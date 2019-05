Revoluţie în "colonia" România

The Guardian scrie despre Liviu Dragnea, figura din umbra care ia decizii in Romania: Ideologia lui e EL INSUSI

In timp ce liderii europeni se aduna in Romania, care detine presedintia Consiliului UE, pentru summit-ul de la Sibiu, Liviu Dragnea este tot mai agresiv, scrie publicatia britanica de stanga The Guardian. (Ziare.com)