridicol ringul de box pe care PSD l-a gandit pentru Dancila si in care aceasta a intrat mai degraba cu unduiri de diva si intonatie cantatoare.

Si candidatul PSD si-a spus povestea cu care intra in campanie.

A fost odata ca niciodata o femeie simpla, dintr-o localitate simpla, cu o meserie simpla si o familie simpla. A intrat in marele partid si a avut o cariera simpla, ca oricare altul: a lipit afise si a ajuns prim-ministru.

Mai intai cu papusar, apoi au ramas doar sforile, dar nimic si nimeni nu se afla in spate. Inainte e poporul.

Nu e foarte rea povestea care i-a fost alocata Vioricai Dancila, doar ca nicio parodie nu ia Oscarul.

La Congresul PSD de sambata, multa lume a venit sa o vada pe Viorica Dancila in rolul ei ridicol: Gabriela Firea, curtata pentru fotografii, Ana Birchall, proaspat mazilita de la Justitie, Ecaterina Andronescu, asezata pe un rand din spate.

Niciun discurs nu ar fi schimbat cu nimic situatia. Candidatul PSD e candidat din afara podiumului.

Povestea spusa de altii

Dan Barna in schimb prinde podiumul, dar dupa ce isi rezolva legitimitatea in propriul partid. Candidatul Aliantei 2020 USR PLUS creste inca pe povestea "oamenilor noi in politica", doar ca si pentru oamenii noi timpul trece si intr-o campanie trebuie sa isi dea masura.

Sunt cateva gafe pe care candidatul Barna inca le face, ultima fiind o nastrusnica declaratie despre relatiile economice pe care Romania trebuie sa le aiba cu China si Rusia.

Deocamdata, Dan Barna ii lasa pe ceilalti sa spuna povestea.

A fost odata ca niciodata o generatie de oameni dispusi sa munceasca si sa isi faca profesia cat mai bine, dar seara sa isi puna la bataie timpul si sa stea in strada in numele unor principii democratice. Aceasta generatie vrea o reprezentare politica clara si pretinde chiar un nou contract politic, in care cetatenia sa se manifeste si in afara momentelor electorale. Aceasta generatie insa nu candideaza.

Daca Barna va fi sau nu capabil sa reprezinte o miscare deocamdata socio-culturala si sa ii dea corp politic se va vedea destul de repede, in primele saptamani de campanie.

Pana atunci, candidatul Barna va trebui sa stapaneasca propria poveste si sa gaseasca modalitatile de a ii face relevanti pe cei dispusi sa o asculte.

Povestea adevarata a lui Iohannis

Klaus Iohannis a intrat in povestea presedintelui care reprezinta tara si care are de partea sa legitimarea internationala.

E o poveste buna si adevarata, pentru ca, oricate i se pot imputa lui Iohannis in politica interna, pe plan extern a tinut bine fraiele diplomatice si a contrabalansat discursul Guvernului, care la un moment dat devenise antieuropean.

Dar presedintele a vrut prematur o pauza de la treburile interne si a amanat orice punct de vedere privind remanierea Anei Birchall si nominalizarea Danei Girbovan pentru Justitie.

A fost odata ca niciodata un presedinte care a tinut tara pe traseul european si a mentinut relatiile transatlantice, pastrand Romania in registrul tarilor care conteaza. Doar ca tara se golea pe zi ce trece si in diaspora nu se voteaza atat de usor.

Intre timp, institutiile au cedat, Alexandra a murit si cea de-a treia sansa data PSD-ului poarta o mare vina.

Ramasa europeana, Romania nu e ferita inca de agenda politica a PSD-ului privind Justitia si nici Educatia nu sta mai bine.

Reforma statului nu poate incepe din afara, iar candidatul Klaus Iohannis va avea un rol ingrat: si in pre-campanie e presedinte, asa ca nu se poate eschiva de decizii.

Ce ar fi putut sa para o campanie destul de terna, din perspectiva discursului politic, pentru ca niciunul dintre candidati nu e exersat in retorica, va capata un plus cultural, prin candidatura lui Theodor Paleologu. De unde va lua insa voturi candidatul PMP, caruia ii va fi spre imposibil sa nu capete eticheta "candidatul lui Basescu"?

Cu cat va cita Viorica Dancila din Paler, cu atat va plusa Paleologu din Artistotel si Sofocle, pentru ca tragedia ar trebui predata de toti invatatorii, cum isi propune candidatul PMP sa fie.

Romania are insa parte de tragedii adevarate. Dincolo de povestile prin care candidatii vor sa castige voturi, mainile intinse sunt in scoli, spitale si la capatul unui telefon de unde, acum o luna, Alexandra a cerut tarii sa o vada si statului sa o salveze.

