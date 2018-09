Rock împotriva rasismului la Chemnitz

Zeci de mii de oameni, majoritatea tineri, s-au înghesuit într-o piață din centrul orașului estgerman Chemnitz în seara de luni, pentru a participa la un concert rock contra rasismului și xenofobiei. Motto-ul "Wir sind mehr" ("Noi suntem mai mulți") reflectă dorința organizatorilor de a atrage mai multe persoane decât cele câteva mii care au participat sâmbătă la un protest anti-refugiați sponsorizat de partidul populist de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) și diverse alte grupări.

La concert au luat partet șase formații rock, punk și hip-hop, printre care Die Toten Hosen și Kraftklub. Evenimentul urma să se defășoare în alt loc, dar a fost mutat în piață pentru că au venit în jur de 65.000 de persoane, iar organizatorii se așteptaseră la aproximativ 30.000.

După incidentele violente de la Chemnitz, formațiile participante au acceptat în decurs de doar 24 de ore să cânte în orașul estgerman, dorind să-și arate sprijinul pentru o Germanie tolerantă. "Aici nu-i vorba de o luptă între dreapta și stânga, ci de o decență minimă", spune Campino, solistul formației Die Toten Hosen. Alți muzicieni nu împărtășesc această opinie. De pildă, cântărețul Mochi de la formația de stânga Fisch Sahne Fischfilet a spus că soliștii se angajează împotriva "adunăturii" de extremă dreaptă, susținând că aceasta a instrumentalizat uciderea tânărului Daniel H. pentru a-și promova ideologia xenofobă.

Vizibil emoționat, Felix Brummer de la formația Kraftklub, originară din Chemnitz, a declarat că e vorba în primul rând de solidaritate. "Suntem cetățeni ai orașului Chemnitz și vom fi cetățeni ai Chemnitz-ului și după ce dispar toate camerele de filmat", le-a spus Brummer reporterilor. "Uneori e important ca oamenii să nu se simtă singuri."

Un moment de reculegere înainte de marea gălăgie

La Chemnitz s-a ajuns la proteste și tensiuni după ce un tânăr a fost înjunghiat pe 25 august. Principalii suspecți sunt un sirian și un irakian. Organizatorii concertului și activiștii care sprijină refugiați spun că extrema dreaptă din Germania a instrumentalizat această crimă. Familia lui Daniel H. s-a distanțat deschis de comemorările organizate de grupările xenofobe.

Concertul a început cu un moment de reculegere în memoria lui Daniel H., mai mulți voluntari au adunat donații care vor fi împărțite între familia victimei și diverse inițiative anti-rasiste din Chemnitz.

"Oamenii au fost foarte generoși", a spus unul dintre voluntari. "Chiar și cei care nu par deloc înstăriți au contribuit considerabil."

Fani rock cu mesaje împotriva urii

După colectarea donațiilor a început concertul. Cei mai mulți dintre tinerii prezenți nu provin din Chemnitz, unii au parcurs sute de kilometri, spre exemplu o tânără din Düsseldorf, capitala landului Renania de Nord - Vestfalia din vestul Germaniei. "Am fost șocată când am văzut imaginile cu neonaziști care o iau razna pe străzile din Chemnitz. Atunci am simțit că trebuie să mă ridic pentru ceea ce cred că e corect."

Mulți participanți au purtat tricouri cu formațiile prezente, entuziasmul fanilor a contribuit la spectacolul de cinci or,e care a cuprins întregul centru al orașului Chemnitz.

Adevăratele provocări mai urmează

În încheiere, toate formațiile prezente au cântat împreună "You'll Never Walk Alone". Textul s-a potrivit și cu haosul la care s-a ajuns când mulțimea a încercat să plece cu mijloacele de transport în comun. "Dacă această seară rămâne pașnică, e o victorie de 5 - 0 pentru noi", le-a spus Campino fanilor.

În ciuda temerilor că extremiștii de dreapta s-ar putea amesteca, întreaga seara a fost pașnică. Adevăratele provocări mai urmează. Oricât de impresionantă a fost atmosfera concertului gratuit în aer liber, nu poate fi uitat că mii de alți germani au ieșit în stradă la Chemnitz cu doar două zile înainte pentru a protesta împotriva imigrației și a refugiaților. Ei sunt la fel de convinși că au dreptate ca tinerii care au strigat luni la concert: "Afară cu naziștii!" și "Refugiații sunt bineveniți".

Cel târziu peste un an, la alegerile din landul Saxonia, se va vedea care dintre cele două tabere e mai numeroasă. Scrutinul va avea implicații importante pentru întreaga Germanie și în special pentru politica față de refugiați a Angelei Merkel.

Pe moment, oamenii din Chemnitz se bucură probabil că mass-media le va da, încetul cu încetul, mai puțină atenție. În ultimele opt zile, orașul post-industrial de mărime medie a devenit un fel de câmp de luptă la nivel cultural, în care totul părea încărcat cu semnificații politice, inclusiv pantofii și îmbrăcămintea.

"Nu vă agitați, băieți! Ne vedem data viitoare", i-a spus un participant unei cunoștințe noi în timp ce pleca cu mașina de la concert. Probabil, locuitorii orașului Chemnitz speră că va trece mult timp până "data viitoare".