Rusia și pandemia: strigătul medicilor

DW a stat de vorbă cu medici din diferite părți ale Rusiei despre actuala situație. Aceștia spun că în multe orașe rusești există o penurie acută de echipamente de protecție și teste pentru noul coronavirus. Cum unii dintre ei doresc să rămână anonimi de frica de a nu fi concediați, DW a folosit numele fictive Olga și Igor pentru aceștia.

Dmitri Serioghin, paramedic la Oriol (capitala regiunii cu același nume situată în Rusia Centrală, orașul numără circa 320.000 de locuitori):

"Protecția este, desigur, inadecvată. Adesea mergem la pacienți dotați doar cu o mască, o pereche de mănuși și una de ochelari. Costumele speciale de protecție se folosesc numai în cazul pacienților cu coronavirus confirmați. Aceste echipamente sunt păstrate la sediul central și sunt foarte puține. Astfel de costume nu sunt disponibile pentru o intervenție normală nici când există suspiciuni de pneumonie.

Eu personal nu am transportat încă un pacient diagnosticat cu Covid-19, dar aceasta este doar o chestiune de timp. Conducerea nu este criticată pentru lipsa echipamentelor personale de protecție, capacitățile fiind utilizate în orașele cu peste un milion de locuitori. Nici la licitații nu poate cumpăra tot ceea ce este necesar. Mai devreme sau mai târziu, personalul medical va fi infectat. Supărătoare sunt și minciunile.

Recent, băieții din oraș care se ocupă cu imprimări 3D au realizat 100 de vizete, pe care le-au adus la serviciile noastre de urgență. Acestea pot fi purtate în loc de ochelari, care lipsesc în mod constant. I-am întâlnit pe băieți și le-am mulțumit. S-a dovedit că au încercat să ne predea vizetele prin oficiul local de sănătate. Acolo au spus: "Există tot ce trebuie." Când am auzit asta, mi-am ieșit din fire. Dacă voluntarii ar aduce, de asemenea, o sută de costume de protecție sau măști respiratorii la serviciile noastre de urgență, obiecte pe care nu le poți obține nicăieri, am fi recunoscători.

Cea mai mare problemă o reprezintă însă testele pentru coronavirus la medici. Toți medicii care au intrat în contact cu persoane potențial infectate trebuie să facă testul cel puțin o dată pe săptămână. Însă unii dintre ei, printre care mă număr și eu, nu au fost testați decât o dată pe lună sau chiar deloc. Suntem o echipă tânără, putem purta coronavirusul fără niciun simptom.

Dar ce fac pacienții noștri? De fapt, acesta este un scenariu italian, în care se pleacă de la ideea că răspândirea infecțiilor pleacă de la personalul medical. Îți pare rău pentru pacienții mai în vârstă și bolnavi cronici, care sunt prinși în această situație. Am atenționat presa locală în legătură cu acest lucru și se pare că testarea este acum mai rapidă. Cu toate acestea, stau departe de rudele mele mai în vârstă și m-am mutat temporar la prietena mea."

Igor, radiolog la Tver, oraș cu 400.000 de locuitori:

"În două spitale din orașul Tver, efectuez tomografie computerizată la pacienții suspecți de Covid-19. În ambele stabilimente sunt multe de făcut. Au existat zile în care dimineața am avut zece pacienți, iar seara de cinci ori mai mulți. Și medicii se îmbolnăvesc. La noi sunt internați colegi de la un spital vecin. Există costume de protecție, dar nu aș spune că avem din abundență. Avem încă destule ventilatoare. S-a promis că va fi achiziționat un al doilea dispozitiv CT.

Am fost în așa-numita "zonă murdară", unde se află pacienții cu Covid-19. Știu că există clinici unde personalul lucrează douăsprezece ore și poartă scutece. La noi, medicii lucrează în medie patru până la șase ore, două echipe pe zi. Pentru mine personal, cel mai dificil este cu masca. Ea apasă și transpiri. De asemenea, port ochelari care se aburesc. Foarte des, personalul se infectează la bronhoscopii și atunci când se schimbă. Principalul lucru este să te dezbraci corect.

Nu știu ce se va întâmpla mai departe. În regiunea noastră, vârful epidemiei încă nu a fost atins. O aripă cu cinci etaje a clădirii a fost pregătită pentru pacienții cu coronavirus. Aceasta nu este încă plină. Ne punem mari speranțe în promisiunile făcute de Putin la televizor, referitoare la bonusurile pentru medici. Văd că tot personalul medical este îngrijorat, dar și pregătit mental să fie tras pe sfoară."

