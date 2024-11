Robert Habeck: Vicecancelarul verde nu vrea să fie un învins

Pentru Robert Habeck, participarea la Lisabona la conferința anuală de tehnologie Web Summit ar putea fi ultima călătorie în străinătate în calitate de ministrul federal al Economiei și Protecției Climei.

Politicianul verde este însoțit în Portugalia de un grup de femei din Germania care au fondat start-up-uri. Până la 70.000 de participanți discută la conferința aceasta despre surse de bani, asocieri și coordonare, despre contacte sau despre problemele cu care se confruntă femeile în încercarea de a se afirma într-o lume încă dominată de bărbați.

Habeck ar fi renunțat probabil la orice alt eveniment, în contextul în care acasă, la Berlin, după destrămarea coaliției guvernamentale, nimic nu mai este la fel ca acum câteva zile. Dar are o slăbiciune pentru ideile creative de start-up, așa că nu e deloc surprinzătoare această scurtă călătorie la Lisabona, unde se află inclus pe lista vorbitorilor oficiali.

Aproape departe de ”Războiul Rozelor”

Desigur, situația politică dramatică de la Berlin îl urmărește și la aproape 2800 de kilometri distanță. Coaliția guvernamentală semafor, formată din social-democrații cancelarului Olaf Scholz, verzii lui Habeck și liberalii ministrului demis de Finanțe Christian Lindner, s-a rupt după prelungite dispute pe teme economice și bugetare. Cancelarul l-a destituit pe ministrul Lindner, după care întregul Partid Liber-Democrat a părăsit guvernul.

Robert Habeck (al patrulea din dreapta) a dorit să participe neapărat la conferința de la Lisabona, în ciuda crizei politice de la Berlin Imagine: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

În această săptămână de când guvernul minoritar cumva există, Scholz și liderul opoziției germane Friedrich Merz (CDU) au discutat pe un ton tot mai aprins cu privire la data noilor alegeri. În cele din urmă, scrutinul anticipat va avea cel mai probabil loc pe 23 februarie.

Habeck dă din umeri. A rămas în mare parte în afara disputei privind data alegerilor. Coaliția-semafor este de acum istorie pentru el. În rezolvarea disputelor nu are de gând să se amestece: "Când relațiile se rup, Războiul Rozelor este întotdeauna cea mai stupidă opțiune. El a sforăit și nu a mers niciodată la cumpărături, ea nu a fost niciodată punctuală. Cine vrea să știe aceste detalii?"

Și totuși, Habeck găsește de cuviință să atingă, în treacăt, motivele declinului acestei coaliții de trei partide, numită semafor după culorile partidelor - roșu socialist, galben liberal și verde ecologist. În urmă cu un an, cea mai înaltă instanță germană, Curtea Constituțională, a decis că Guvernul nu poate cheltui pur și simplu aproximativ 60 de miliarde de euro, bani inițial destinați pentru a depăși pandemia, pentru protecția climei. De atunci, coaliției i-au lipsit banii pentru aproape toate proiectele sale. La Lisabona, Habeck a mărturisit pentru DW că "ne-am târât astfel încă un an. Dar în ultimul an nu s-a adunat mare lucru. A fost tocmai această întrebare: cum arată finanțarea echitabilă a proiectelor prezente și viitoare?"

Candidat pentru funcția de cancelar

Odată cu trecerea timpului, Guvernul a fost perceput ca fiind din ce în ce mai sfâșiat iar toate cele trei partide au pierdut sprijin semnificativ în sondaje. ”Din punct de vedere istoric, este foarte, foarte enervant că acest guvern-semafor a avut o reputație atât de proastă și a fost condamnat în cele din urmă să eșueze”, observă Habeck. Asta este.

Dar nu mai e loc de priviri melancolice în urmă. De aici încolo, vicecancelarul intră în campanie. Weekendul viitor, la o conferință a partidului Verzilor ecologiști, urmează să fie ales candidat pentru funcția de cancelar. O candidatură destul de îndrăzneață: sondajele dau ecologiștilor doar 11%. Un scor care nu promite vreo cooptare la guvernare.

Habeck nu are însă de gând să se lase îngenuncheat de această situație: "Nu am nici un chef să părăsesc terenul ca un învins. Nu există niciun motiv să fiu descurajat și posomorât acum. Am examinat mult timp după acești ani grei, în care pierderea încrederii mi-a dat și mie târcoale, dacă mai am ceva de oferit și răspunsul este da”.

Ultima călătorie externă ca ministru? Vicecancelarul Robert Habeck cu expozanți germani la conferința "Web-Summit" din Lisabona Imagine: Jens Thurau/DW

Propunerile lui Habeck

Are un plan pentru campania electorală. Mai întâi, o analiză nemiloasă a stării lumii: ce înseamnă pentru Germania, stat orientat către exporturi, câștigătorul alegerilor americane Donald Trump, China, războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu. Apoi vrea să propună oferte noi care, de fapt, nici nu se deosebesc în totalitate de cele ale coaliției semafor: ”Am făcut de-a lungul acestui mandat energia curată, în următoarea o vom ieftini. Trebuie să facem chiriile accesibile și să promovăm o nouă formă de construcție cooperatistă”.

În sondaje, conservatorii stau mult în față, populiștii de stânga și cei de extremă dreaptă ar putea obține și ei punctaje consistente. La sfârșitul scurtei campanii electorale s-ar putea profila o coaliție a CDU/CSU cu social-democrații. Mai este loc pentru verzi? Habeck nu vrea să renunțe la speranță. Eșecul mizerabil al coaliției semafor îi este penibil. Lucrurile nu pot decât să se îmbunătățească. Iar Habeck este deschis unor alianțe în orice direcție, cu excepția populiștilor.

La sfârșitul călătoriei la Lisabona, fondatoarele de start-up-uri se plâng de prejudecățile investitorilor care preferă în continuare proiectele propuse de bărbați, în special din cauza deficitului de locuri din sistemul de îngrijire a preșcolarilor. Întors la Berlin, Habeck vrea să valorifice aceste observații și să continue să sprijine femeile, inclusiv în campania electorală care stă să înceapă. Deocamdată pare doar să pretindă că, pentru el, lucrurile merg mai departe.