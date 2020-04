Radio Europa Liberă revine în Ungaria

Misiunea părea încheiată: cortina de fier căzuse, Statele Unite au câștigat Războiul Rece și Ungaria se dezvolta într-o democrație emergentă, pro-occidentală. În 1993, Radio Europa Liberă (RFE) și-a încheiat emisia de la Budapesta. Însă după 27 de ani, postul de radio american revine aici, sub formă digitală. US Agency for Global Media răspunde astfel la diminuarea continuă a democrației și a libertății presei sub regimul prim-ministrului maghiar de dreapta Viktor Orbán și al guvernului său Fidesz.

Prin urmare, în pofida crizei coronavirus, Radio Free Europe intenționează să înceapă activitatea la Budapesta până la jumătatea anului 2020, afirmă directorul postului, Jamie Fly, într-un interviu acordat DW. Aproximativ zece jurnaliști vor crea conținut pentru propria pagină web și social media. "Într-un peisaj mediatic deosebit de polarizat cum este cel din Ungaria dorim să fim un punct neutru de contact și o sursă de informații pentru fiecare, indiferent de culoarea politică", a spus Fly.

Presa maghiară este sub controlul guvernului

De fapt, în peisajul mediatic din Ungaria nu prea mai există voci neutre. Asta se întâmplă în principal din cauză că în ultimii zece ani guvernul Orban a preluat controlul asupra unei bune părți din piața media. Posturile publice de radio și televiziune, precum și agenția de știri administrată de stat MTI sunt sub control guvernamental din 2011.

Instituțiile private de presă au fost cumpărate treptat de antreprenori apropiați guvernului Fidesz și apoi închise sau aduse pe linia partidului aflat la guvernare. În 2019, aproximativ 500 de companii media private s-au contopit cu Fundația KESMA, apropiată de executivul de la Budapesta.

În cifre, limitarea continuă a libertății presei în Ungaria se prezintă astfel: de la începutul mandatului lui Viktor Orban, Ungaria a coborât 64 de locuri în Indicele Libertății Presei întocmit de organizația Reporteri Fără Frontiere. De asemenea, legea de urgență națională intrată recent în vigoare pe fondul crizei coronavirus, sperie jurnaliștii încă nealiniați, care se tem de restricții și mai dure.

Péter Kréko, politolog și director al think-tank-ului Political Capital cu sediul la Budapesta, consideră că întoarcerea Radio Europa Liberă va avea efecte limitate asupra peisajului mediatic din Ungaria. Pe de o parte, spune el, orice sporire a diversității în mass-media este binevenită. "Pe de altă parte, nu cred că o altă platformă online va reprezenta o adevărată provocare pentru dominația mediatică guvernamentală", a declarat Kréko într-un interviu acordat DW.

Revenire anevoioasă: Radio Europa Liberă în România și Bulgaria

Însă libertatea presei este tot mai restrânsă și în România și Bulgaria. La fel ca în Ungaria, în special posturile de radio și televiziune au fost transformate de guvern și de oligarhi apropiați de acesta, în instrumente de propagandă. Ambele țări sunt, de asemenea, grav afectate de corupție.

Din acest motiv, la începutul anului trecut, Radio Europa Liberă a deschis birouri la București și Sofia. "Jucăm un rol cheie în aceste țări pentru că putem face investigații pe care jurnaliștii locali independenți nu îndrăznesc să le facă. Securitatea lor este adesea amenințată sau fac obiectul presiunilor venite din partea guvernului", a declarat Jamie Fly, directorul RFE.

Cu toate acestea, este dificil să-ți profilezi propria prezență. În special în România, oamenii văd în continuare RFE ca un post de radio și au dificultăți în a accepta o ofertă exclusiv digitală, explică Fly.

Fly subliniază că activitatea jurnaliștilor Radio Europa Liberă din Bulgaria este încununată de succes, în pofida dimensiunilor reduse ale echipei editoriale. Într-adevăr, anul trecut, investigații ale jurnaliștilor de la Europa Liberă au dus la demisia mai mulți politicieni bulgari.

Atanas Ciobanov, redactor și co-fondator al portalului de investigații Bivol, subliniază însă că revenirea Radio Europa Liberă nu va schimba în mod substanțial situația de ansamblu. "Establishment-ul bulgar este atât de adânc înrădăcinat în criminalitatea organizată și în vechile rețele comuniste, încât este dificil să facem diferența cu munca noastră", a declarat jurnalistul pentru DW. Chiar dacă politicieni din linia întâi sunt suspectați de corupție și forțați demisioneze, ei nu se tem de urmărirea penală.

De ani buni, Bulgaria ocupă cel mai slab loc în Indicele Libertății Presei dintre toate țările UE. Jurnaliștii sunt amenințați în mod regulat sau chiar agresați fizic. În martie anul acesta, jurnalistul de investigație Slavi Angelov a fost bătut brutal în centrul capitalei Sofia.

Atanas Tchobanov și colegii săi lucrează, de asemenea, sub presiune constantă. Aceștia primesc amenințări cu moartea aproape în fiecare zi.

Radio Europa Liberă vs. Știrile false din Rusia și China

În această regiune, pe lângă consolidarea libertății presei și a democrației, Radio Europa Liberă intenționează totodată să contracareze informațiile false venite din străinătate, în principal din Rusia. De ani buni, mass-media apropiate guvernului din Ungaria întrebuințează tot mai mult limbajul organelor de presă credincioase Kremlinului.

"Conținutul este din ce în ce mai anti-occidental, naționalist și autoritar, potrivit modelului rusesc", spune Péter Kréko. Influența rusească este și mai puternică în Bulgaria, a cărei dependență economică de Moscova este imensă. Asta face ca oligarhii puternici ai țării să fie "împărați", explică jurnalistul Ciobanov. În consecință, presa și politicienii sunt foarte prietenoși cu Rusia.

La rândul ei, China încearcă să obțină o influență sporită în regiune. "În prezent, vedem că posturile chinezești de propagandă și așa-numiții trolli de pe rețelele de socializare încearcă tot mai intens să modeleze discursul", explică Jamie Fly. Combaterea acestei dezinformări va deveni una dintre principalele sarcini ale Radio Europa Liberă în Ungaria.

Pe fondul marilor provocări actuale, Fly estimează o prezență pe termen lung în Europa Centrală și de Sud-Est: "Suntem departe de a ne îndeplini sarcina aici și de a pleca acasă. Va fi un proces îndelungat".