Olga, paramedic la Vladimir:

"Îmi pare foarte rău pentru pacienții din orașul nostru. Practic, lor nu li se fac deloc teste. Organizația locală a partidului de guvernământ "Rusia Unită" spune că totul este în regulă la noi, dar nimic nu este cum trebuie. Pentru a obține testul, trebuie să mobilizezi toți prietenii care au contacte la nivelul autorităților orașului.

Ce să mai vorbim despre testarea la CT, nu se face pur și simplu, astfel încât pacienții fără simptome nu sunt înregistrați. Oamenii nu sunt tratați, dar trimiși acasă. După câteva zile, echipele noastre de salvare îi aduc înapoi la spital, dar în stare critică. Ne-am plâns în zadar în legătură cu acest lucru.

În ceea ce privește echipamentul de protecție, ni s-au oferit rochii chirurgicale simple. Am semnalat ordinul nr. 198 al Ministerului Sănătății, care stabilește clar ce echipamente și măști de protecție pot fi utilizate. Ni s-a spus să nu exagerăm, să nu ne plângem, că avem de toate. Am mers la oficiul local de sănătate și am spus că îl vom contacta pe premier. După două-trei zile au venit și costumele, dar fără instrucțiuni de întrebuințare.

Arătau ca salopetele folosite de vopsitori. Acesta a fost singurul lucru pe care l-au putut găsi. Nu am primit măști de protecție. Știu că există medici care se tem să se plângă. Medicii din spital aproape ne întreabă cu lacrimi în ochi: "Cum ați obținut toate aceste echipamente de protecție?" Nu poți să îți strigi problemele. Trebuie să te aduni, să studiezi instrucțiunile și să ceri ceea ce ai dreptul să ceri.

În ceea ce privește pacienții, fiecare misiune înseamnă că oamenii stau acasă fără bani, mănâncă pâine uscată și ar trebui să plătească și medicilor ceva în plus. Însă nu primești bani deloc. Există instrucțiuni oficiale conform cărora se acordă prime de timp pentru pacienții cu gripă sau cu Covid-19. Am calculat că este vorba despre aproximativ 78 de ruble pe oră (0.96 eurocenți). Putin a anunțat asta cu multă emfază la televizor. În realitate, am decăzut. Ai putea spune: luați-vă rublele înapoi și faceți ce vreți cu ele. Ar fi mai bine să luăm frotiuri și să avem la dispoziție un aparat CT."

Vladimir Perluchin, medic în regiunea Briansk:

"Tratez cazuri de pneumonie de 28 de ani. Primul pacient cu Covid19 din regiunea noastră a fost un bărbat. Fiica lui venise la el de la Moscova pentru a-și sărbători ziua de naștere. El a ascuns asta și nimeni din spital nu putea avea o atare bănuială. La internare, bărbatul a fost înregistrat doar cu pneumonie. La început, nu s-a dorit să i se facă un test de coronavirus, dar am insistat. În așteptarea rezultatului, pacientul a fost mutat într-un salon normal, prin care au circulat medici din toate secțiile, chiar și contabilii. Cel puțin 100 de contacte.

Coronavirusul a fost confirmat două zile mai târziu, iar pacientul a fost adus la Briansk. Administrația s-a gândit ce să facă cu spitalul și a ajuns la ideea de a mă băga pe mine în carantină în spital, în calitate de medic curant, dar și pe femeia care spălase podeaua salonului respectiv, considerându-se că noi ne-am aflat cel mai aproape de pacientul infectat. Restul personalului a fost trimis acasă. Ni s-a răpit libertatea în mod violent. Am contactat deja procurorii.

Într-un departament care nu a fost dezinfectat am petrecut două zile cu această femeie. Era prea frig să dormi și nu a existat apă caldă. De asemenea, nu ni s-a oferit mâncare. Colegii de la o clinică privată din Briansk ne-au adus un încălzitor și mâncare. A venit poliția și ne-a fotografiat prin fereastră, verificând astfel dacă nu încălcăm carantina. Când m-am săturat de umilință, am înregistrat un mesaj video și am intrat în greva foamei. Abia atunci ni s-a permis să ieșim. Testul pentru coronavirus a fost negativ pentru mine și acum sunt în carantină acasă. Probabil că, după toate astea, voi fi concediat."