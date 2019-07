Românii, cei mai numeroși cetățeni comunitari nou-stabiliți în Germania în 2018

În 2018, numărul nou-veniților care s-au stabilit în Germania a fost cu 400.000 mai mare decât al celor care au părăsit Republica Federală. Potrivit Oficiului federal de Statistică, în 2018 au existat în total 1.585.000 de nou-veniți din străinătate, în timp ce 1.185.000 de persoane au plecat din Germania. Cifra netă a celor rămași a fost deci ceva mai mică decât cea din 2017 (416.000). Din 2010 încoace, persoanele străine care rămân în Germania sunt mai numeroase decât cele care părăsesc țara. În 2015 s-a atins cel mai ridicat nivel - 1,5 milioane - dar cifrele au fost atunci influențate major de afluxul masiv de refugiați primiți în Republica Federală. În anii de după criza refugiaților, cifra s-a redus la 500.000 pe an, acum ea continuă să scadă, după cum a explicat un purtător de cuvânt al Agenției Catolice de Presă, Katholische Nachrichten-Agentur (KNA).

Numărul net al cetățenilor germani care și-au părăsit țara a scăzut în 2018 la 60.000, după ce în 2017 fusese de 82.000. Anul trecut, mai mulți germani care trăiau în străinătate s-au întors acasă: 202.000 (2017: 167.000). În schimb, 262.000 de germani au părăsit Germania (2017: 249.000).

87% dintre toți nou-veniții din 2018 (1.384.000 de persoane) aveau pașaport străin (2017: 89%), după cum a anunțat Oficiul de Statistică. Simultan, 924.000 de străini au plecat în 2018 din Germania. În privința cetățenilor europeni din țări din afara UE, numărul net al celor nou-veniți a crescut față de 2017. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la albanezi plus 8.000 (2017: -1.000), la turci plus 16.000 (2017: +12.000) și la kosovari plus 12.000 (2017: +8.000). Numărul net al nou-sosiților din UE și Asia a scăzut față de 2017. Scăderile cele mai mari s-au înregistrat la polonezi (plus 20.000 față de plus 34.000 în 2017) și sirieni (plus 34.000 în 2018 față de plus 60.000 în 2017).

Românii, cei mai numeroși cetățeni comunitari nou-stabiliți în Germania

Cel mai mare aflux net s-a înregistrat în continuare în cazul cetățenilor străini din UE: 202.000, în scădere față de 239.000 în 2017. Pe locul doi sunt asiaticii: 118.000 față de 140.000 în 2017. Urmează europenii din afara UE: 85.000 față de 60.000 în 2017. Pe ultimul loc sunt africanii: 34.000 față de 35.000 în 2017.

Cei mai mulți cetățeni comunitari veniți în Germania în cifre nete sunt românii (68.000), urmați de croați (29.000) și bulgari (27.000).

În interiorul Germaniei, landul Brandenburg a profitat cel mai mult de mutările cetățenilor dintr-o regiune a Germaniei în alta, cu un net de 15.000 de persoane. Urmează Bavaria (9.000) și Schleswig-Holstein (8.000). Pentru Brandenburg și Schleswig-Holstein este vorba mai ales de mutări din Berlin, respectiv Hamburg. Renania de Nord-Vestfalia (-10.000) și Berlin (-8.000) sunt regiunile cu cele mai mari pierderi nete de cetățeni. Pentru al doilea an consecutiv, landurile estice au înregistrat un bilanț pozitiv de persoane nou-stabilite pe teritoriul lor: 700 (2017: 4.000).

Statisticile oficiale îi includ pe cetățenii care, la stabilirea în Germania, se prezintă la autoritățile locale pentru a fi luați în evidență, așa cum prevede legislația germană. De asemenea sunt incluși cei care părăsesc țara și anunță acest lucru oficial la birourile locale de evidența populației.

os/mw (Statistisches Bundesamt, KNA)