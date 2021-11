Radiografia crizei politice: „Florin Cîțu a acționat ca un gambler”. Cine pierde și cine câștigă ? Interviu SpotMedia.ro

Avantajul PNL este că nu prea se poate forma în momentul ăsta o majoritate fără el, oricât ar fi el de vulnerabil și ”în corzi”. PNRR a jucat un rol important în schimbarea deciziei PSD de a intra la guvernare, iar USR a ieșit oarecum onorabil din toată povestea, după ce, enervat, Klaus Iohannis le-a pus în brațe ”cartoful fierbinte” al guvernării, comentează George Jiglău, unul dintre experții Centrului pentru Studiul Democratiei.

”Nu cred că PSD-PNL, dacă ajung să guverneze împreună, ar avea de ce să ia voturi de la USR, poate invers. Eu cred că, mai degrabă, dezamăgirea va fi mai ales în zona PNL, care niciodată nu a avut un electorat stabil. PSD îl cam are, USR începe să îl aibă”, mai spune George Jiglău, doctor în științe politice și lector la Facultatea de Științe Politice a Universității Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca, într-un interviu acordat pentru cititorii Spotmedia.ro pe care vi-l prezentăm în continuare sub forma idei principale plus argumente și detalii suplimentare în format audio:

Guvern PSD-PNL (stânga-dreapta), o soluție democratică?

Nu cred că este o problemă așa de mare din punct de vedere al democrației, în general.

Partidele politice se află tot timpul în competiție unele cu celelalte, fiecare partid își dorește, mai ales în contexte electorale, să își maximizeze numărul de alegători, e firesc să fie așa.

Nici alianțele între partide nu ar trebui să ne surprindă foarte tare. De multe ori, ele sunt conjuncturale, pot să apară în anumite momente mai complicate. Uneori, pot să aibă o bază ideologică mai pronunțată, alteori e o chestiune pur și simplu de numere (cum e și acum – trebuie să iasă o majoritate de undeva) sau de minimizare a unor posibile pierderi.

PNL, dacă nu intră într-o alianță care să îi asigure rămânerea la guvernare, s-ar putea să aibă foarte mult de pierdut – tot ceea ce înseamnă acces la resurse, privilegiile care vin odată cu asta etc. Avantajul PNL este că nu prea se poate forma în momentul ăsta o majoritate fără el, oricât ar fi el de vulnerabil și ”în corzi”.

Așa cum sunt conjuncturi în care iau naștere alianțele, sunt și conjuncturi în care ele dispar. Dacă se merge până capăt și se formează guvernarea PSD-PNL, mă aștept să nu reziste foarte mult.

De ce nu se reface coaliția de dreapta PNL-USR-UDMR?

Ar trebui să ne uităm la motivele pentru care s-a spart coaliția PNL-USR. Eu cred că s-a spart nu atât din motive ideologice sau din chestiuni principiale (pe care toate partidele le invocă), ci din chestiuni de natură personală.

Florin Cîțu era într-o ofensivă totală la vremea respectivă și cred că a acționat ca un gambler - și-a asumat niște riscuri oarecum nu foarte raționale pentru noi, cei din exterior.

Cei din jurul lui, inclusiv președintele Iohannis (care încep încet, încet să își dea seama ce au făcut) au fost prinși într-o oarecare capcană – apucaseră să își declare susținerea pentru el.

De ce nu se reface alianța cu USR? Florin Cîțu ar pica într-o lumină foarte proastă. Dacă, prin absurd, acceptă să nu mai fie premier și se reface alianța, atunci se pune întrebarea legitimă ”De ce a fost nevoie de 2-3 luni cu tot ce am văzut în perioada asta, ca să revenim la chestiuni care se puteau rezolva a doua zi după o eventuală demisie a lui Florin Cîțu?” Ar fi un cost de imagine foarte mare. Și vedem că el în continuare joacă un meci propriu, de asta nu cred că are cum să se revină la varianta de dinainte.

Tot în logica asta foarte personalizată văd și acțiunile președintelui, care cred că s-a enervat, pur și simplu, pe USR pentru ruperea coaliției. A fost toată șarada cu nominalizarea lui Dacian Cioloș ca prim-ministru cumva așa: ”Ia cartoful fierbinte și arde-te, frige-te, ca să vezi și tu cum e”, după care câteva zile am fost tot în logica unui guvern minoritar.

Cred că sunt niște chestiuni pur personale, cum se vede și din discuția legată de cine să fie prim-ministru. Era clar că aici se va împotmoli totul la un moment dat. În programul de guvernare pot să fie multe lucruri, dar la poziția de prim ministru e cu bai destul de mare. Nu știm dacă reușesc să ia o decizie.

