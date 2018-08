Romania reunificata

Diaspora revine intr-o tara din care au alungat-o nelibertatea, samavolniciile totalitare si postcomuniste, precum si nevoile, spre a-si ajuta patria sa-si regaseasca libertatea si democratia grav amenintata si s-o determine sa redemareze pe calea edificarii statului de drept.

In timp ce primii expati si protestatari din tara, din zecile si sutele de mii asteptati sa soseasca in ziua de gratie de 10 august in Piata Victoriei au si ajuns la destinatie, spre a cere demisia guvernului si alegeri anticipate, regimul Dragnea n-a stat cu mainile in san.

A impanzit capitala cu masini si echipaje ale Ministerului de Interne, cu jandarmi si politisti. Sunt asteptate trupe si din teritoriu, cu tot cu "testoasele", cu scutierii si unitatile de elita ale ministerului condus de intima liderului infractor al PSD, Liviu Dragnea. Ai carui sustinatori recurg la dezinformare clasica spre a-i descuraja si demobiliza pe protestatari.

Afirmand, ca si cum ar fi un pacient de balamuc, ca s-ar crede in lupta cu un odios, in fapt imaginar "stat paralel", regimul i-a trimis initial la inaintare, in publicatii si massmedia audiovizuala si retele de socializare, pe denigratorii diasporei.

Ca si cum cei circa sase milioane de romani muncind si traind in stainatate, chemati sa demonstreze vineri, in fata sediului Guvernului roman alaturi de anticleptocratii de acasa, n-ar fi compatrioti cu toate drepturile cetatenilor romani. Si ca si cum munca lor nu ar fi sustinut cu zeci si zeci de miliarde de euro economia tarii, cea devalizata de penalii si de analfabetii cu painea si cutitul.

Calomniatorilor Exilului si Diasporei le-au urmat, la televiziunile arondate, zvonacii, raspandind, pasamite ca protestatari, in fapt ca agenti de influenta ai regimului Dragnea, toxice apeluri la ura si violenta.

Scopul descreieratelor si dementelor lor declaratii? Tactic, sa discrediteze proiectatul protest pasnic, sa furnizeze jandarmeriei pretexte de replici si avertismente martiale, amplificand indirect incitarile la ura si la utilizarea fortei si sa sugereze false apetente violente ale protestatarilor. Iar strategic, sa-i demobilizeze pe eventualii participanti la manifestatii.

Or, romanii, excelent informati prin retele de socializare si familiarizati, nu in ultimul rand in vest, cu practicile democratice, sunt veterani ai protestelor pasnice. S-au comportat invariabil, cand au iesit in strada in ultimii ani, in chip ireprosabil. Si stiu prea bine ca violenta le-ar discredita cauza si ar reduce considerabil efectele pozitive ale protestelor. Prin urmare nu sunt de asteptat violente, iar provocatorii eventuali se pot astepta sa fie instantaneu izolati si dezavuati de manifestanti.

Si totusi, pregatirile vizibil martiale ale regimului Dragnea au in ele nu doar un potential de intimidare si ultragiere a fortelor democratice iesind pasnic, in strada, pentru o "Romanie fara penali" si pentru o justitie independenta intr-un stat de drept autentic. Mobilizarea amenintatoare a politiei transmite un "ce" absurd, are un aer de teatru prost, de manifestatie ubuesca si plaseaza regimul in pozitia de a-si percuta propria poarta cu un auotogol istoric.

Fiindca celor pe care vrea sa-i piarda, D-zeu le ia mai intai mintile. Nimic nu demasca mai necrutator un regim autocratic si defazat, condus de activisti postcomunisti si de penali, decat prostia agresiva pe care o afiseaza pentru a-si reimpune contestata sau pierduta autoritate.

Or, smintit de trufie, regimul Dragnea pare absolut incapabil sa inteleaga ce devastatoare e pentru guvernanti imaginea politiei trimise nu sa aresteze mari hoti si mari corupti, ci sa-i intimideze pe militantii pentru o Romanie eliberata de marea hotie si de marea coruptie.

De cealalta parte a baricadei, ziua de 10 august anunta in toate marile orase ale Romaniei o fiesta nationala, o gigantica sarbatoare pasnica a primei reunificari, sub drapelul democratiei si al europenismului, a tarii mutilate si sfasiate de aproape noua decenii de fascism, comunism si postcomunism. Vai de cei care, azi, se afla de partea rea a istoriei.