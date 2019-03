Săptămână decisivă pentru Brexit

Va decide în sfârşit în această săptămână Parlamentul britanic cu privire la înţelegerea de Brexit? Ce va fi după votul de marţi? Un final chinuit, dar la termen, sau o prelungire la nesfârşit a acestui chin?

Theresa May a amânat până în ultimul minut lupta ei pentru ieşirea Marii Britanii din UE. Până la data oficială de Brexit, pe 29 martie, nu mai sunt decât două săptămâni şi câteva zile. Cu toate acestea, deznodământul controversei de la Londra este în continuare incert.

Ultime apeluri

Vinerea trecută, şefa guvernului a vizitat oraşul-port Grimsby din nord-estul ţării, unde mai bine de 60 la sută din cetăţeni au votat pentru ieşirea din UE. După prăbuşirea industriei piscicole, oraşul luptă pentru supravieţuire. Gazda întâlnirii în care May a adresat un ultim apel britanicilor, Uniunii Europene şi Partidului ei Conservator a fost tocmai o firmă de energie eoliană din Danemarca. Se pare că premiera nu este lipsită de simţul ironiei.

May a cerut UE să facă "un ultim efort" pentru a trece Brexitul de linia de sosire deja în această săptămână. Aşa, de parcă ar fi în interesul UE să-i ajute pe britanici să iasă. În plus, şi-a reiterat afirmaţia că adepţii Brexit din tabăra conservatoare pun în pericol ieşirea din UE dacă nu votează în sfârşit înţelegerea pe care ea a negociat-o cu UE.

Duminică, ministrul de Externe, Jeremy Hunt, a participat la o emisiune a BBC în care a lansat următorul avertisment: dacă înţelegerea nu va fi votată în sfârşit de o majoritate în Parlament, atunci există "riscul de a se pierde Brexitul". Dacă votul va eşua din nou, aşa cum s-a întâmplat ultima dată în ianuarie, atunci două treimi din drumul ce duce spre "anularea procesului de Brexit" vor fi deja parcurse, cu urmări devastatoare pentru viitorul Partidului Conservator.

Perspective nefavorabile pentru May

Aceste apeluri de ultimă oră nu prea au şanse să-i facă pe deputaţi să se răzgândească. Se aşteaptă ca Theresa May să piardă şi votul de marţi. De partea ei se află moderaţii susţinători ai Brexit, câţiva pro-europeni favorabili unui compromis şi o mână de deputaţi laburişti din circumscripţii în care s-a votat masiv în favoarea Brexit. Dar nu se ştie câţi astfel de rebeli laburişti există şi nu este clar că aceştia ar putea salva înţelegerea între UE şi Theresa May.

Împotriva acestei înţelegeri este majoritatea opoziţiei: şi Partidul Laburist, şi formaţiunea scoţiană SNP, noii Independenţi şi liberalii. Decisiv va fi modul în care vor vota deputaţii formaţiunii DUP din Irlanda de Nord şi adepţii conservatori ai unui Brexit radical, grupaţi în jurul deputatului Jacob Rees-Mogg.

Acesta a lansat în ultima vreme semnale divergente. Pe de-o parte a manifestat voinţă de compromis, dar pe de alta califică în continuare înţelegerea cu UE drept inacceptabilă şi insuportabilă. Şi fostul ministru pentru Brexit, David Davis, un adept al taberei dure din partidul la putere, a vorbit duminică din nou despre o "înţelegere înfricoşătoare".

Ce se va întâmpla dacă May pierde?

La sfârşitul săptămânii trecute părea că negocierile de la Bruxelles, de îmbunătăţire a aşa-numitului Backstop pentru Irlanda, pentru evitarea unei frontiere dure între Republica Irlanda şi Irlanda de Nord, au eşuat definitiv. Echipa de negociere britanică, avându-l în frunte pe procurorul general Geoffrey Cox, s-a dovedit în context mai degrabă stânjenitoare decât folositoare.

Cox a încercat să rezolve o problemă politică cu mijloace juridice, au explicat surse ale UE. În cele din urmă totul se învârtea în cerc. Dacă Theresa May va pierde marţi din nou votul legat de înţelegerea cu UE, ea a promis Parlamentului un vot privind excluderea unui Brexit fără un acord cu UE. Se pare că o majoritate în acest sens există în Parlament.

Apoi, deputaţii ar putea s-o silească pe Theresa May, printr-o rezoluţie, să ceară UE o prelungire a termenului fixat pentru Brexit. Probabil că May va veni în întâmpinarea deputaţilor şi va anunţa ea o atare cerere.

Cât poate dura prelungirea?

Durata acestei prelungiri este controversată. May doreşte să fie scurtă, de ordin tehnic, până la finele lunii iunie. Şi asta fiindcă ea mai vrea să încerce o dată, la summitul UE din 21-22 martie, ce se va desfăşura la Bruxelles, să obţină concesii decisive din partea şefilor de stat şi de guvern. Alte încercări similare au eşuat în trecut, dar May este extrem de tenace.

Un ultim vot privind acordul de ieşire din UE ar putea fi programat în ultima săptămână a lunii martie, cu trei zile înaintea termenului oficial de Brexit.

Se discută însă şi de o prelungire de durată. Există voci la Bruxelles care vor să dea britanicilor timp până la finele anului 2020, pentru a se gândi dacă şi cum vor să iasă din UE. Între timp, ideea este sprijinită şi de câţiva conservatori britanici.

O altă cale de ieşire din impas ar fi organizarea unui nou referendum. Partidul Laburist se gândeşte să voteze înţelegerea May-UE, cu condiţia ca aceasta să fie ulterior supusă unui referendum. Probabil că această solicitare nu va fi avansată deja în această săptămână. Conducerea partidului aşteaptă un moment prielnic în ceasul al 12-lea.

Rămâne de văzut cât va reuşi să supravieţuiască politic şefa guvernului, în condiţiile haosului provocat de Brexit. Se încearcă din nou forţarea unei demisii a ei în următoarele luni, astfel încât adepţii unui Brexit dur să-şi schimbe atitudinea. Dar această încercare nu prea are şanse de izbândă. În cazul lui May, ştirile privind apropiatul ei sfârşit politic sunt puternic exagerate.