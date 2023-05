Roberta Metsola: UE va susține Ucraina până se retrag rușii

„Prezența noastră în Moldova nu este doar simbolică și istorică. Este și un extrem de puternic mesaj pe care îl transmitem oamenilor de acolo: Europa este în Moldova iar Moldova este în inima ei”, spune, într-un interviu exclusiv oferit DW înaintea plecării la summitul Comunității Politice Europene de la Chișinău, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Șefa deputaților europeni a fost la mitingul proeuropean desfășurat pe 21 mai în capitala Republicii Moldova, le-a vorbit moldovenilor, și își amintește, în discuția cu DW, cum 80.000 de oameni au cerut ca țara lor să nu fie abandonată de Europa.

Roberta Metsola alături de președinta Moldovei Maia Sandu la mitingul pro-european de la Chișinău pe 21 mai Imagine: Aurel Obreja/AP Photo/picture alliance

Interviul a fost luat Robertei Metsola de corespondentul DW la Bruxelles Jack Parrock la câteva ore după ce au fost lovite de drone mai multe clădiri din Moscova. Rusia susține că Ucraina poartă responsabilitatea, Ucraina neagă acuzațiile. La fel cu Metsola respinge suspiciunile că armele furnizate de europeni Ucrainei ar putea fi folosite pentru a lovi ținte de pe teritoriul Rusiei: „Oricine folosește acest argument, uită că Rusia a invadat Ucraina. Acesta nu este un conflict între două țări. Este o țară care a invadat alta și i-a ocupat o parte din teritoriu. Când Rusia va pleca din Ucraina, atunci nu vom mai susține Ucraina”.

Armele pentru Ucraina, urgență precum pandemia

Parlamentul European are programat să se voteze, în sesiunea de plen din săptămâna aceasta, o procedură accelerată propusă de Comisia Europeană pentru a se putea trimite mai multă muniție în Ucraina, cunoscută și sub denumirea de Act in Support of Ammunition Production (ASAP - inițiativa de sprijin a producției de muniție). Propunerea avansată legislatorilor comunitari vizează trimiterea de către țările UE a unui milion de cartușe de muniție în Ucraina, până la sfârșitul anului. Există voci care critică faptul că aceste măsuri permit decizii fără consultări publice.

Președintele Parlamentului European este de părere că, „la fel ca în timpul pandemiei, ar trebui să ne mobilizăm ori de câte ori avem propuneri; de fiecare dată când am ajuns în diferite state membre am explicat ce facem și am spus că a trebuit să ne adaptăm la situația urgentă”. Odată cu creșterea cheltuielilor pentru înzestrare militară apar unele îngrijorări de altă natură - dacă este respectat cadrul financiar multianual, cum sunt folosite fondurile din PNRR în statele membre, în ce măsură nu este încălcată legea, punctează Metsola. „Dar ceea ce facem până la urmă, este să ajutăm o țară care luptă pentru libertățile și valorile noastre fundamentale. Nu putem să o abandonăm acum”.

Rezultatul inițiativei pe care urmează să o voteze Parlamentul European este dublu. Pe de o parte, Ucraina poate primi mai repede ajutorul de care are nevoie. Pe de alta, fiecare stat este liber să își crească producția, inclusiv pentru necesarul propriu. „Situația geo-securitară este cea cunoscută. Ne-am descurcat destul de bine, până acum. Am rămas uniți și putem fi mândri de această unitate, despre care nu ne-am imaginat că suntem în stare, cu niște ani în urmă. Iar unitatea aceasta nu este numai politică, ci și din punct de vedere al faptelor: Vom vota în Parlamentul European în privința asistenței macrofinanciare pentru Moldova”.