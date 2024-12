Alegerile parlamentare din România în atenția presei germane

Extremiștii de dreapta au înregistrat succese importante la alegerile parlamentare din România, scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung. Deși Alianța pentru Unirea Românilor aproape că și-a dublat rezultatul față de ultimele alegeri, social-democrații au ocupat primul loc și pot spera într-o rămânere la guvernare, arată FAZ . Deși ar avea o treime din mandate în legislativul de la București, dreapta radicală este divizată și va rămâne cel mai probabil în opoziție, conchide cotidianul german.

Die Welt îşi opreşte atenţia asupra victoriei PSD și a ascensiunii AUR. Alianța pentru Unirea Românilor ar fi fost impulsionată de victoria în primul tur al alegerilor prezidențiale a independentului suveranist pro-Kremlin Călin Georgescu, pe care îl și susține în turul al doilea. AUR ar fi câștigat voturi la parlamentarele de ieri după victoria lui Georgescu la primul tur prezidențial, scrie die Welt.

Și FAZ a remarcat același fenomen: victoria lui Georgescu în primul tur prezidențial ar fi generat voturi în plus pentru partidele ultranaționaliste, extremiste de dreapta și cu simpatii față de Kremlin. Succesul acestor formațiuni ar putea pune sub semnul întrebării sprijinul României pentru Ucraina, mai ales că la București politica externă și de securitate este sub controlul șefului statului.

Pe aripile succesului candidatului extremist la prezidențiale, forțele politice ultranaționaliste obțin rezultate importante, observă și Süddeutsche Zeitung , care adaugă că se așteaptă negocieri dificile pentru formarea viitorului guvern de la București, fără a fi clar ce partide vor face parte din acesta.

SZ subliniază că toate partidele pro-europene ar fi respins deja orice colaborare cu AUR și că partidele SOS România, al Dianei Șoșoacă, respectiv POT, s-ar situa și mai la dreapta spectrului politic decât AUR. De asemenea, rezultatele bune înregistrate de aceste formațiuni i-ar putea spori șansele în turul doi al prezidențialelor lui Călin Georgescu, dacă scrutinul va avea loc și turul întâi nu va fi anulat de Curtea Constituțională.