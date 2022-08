Săptămâna de muncă de 4 zile. Cum a schimbat viața oamenilor cel mai mare test de până acum

Este cel mai mare astfel de test din lume și, deja, unii angajați au spus că se simt mai fericiți, mai sănătoși și că se descurcă mai bine la locul de muncă.

La programul pilot, care va dura șase luni, participă 3.300 de lucrători din 70 de companii. Firmele plătesc integral salariile angajaţilor care lucrează 80% din timpul agreat la angajare, în schimbul angajamentului că menţin o productivitate de cel puţin 100%.

La final, cercetătorii vor măsura impactul pe care noul model de lucru îl va avea asupra productivității, egalității de gen, mediului, precum și asupra bunăstării lucrătorilor. La sfârșitul lunii noiembrie, companiile pot decide dacă vor continua sau nu cu noul program.

„Mă pot bucura cu adevărat de weekend”

Pentru mulți angajați, noul program le-a schimbat deja viața în bine. Lisa Gilbert, manager de servicii de creditare la Charity Bank, din sud-vestul Angliei, descrie noua sa rutină drept „fenomenală”. „Mă pot bucura cu adevărat de weekend-ul meu acum”, a spus ea pentru CNN Business.

Gilbert are grijă de fiul ei și de cei doi părinți în vârstă. Acum, pentru că are o zi liberă în plus, nu mai este nevoită să se trezească sâmbăta la ora 6 dimineața pentru a merge la cumpărături și a-și rezolva alte treburi, pentru a putea apoi să petreacă timp cu familia.

Samantha Losey, director general la Unity, o agenție de relații publice din Londra, a declarat pentru CNN Business că primele zile au fost „cu adevărat haotice”, echipa ei nefiind pregătită pentru acest program.

„Ca să fiu sinceră cu tine, primele două săptămâni au fost o mizerie. Eram peste tot prin magazin. Nu știam ce fac”, a spus ea.

Dar echipa ei a găsit rapid modalități de a face noul program să funcționeze. Acum, compania a interzis toate întâlnirile interne mai lungi de cinci minute, iar cele cu clienții au fost stabilite la 30 de minute.

De asemenea, a fost introdus un sistem „semafor”: angajații au pe birou un sistem luminos pe care îl pot seta pe culoarea verde dacă au timp să vorbească și „roșu” dacă nu doresc să fie întrerupți.

Și Gary Conroy, fondator și CEO al 5 Squirrels, un producător de produse de îngrijire a pielii de pe coasta de sud a Angliei, a schimbat modul de lucru la compania sa pentru a spori productivitatea.

Astfel, timp de două ore în fiecare dimineață și alte două ore în fiecare după-amiază, angajații săi ignoră mailurile, apelurile telefonice sau mesajele de pe Teams și se concentrează asupra proiectelor lor.

Decizia lui a venit după ce a citit un studiu care a arătat că lucrătorii din Statele Unite dedică aproximativ 58% din zi pentru activități precum răspunsul la mailuri și participarea la întâlniri, mai degrabă decât munca pentru care au fost angajați.

Conroy spune acum că rezultatele noii sale măsuri au depășit așteptările tuturor. „Echipa a început să-și dea seama că pierdea proiecte pe care le-a pus mereu pe plan secundar”, a spus Conroy.

Ce fac oamenii cu ziua lor liberă

Ziua suplimentară a făcut ca mulți angajați să descopere noi hobby-uri sau pur și simplu să investească mai mult timp în relațiile lor.

Unii au urmat cursuri de gătit, lecții de pian, au făcut voluntariat, au mers la pescuit sau cu rolele, au declarat șefii lor pentru CNN Business.

De exemplu, Mark Howland, directorul de marketing și comunicare al Charity Bank, a declarat pentru CNN Business că își folosește ziua liberă pentru a-și îmbunătăți sănătatea și forma fizică.

Întotdeauna și-a dorit să concureze la un triatlon, dar s-a simțit vinovat că petrece prea mult timp departe de familie pentru a se antrena. Acum, nu mai are această problemă.

Până luna trecută, Islanda a fost țara care a desfășurat cel mai mare program pilot din lume pentru a testa săptămâna de lucru de patru zile. Între 2015 și 2019, au existat două teste la care au participat 2.500 de angajați, adică aproximativ 1% din populația activă a Islandei. Aici experimentul a fost un succes. Productivitatea a rămas la același nivel sau, în anumite cazuri, chiar a crescut la unele locuri de muncă.

