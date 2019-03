ProWein: ofensiva producătorilor din România şi Republica Moldova

Organizatorii sunt mulţumiţi: ediţia aniversară a Târgului Internaţional de Vinuri şi Băuturi Spirtoase de la Düsseldorf s-a încheiat cu noi recorduri. Peste 61.500 de specialişti au vizitat standurile celor 6.900 de producători şi distribuitori din 64 de ţări. Cifrele sunt impresionante şi prezenţa unor personalităţi precum premierul Portugaliei, Antonio Luis Santos da Costa, sau a şefului guvernului croat, Andrej Plenkovic, conferă şi mai multă importanţă celei de-a 25-a ediţii a ProWein.

Într-o atmosferă destinsă, la ceas de bilanţ, am vrut să aflăm de la Rodica Căpăţână, preşedinta Asociaţiei pentru Promovarea Vinului Românesc (APVR), dacă este mulţumită de prezenţa produselor pe care le promovează pe piaţa din Germania. "Ne luptăm, muncim, perseverăm", ne-a spus Rodica Căpăţână, care de altfel a fost prezentă până acum la toate cele 25 de ediţii ale ProWein, la Düsseldorf.

Participanţii din România s-au organizat sub pavilionul Premium Wines of Romania, unde am întâlnit-o de altfel pe preşedinta APVR, în timp ce alţi 11 producători de top s-au reunit la standul intitulat Wines of Romania. Putem achiziţiona în curând vinuri şi băuturi spirtoase româneşti şi în Germania?

Maria Popescu, export manager, la Zarea speră ca participarea la acest târg să accelereze intrarea tradiţionalului producător de spumante şi băuturi spirtuoase pe piaţa din Republica Federală.

Aflaţi pentru prima oară în calitate de participanţi la evenimentul din Düsseldorf, reprezentanţii Domeniilor Sâmbureşti au fost impresionaţi de interesul stârnit în rândul specialiştilor. Adina Săniuţă, managerul pentru export al companiei, consideră că prezenţa la Prowein este "un must have".

În acest an, şi Republica Moldova a avut un stand impresionant, cu 38 de expozanţi, cu evenimente organizate pentru intensa promovare a vinurilor, în condiţiile în care embargoul rusesc afectează puternic acest sector atât de important din economia ţării.

DW Română a realizat de altfel un material transmis live pe Facebook chiar de la ProWein.

Chiar dacă nici România şi nici Moldova nu se află în topul producătorilor mondiali de vinuri şi băuturi spirtoase, prezenţa celor câteva zeci de firme din cele două ţări fiind mult inferioară italienilor, care s-au înscris cu 1.654 de companii sau francezilor, care au participat cu 1.576 de producători şi distribuitori, este evident că în magazinele din Germania şi din restul Europei este încă loc pentru specialităţile româneşti şi moldoveneşti.