PSD vrea să prindă Guvernul la înghesuială (SpotMedia.ro)

Social-democrații l-au decis într-un Comitet Executiv de luni seară, după ce au înțeles că au în mână o carte care poate să șubrezească autoritatea Guvernului. Aceeași carte însă poate arunca România într-o dramă.

După ce proiectul de lege privind carantinarea și izolarea a fost votat de social-democrați în Camera Deputaților, cu amendamentele pe care ei înșiși le-au adus, tot social-democrații au refuzat să adopte proiectul în Senat, cu aceleași amendamente pe care ei le-au scris și impus.

Un paradox pe care și-l asumă deschis, pentru că au înțeles că pot obține mai mult din asta: umilirea prim-ministrului Ludovic Orban și recunoașterea publică a meritelor de a fi reparat greșelile Guvernului din lege.

(Diavolul lui Bulgakov, acela care înțelege că trebuie să facă cu mâinile lui treaba lui Dumnezeu care s-a retras puțin din lume, pentru a-și justifica propria existență malefică, are șarm. Deși are drumul deschis, așa cum are acum și PSD, dintr-o inocență intelectuală și politică a Guvernului PNL, Diavolul încercă să se achite exemplar și de misiunea de a juca rolul lui Dumnezeu, pentru puțină vreme. În plus, îi pasă de aparențe, nu se poate înfățișa chiar oricum și nu poate câștiga partida, dacă e să o câștige, prin șantaj fățiș și mici șmecherii.)

PSD poate.

După ce i-a ieșit o ispravă bună, amendând corect proiectul de lege al Guvernului, un lucru acceptat la unison și de liberalii care s-au grăbit să salute colaborarea – iată că interesul național funcționează! – , social-democrații cred că pot obține mai mult. Nu reușite proprii, ci eșecuri ale celorlalți sau măcar circ la scenă deschisă, în care să vedem clar că nici ceilalți nu sunt mai buni. Un scop mic și meschin, dar după toate pierderile succesive, după umilințele post-Dragnea, e o carte care le aduce puțină satisfacție, așa cum s-a auzit din CeX-ul de luni după-masă.

Ce vrea PSD?

Senatorul Liviu Pop, întrebat de Spotmedia.ro, de ce nu votează senatorii PSD ce au votat deputații PSD:

”Vom vota o lege care va rezulta din dezbateri transparente, cu toți cei implicați. Magistrați, societate civilă, medici și pacienți.

Legea trebuie să prevadă măsuri graduale de izolare și carantină. În niciun caz, oamenii să nu poată fi luați de acasă, cum voia PNL, fără să existe o dovadă solidă, științifică. Trebuie introduse mecanisme democratice de control. Oamenii trebuie să aibă căi de atac la deciziile luate de autorități, pentru a se asigura că nimic nu le este impus dincolo de recomandările medicale. La asta au lucrat colegii de la Senat în weekend și lucrează și acum.

Dar dl Predoiu trebuie să vină la dezbateri. Este Legea Guvernului PNL, trebuie să-și asume și să explice ce au urmărit cu fiecare prevedere din lege!”.

PSD, artizanul Ordonanțelor de la miezul nopții și al Memorandumurilor de politică externă strecurate în ședințe de Guvern, ”spre aprobare”, cere, în mod excepțional, ”dezbatere”. După ce se asigură că nu o va avea, așa cum a explicat ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, pentru Spotmedia.ro.

