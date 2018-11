Reportaj Ziare.com: Cum s-au mantuit neamurile prezente la sfintirea Catedralei

In schimb, oamenii si-au petrecut intreaga zi in frig, printre cordoane de jandarmi, pana cand multora li s-a facut rau. Iar cand, intr-un final, au ajuns sa se inchine la altarul uriasei biserici, li s-a spus sa se grabeasca si sa revina cu alta ocazie.



Duminica dimineata, pe la 8:00, pe strada Izvor, cateva mii de oameni asteapta sa intre pe esplanada Catedralei Mantuirii Neamului.



Cei mai multi dintre ei au fost adusi din tara, cu autocarele, asa ca cel mai probabil nici n-au apucat sa puna geana pe geana, noaptea trecuta. Dar cu toate ca sunt obositi, oamenii asteapta rabdatori sa treaca de filtrele jandarmilor si sa ajunga la uriasa biserica.



Multi spera ca va merita si ca vor fi, intr-adevar, martori la sfintirea unei catedrale pe care - dupa cum spune Biserica Ortodoxa Romana (BOR) - au visat-o nu numai oamenii simpli, ci pana si regii Romaniei.



Cum sa nu vrei sa vezi asa ceva, chiar si intr-o zi cetoasa ca asta, in care frigul iti intra in oase?



Evlavia din spatele cordonului de jandarmi



Ne ia un timp sa ajungem, prin multime, la una dintre porti si sa-l intrebam pe jandarm pe unde putem intra pe esplanada catedralei. Omul ne spune ca stie un singur lucru: pe la poarta lui nu putem. Mai intrebam un jandarm, apoi inca unul. Pana la urma, din cordon, un barbat solid ne face semn sa ne apropiem. Apoi, da la o parte gardul din fier si ne lasa pe mana unui preot.



Parintele ne masoara suspicios din priviri, pret de cateva clipe, dupa care spune ca nu-i trebuie legitimatiile noastre. O sa avem noi cui le arata, mai incolo!



Trecem de filtru, apoi de inca o poarta pazita. In cele din urma, ajungem pe un santier, chiar langa catedrala. Trecem printre masini de jandarmi, care de televiziune si toalete ecologice, pana la o schela. Abia dupa ce o urcam ajungem, in sfarsit, la nivelul 0 al Catedralei Manturii Neamului!



Abia acum intelegem ce a vrut sa spuna preotul care ne-a condus. Filtre de securitate sunt peste tot. Pe esplanada din fata catedralei, spre exemplu, oamenii n-au voie sa circule dupa bunul plac, ci sunt dirijati in spatele unor garduri pazite jandarmi. Printre ei, trec coodonatorii dispozitivelor, care transmit ordinele, prin statii. Nimeni nu iese din tarc fara voia jandarmilor. Iar cine a iesit cu greu se mai intoarce.

