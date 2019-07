România şi Republica de la Caracal

Iohannis, dupa CSAT: Statul roman trebuie resetat!

Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa, dupa sedinta CSAT, in care a criticat PSD si ALDE pentru ca au adus institutiile statului in stadiul in care nu mai pot sa serveasca cetatenii. (Ziare.com) (30.07.2019)