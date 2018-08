Protestul diasporei la Chișinău. Moldovenii pleacă la odihnă în ajunul manifestației

Duminică, la Chișinău, manifestanții vor protesta împotriva derapajelor antidemocratice ale guvernării și împotriva invalidării alegerilor în Chișinău. Ei vor cere anularea sistemului electoral mixt și întoarcerea miliardului de dolari furat din sistemul bancar al țării în 2014.

Cauză penală deja deschisă

Până la protestul diasporei mai este o zi, iar Inspectoratul General al Poliției deja a inițiat o cauză penală pentru „pregătirea dezordinilor în masă”. Între timp, punctele de ieșire din țară au fost luate cu asalt de către moldoveni, după ce autoritățile au impus, în ajunul protestului, o vacanță forțată de 9 zile. Guvernul a decis luni să trimită bugetarii în vacanță pe perioada 25 august – 2 septembrie. Vineri Poliția de Frontieră a emis un avertisment în legătură cu aglomerația de la vama Albița. În timp ce unii moldoveni au venit acasă de la mii de kilometri ca să participe la protestul de duminică, cei rămași acasă încearcă să profite de vacanța impusă de Guvern în ajunul protestului și pleacă masiv la odihnă.

Într-un mesaj transmis partidelor de opoziție, care și-au asumat protestul de duminică, Poliția le atenționează asupra apariției, pe rețelele de socializare, a unor mesaje care conțin chemări la dezordini în masă și aplicarea violenței. Așa că IGP a inițiat deja o cauză penală.

Pericol de confruntare

În paralel, niște organizatii obscure, necunoscute, de asemenea și-au chemat susținătorii în Piața Marii Adunări Naționale, iar opoziția pro-europeană crede că, prin intermediul acestora, guvernarea pune la cale o confruntare. Președinta PAS, Maia Sandu, a cerut poliției să asigure buna și pașnica desfășurare a mitingului și le-a transmis guvernanților că opoziția și cetățenii nu se lasă intimidați: „Instituțiile statului sunt cele care primesc bani din impozitele cetățeanului ca să asigure ordinea publică. Responsabilitatea este a lor. Noi am chemat și continuăm să chemăm oamenii la proteste pașnice. Nu admitem violența! Am văzut că guvernarea este cea care vrea să transforme aceste proteste pașnice în violențe. (...) Această guvernare racolează personaje agresive, sub protecția organelor de ordine, iar acestea sunt trimise la protestele noastre pașnice pentru a agresa, inclusiv fizic, protestatarii pașnici”.

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, a chemat cetățenii la calm și i-a îndemnat să protesteze pașnic – „fără intimidări și fără violențe”. Avocatul Poporului a cerut autorităților să asigure toate condițiile necesare pentru exercitarea neîngrădită a dreptului la întruniri, prin garantarea securității manifestanţilor și excluderea violenţelor. De asemenea, el a cerut factorilor de decizie să aibă grijă să nu fie create bariere în asigurarea accesului persoanelor la informație, prin blocarea transmisiunilor online ale mass-media. Ombudsmanul le cere reprezentanților mass-media să fie corecți și obiectivi, iar protestatarilor să nu admită violențe față de jurnaliști”.

„Polițiști” cu alte atribuții

Într-o declarație publică, organizatorii protestului de duminică (Comitetul Mișcării de Rezistență Națională „ACUM”) solicită conducerii postului public de televiziune „Moldova 1” să „reflecte masiv” manifestația din 26 și 27 august (pe 27 august, Republica Moldova sărbătorește Ziua Independenței) și să invite la discuții organizatorii acestui eveniment.

Potrivit unor informații neconfirmate sau infirmate deocamdată oficial, autoritățile au mobilizat „pentru asigurarea ordinii publice”, la protestul de duminică, inclusiv personalul Poliției de Frontieră, Inspectoratului pentru Situații de Urgență și ÎS „Servicii pază a MAI” – li se eliberează uniforme de polițiști și carabinieri, deși aceste instituții au cu totul alte atribuții.