Să ne luăm viața înapoi! (SpotMedia.ro)

Pentru mulți dintre oameni genul acesta de manifestări publice aruncă mintea în vremuri în care festivismul acoperea monstruozități, iar versiunea autorităților era ultima credibilă.

Așa cum nu cred că o ajută nici bășcălia groasă la adresa nu atât a antivacciniștilor – ei cred că nu pot fi convinși cu argumente – ci la adresa scepticilor, care au întrebări, care sunt bombardați de conspiraționisme, pentru care cuvinte precum “ARN mesager” sunt doar un nou mister periculos, spre deosebire de Covid, care devine deja unul cumva banalizat.

Așa cum nu cred că ajută campaniei de vaccinare prăbușirea numărului de testări zilnice și, de aici, inevitabil, a numărului de pozitivi.

Avem o capacitate de testare zilnică de 50 de mii de probe, în noiembrie se lucrau în jur de 35 de mii de probe/zi, acum avem zile cu 4.000 de teste zilnice.

Cei care cred în relevanța acestor numere zilnice pot considera că pandemia trece miraculos în România și fără vaccin, deci de ce ne-am mai vaccina?

Cei care nu cred și consideră că numerele sunt decuplate de evoluția reală a epidemiei consideră că sunt mințiți, deci de ce nu s-ar considera mințiți și în privința vaccinului?

Lupta cu conspiraționismele, cu teama de nou este una foarte grea. Dacă încredere nu e, nimic nu e și fără încredere această campanie de vaccinare nu are nicio șansă de reușită.

Ar trebui să ne vaccinăm?

Eu cred că da, în mod sincer, și când îmi va veni rândul nu voi ezita să o fac. Abia aștept sa o pot face.

De ce? Pentru că până acum nu am văzut nicio informație credibilă împotriva vaccinului.

Nu am niciun motiv rațional să cred în “războiul ocultei mondiale cu pământenii”, am înțeles de ce ARN mesager din vaccin nu poate avea nicio legătură cu ADN-ul nostru, am înțeles care sunt efectele adverse posibile și magnitudinea lor.

Chiar și medicii care se opun nu sunt infecționiști sau microbiologi, ci de alte specialități și cei mai mulți sunt genul care susțin, de exemplu, că astmul bronșic se vindecă cu miere de albine (nu, din păcate nu e o glumă, am citit asemenea postări medicale).

În rest, specialiștii recunoscuți ai lumii și ai României, autoritățile în domeniu din SUA, UE, Marea Britanie, Israel etc. considera că vaccinul este sigur.

