Rovana Plumb nu va fi comisar european. Comisia JURI a respins-o definitiv

Avizul Comisiei JURI nu este unul consultativ, ci obligatoriu, astfel ca fara el un candidat nu poate ajunge comisar european.

"Astazi europarlamentari din comisia JURI au votat ca doi dintre cei nominalizati sa fie comisari europeni (Romania si Ungaria) nu vor putea sa-si preia mandatele nefiind in concordanta cu Tratatele si Codul de Conduita", este mesajul transmis de purtatorul de cuvant al PE.

Dancila, somata sa renunte la "sustinerea neconditionata" pentru Plumb

O reactie rapida a venit de la europarlamentarii romani Siegfried Muresan si Dacian Ciolos, care i-au cerut public premierului Viorica Dancila sa vina de indata cu o propunere valida.

"DECIZIA FINALA a Comisiei Juridice a Parlamentului European este ca Rovana Plumb si candidatul maghiar Laszlo Trocsanyi nu pot fi comisari europeni. Decizia in cazul Rovanei Plumb s-a luat cu 13 voturi pentru si 7 voturi impotriva. JURI va trimite o scrisoare presedintelui Parlamentului European prin care informeaza ca cei doi nu pot deveni membri ai Comisiei Europene.

Fara avizul pozitiv al Comisiei Juridice nici macar audierea in Comisia de specialitate nu poate avea loc. Romania trebuie sa faca o noua nominalizare. Avem nevoie de un comisar al Romaniei, nu de un comisar al PSD si al Vioricai Dancila", a scris pe Facebook Siegfried Muresan.

La randul sau, si fostul premier Dacian Ciolos a avut o reactie rapida.



"Daca tine la prestigiul Romaniei, asa cum declara, premierul Dancila trebuie sa renunte de indata la 'sustinerea neconditionata' a Rovanei Plumb pentru functia de comisar european.



Recomandarea comisiei juridice a Parlamentului European (din care nu face parte niciun roman) a fost de la inceput clara: candidata Guvernului Romaniei nu indeplineste conditiile minime necesare de integritate pentru a ocupa aceasta responsabilitate. Nicio tranzactie reala sau fictiva pe care o anunta doamna Plumb in ultimul ceas nu mai convinge pe nimeni", a scris pe Facebook Dacian Ciolos, liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European.

Plumb si-a platit in weekend imprumutul de 800.000 de lei



Desi Rovana Plumb le-a transmis membrilor Comisiei JURI din Parlamentul European ca si-a achitat imprumutul de 800.000 de lei dand la schimb doua apartamente, reactiile de la Bruxelles nu erau incurajatoare pentru ea la inceputul zilei.



Manon Aubry, europarlamentar francez membru al Comisiei JURI, a anuntat ca refuza sa reconsidere votul in cazul celor doi candidati respinsi - Rovana Plumb, propusa de Romania pentru portofoliul Transporturilor, si Laszlo Trocsanyi, propunerea Ungariei pentru portofoliul de comisar european pe extinderea UE in Europa de Sud-Est.



"Conflictele de interese ale candidatilor la functia de comisar: desi data finala a examinarilor a fost vinerea trecuta, am primit noi documente. O sedinta a fost convocata in aceasta dimineata ca sa ne faca sa ne schimbam parerea. Refuzam sa reconsideram votul in cazul celor doi candidati respinsi", a scris pe Twitter Manon Aubry.

Ulterior, sedinta a fost suspendata, dupa ce, in prealabil s-a discutat daca sa se tina cont de noile elemente, avand in vedere ca, din punct de vedere tehnic, ei nu cerusera niciun fel de documente si lamuriri suplimentare, considerand deciziile de saptamana trecuta definitive.



Procedural, acum presedintele PE va trebui sa il anunte pe presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care va trebui sa decida calea de urmat. Cum insa candidataura Rovanei Plumb e invalidata juridic, e de asteptat ca Ursula von der Leyen sa ceara premierului roman alta candidatura, cat de repede posibil.



Imprumut platit cu apartamente care nu-i apartin?



Amintim ca Rovana Plumb a primit un vot negativ, joi, in Comisia JURI pentru functia de comisar european. Au fost 15 voturi impotriva sa si doar 6 pentru si niciun roman nu a participat la procedura tocmai pentru a nu exista discutii.



Ulterior, presedintele Parlamentului European David Sassoli a transmis, intr-o scrisoare, Comisiei JURI ca procedura pentru comisarul nominalizat Rovana Plumb este suspendata. El a mai cerut forului legislativ european sa precizeze ce masuri exacte recomanda in aceasta etapa.



Plumb trebuia sa fie audiata in comisiile transport si mediu pe data de 2 octombrie, ca parte a procedurii de desemnare in pozitia de comisar european.



Membrii Comisiei JURI i-au cerut Rovanei Plumb lamuriri despre un imprumut de 800.000 euro si actiuni la o companie, care nu ar figura in declaratia de avere depusa la Bruxelles.



Potrivit declaratiei de avere depuse in data de 25 iunie 2019 la Camera Deputatilor, Rovana Plumb ar avea un imprumut la BRD facut in anul 2007, in valoare de 800.000 euro, cu scandenta in 2030. De asemenea, Plumb mai are un imprumut facut in acest an, in valoare de 800.000 de lei, cu scadenta in 2021.



Luni, Plumb a informat presa ca le-a transmis celor de la Bruxelles ca a achitat imprumutul de 800.000 de lei cu doua apartamente pe care le-ar detine in Romania. Insa, in declaratia ei de avere sunt trecute doar doua apartamente, unul care figureaza pe numele sotului si altul care figureaza pe numele ei si al fiului.



Astfel, in document este trecut un apartament de 50m2 situat in Sectorul 2 si dobandit in 1982 prin vanzare-cumparare de Plumb Dan. In dreptul cota parte detinuta de Rovana Plumb este trecut zero.



Al doilea apartament este in Sectorul 6, are 80mp si a fost dobandit prin succesiune legala in 2013 de Rovana Plumb si fiul sau, Andrei Plumb. Doar ca aici Rovana Plumb detine 5/8 si fiul ei 3/8.

